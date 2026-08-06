Google Wallet hizmetinde ebeveynler için yeni finansal olanaklar sunuldu

Google, 18 yaşından küçük çocuklar için güvenli bakiye ayarlamaya olanak tanıyan yeni bir özellik sundu. ixbt.com'un aktardığına göre bu güncelleme, genç nesilde sağlıklı finansal alışkanlıklar oluşturmanın yanı sıra ebeveynlere çocuklarının harcamalarını kontrol etmek için kullanışlı bir araç sağlıyor. Konuyla ilgili Techcrunch.com haber veriyor.

Bu yeni özellik, ebeveynlerin çocuklarının harcamaları üzerinde tam kontrol kurmasını sağlıyor. Yetişkinler günlük harcamalar için limit belirleyebilir, işlem geçmişini takip edebilir ve her alışveriş yapıldığında bildirim almayı seçebilir.

Güvenlik ve geçici kısıtlamalar

Çocuğun cihazının kaybolması veya güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda ebeveynler hesabı anında kilitleyebilir ya da kilidini açabilir. Ayrıca harcamaları istedikleri zaman geçici olarak duraklatmak için özel «spending timeout» (harcama molası) özelliğini etkinleştirmek de mümkün.

Bu özellik, Google Wallet hizmetini Apple Cash Family sistemi başta olmak üzere rakip diğer finansal araçlarla aynı seviyeye getiriyor. Hatırlatmak gerekirse Apple'ın hizmeti de ebeveynlerin çocuklarına para göndermesine, harcamaları takip etmesine ve finansal denetimi yönetmesine olanak tanıyor.

Bununla birlikte teknoloji devi, bu adımıyla FamZoo ve Greenlight gibi girişimlerle rekabeti artırıyor. Bu girişimler, ön ödemeli banka kartı sistemleri aracılığıyla çocuklara finansal okuryazarlık öğretme konusunda uzmanlaşmış durumda.

Banka hesabı olmadan dijital ödemeler

Çocuklar, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar veya Wear OS akıllı saatler aracılığıyla Google Pay'in kabul edildiği tüm satış noktalarında temassız ödeme yapabilecek. Şirket, bu yeni özelliği gençlerin ayrı bir banka hesabı açmadan kendi paralarını bağımsız şekilde yönetmelerini sağlayan bir yöntem olarak değerlendiriyor.

Şu anda bu güncelleme yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Google'ın bu özelliği diğer bölgelerde ne zaman ve hangi takvimle başlatacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu yenilik, geçen yıl duyurulan kuralın mantıksal devamı niteliğinde. Açıklanan bilgilere göre çocuklar, ebeveynlerinin onayıyla yalnızca dijital ödeme yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Google Wallet üzerinden biletler, kütüphane kartları ve hediye kartları gibi desteklenen izin belgelerini de kullanabiliyordu.