ABD Uzay Üsleri Krizin Eşiğinde: Roket Sayısı Altyapı Kapasitesini Aşıyor

ABD'nin en büyük uzay merkezleri, önümüzdeki on yılın sonuna doğru ciddi bir yük altında kalabilir. NASA denetim ofisinin yeni raporuna göre, uzaya fırlatılan roket sayısındaki keskin artış, mevcut altyapı kapasitesini kısıtlıyor. Bu durumun hem devlet hem de özel uzay programlarının uygulanmasını engelleme riski bulunuyor. Ixbt.com haber veriyor.

Belgede, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi (KSC) ve Virginia'daki Wallops (Wallops Flight Facility) fırlatma kompleksinin mevcut gelişim hızının gerisinde kalmaya başladığı vurgulanıyor. NASA uzmanlarının öngörülerine göre, Wallops uzay üssü 2028'de, Kennedy merkezi ise 2029 yılına gelindiğinde maksimum kapasitesine ulaşacak. Bu da uzay uçuşlarının planlanmasında kuyruklar ve gecikmeler yaşanacağı anlamına geliyor.

Uçuş sayısı iki kattan fazla artacak

Rakamlara bakıldığında, Kennedy Uzay Merkezi tarafından hizmet verilen uçuş sayısının 2025'teki 109'dan 2030'da 268'e ulaşması bekleniyor. Wallops kompleksinde ise aynı dönemde yıllık uçuş sayısının 17'den 44'e yükselmesi tahmin ediliyor. Bu büyüme hızı, mevcut teknik tesisler ve hizmet personeli üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı yaratacaktır.

Ana yük sadece devlet siparişlerinden değil, aynı zamanda özel sektörden de kaynaklanıyor. Örneğin, Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi, 2030 yılına kadar New Glenn roketini yılda 50'den fazla kez fırlatmayı planlıyor. 2035'ten sonra ise bu rakamı yılda 120'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu tür devasa planlar, mevcut fırlatma rampalarının kapasitesinin çok üzerindedir.

Sektör liderlerinin endişeleri

ixbt.com'un bilgisine göre, sadece NASA değil, SpaceX ve United Launch Alliance gibi lider şirketler de ABD uzay altyapısının bu kadar hızlı bir büyümeye hazır olmadığı konusunda defalarca uyarıda bulundu. Roket teknolojisi hızla gelişirken, fırlatma rampalarının ve yer hizmet sistemlerinin geçen yüzyılın teknik imkanları seviyesinde kalması sektör uzmanlarını endişelendiriyor.

NASA raporunda krizden çıkış için birkaç yol gösterilmiş. Ajans uzmanlarına göre, durumu düzeltmek için şu önlemlerin alınması gerekiyor:

Mevcut uzay üslerinin kapsamlı bir şekilde modernize edilmesi;

Yeni fırlatma rampalarının inşa edilmesi ve mevcut olanların genişletilmesi;

Özel şirketlerle iş birliği içinde altyapıyı geliştirmek için yatırım yapılması.

Eğer bu önlemler zamanında alınmazsa, ABD'nin uzay araştırmaları ve ticari uçuşlar konusundaki küresel pazar liderliği tehlikeye girebilir. Uzay yarışının yeni bir aşamaya geçtiği bu dönemde, yer altyapısı en zayıf halka haline geliyor.