Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Belirlendi: Çin ABD'yi Tahtından İndirdi

·50·Teknoloji
Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Belirlendi: Çin ABD'yi Tahtından İndirdi

Teknoloji dünyasında gerçek bir titanlar savaşı yaşandı. Saygın High Performance Linpack (HPL) benchmark sıralamasında uzun süredir ABD süper bilgisayarları liderlik ediyordu. Ancak bu kez tahtın sahibi değişti!

Çin'in yeni LineShine süper bilgisayarı dünyanın en güçlü makinesi seçilerek Amerika'nın en gelişmiş bilgisayarlarını geride bıraktı.

Kozmik hız: LineShine ne kadar güçlü?

Çin'in bu yeni «teknolojik canavarı» tam 2,198 eksaflops hıza ulaştı. Bu, ikinci sıradaki Amerika'nın en ünlü El Capitan süper bilgisayarından tam yüzde 22 daha hızlı çalıştığı anlamına geliyor.

Dünyanın en güçlü TOP-5 süper bilgisayar sıralaması şu an şu şekildedir:

Sıra

Bilgisayar adı

Ülke

1. sıra

LineShine

Çin

2. sıra

El Capitan

ABD

3. sıra

Frontier

ABD

4. sıra

Aurora

ABD

5. sıra

JUPITER Booster

Almanya

İçinde neler var? Uluslararası kısıtlamalara verilen güçlü yanıt

En ilginci, bu süper bilgisayar Batılı ülkelerin Çin'e uyguladığı ağır teknolojik kısıtlamalar ve yaptırımlar altında geliştirildi. Bu nedenle LineShine tamamen Çin'in kendi ürünlerine dayanıyor:

  • Kalbi: Çin'in yerli LX2 işlemcileri üzerinde çalışıyor.

  • Sistemi: Çin'de geliştirilen Kylin işletim sistemi tarafından yönetiliyor.

  • İştahı: Bu sistemin kararlı çalışması için yaklaşık 42,2 MVt elektrik enerjisi tüketiyor.

  • Konumu: Bu yılın Nisan ayında tanıtılan bu merkez, Shenzhen bulut bilişim merkezi tarafından geliştirildi ve Shenzhen Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde (NSCS) yer alıyor.

Baş tasarımcı Lu Yutong'un sözlerine göre, LineShine sadece kuru rakamlar için çalışmıyor. Hem küresel bilimsel amaçlara (iklim, tıp) hem de günümüzün en popüler olan Yapay Zeka (AI) görevlerini çözmek için hizmet veriyor.

Tarihi bir adım ve büyük geri dönüş

Çin süper bilgisayarları 2017'den beri ilk kez dünya sıralamasında yeniden birinci sıraya yükseldi. Bu, Çin için sadece basit bir zafer değil, aynı zamanda büyük bir siyasi ve teknolojik başarıdır.

The Wall Street Journal yayınında, Shenzhen Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nin bu başarıyı şu şekilde açıkladığı belirtiliyor:

«Yabancı teknolojik kısıtlamalara rağmen, bu başarı Çin süper bilgisayar endüstrisi için bağımsız bir yazılım-donanım ekosistemi oluşturma yolunda tarihi bir adımdır».

Kısacası, teknoloji dünyasındaki yarış yeni bir aşamaya geçti. Şimdi ABD ve Avrupa'nın Çin'in bu hamlesine nasıl yanıt vereceği oldukça merak konusu!

ÇinABDLineShineEl CapitanShenzhen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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