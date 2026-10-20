Ebeveynler çocuklarının okul notlarını çevrimiçi takip edebilir

·53·Teknoloji
Ebeveynler çocuklarının okul notlarını çevrimiçi takip edebilir

Artık ebeveynler, çocuklarının okul notlarını, akademik başarı göstergelerini ve eğitim kurumu hakkındaki bilgileri my.gov.uz portalı veya MyGov mobil uygulaması aracılığıyla uzaktan görüntüleyebilirler.

Hizmet sayesinde çocuğun her ders için güncel notlarını ve ortalama başarısını kontrol etmek mümkündür. Ayrıca, sınıftaki not istatistikleri ve öğrencilerin başarı seviyeleri hakkında bilgi edinme imkanı da mevcuttur.

Portal üzerinden okulun adı ve adresi, eğitim kurumundaki öğretmenlerin ve öğrencilerin toplam sayısı hakkında da bilgi alınabilir.

Hizmeti kullanmak için my.gov.uz portalına giriş yapmanız veya MyGov uygulamasını açmanız gerekmektedir. Ardından kişisel hesaptaki «Mening oilam» (Ailem) bölümüne giderek, çocuk hakkındaki bilgilerin yanında bulunan «Maktab ma’lumotlari» (Okul bilgileri) butonuna tıklamanız yeterlidir.

MyGovOkulÖğrencilerEbeveynlerEğitim
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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