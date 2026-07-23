SpaceX roketi Ay'a çarpacak: Dünyalılar bu nadir çarpışmayı izleyebilir

·39·Teknoloji
SpaceX roketi Ay'a çarpacak: Dünyalılar bu nadir çarpışmayı izleyebilir

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin üst kademesi, bu yılın 5 Ağustos tarihinde Ay yüzeyine çarpacak. Bu olay sadece astronomlar için değil, aynı zamanda uzay meraklıları için de önemli bir gelişme olacak; çünkü çarpışma sonucunda oluşacak süreçleri Dünya'daki güçlü teleskoplar yardımıyla gözlemleme imkanı bulunuyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

ixbt.com yayın organının haberine göre, çarpışmanın Taşkent saatiyle 11:35 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Roket parçasının Ay'ın görünen kısmındaki Einstein krateri yakınına düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler için bu nadir anı kaydetmek adına uygun bir ortam yaratacak.

2025-010D koduyla tanımlanan bu nesne, 15 Ocak 2025 tarihinde uzaya fırlatılan Falcon 9 roketinin bir parçasıdır. O dönemde roket, Blue Ghost ve Hakuto-R iniş araçlarını Ay'a taşımıştı. Görevini tamamlayan üst kademe uzayda kalmış, zamanla Ay yörüngesine yaklaşmış ve artık yüzeye düşeceği kesinleşmiştir.

Çarpışmanın detayları ve bilimsel önemi

Beş katlı bir bina büyüklüğündeki bu metal yapı, Ay yüzeyine yaklaşık 2,43 km/s hızla çarpacak. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, darbe 34 derecelik bir açıyla gerçekleşecek. Çarpışma sonucunda Ay yüzeyinde yaklaşık 17 metre çapında yeni bir krater oluşması bekleniyor.

Bu olay sadece tesadüfi bir kaza değil, aynı zamanda bilim için değerli bir veri kaynağıdır. Çarpışma anında yükselecek devasa toz bulutu, uzmanların yapay nesnelerin Ay toprağı (regolit) ile etkileşimini incelemelerine yardımcı olacak. Bu, gelecekteki Ay görevleri ve üs inşası için güvenlik önlemleri geliştirilmesinde işe yarayacaktır.

Bununla birlikte, söz konusu olay uluslararası kamuoyunda uzay çöpleri konusunu bir kez daha gündeme getirdi. SpaceX gibi özel şirketlerin faaliyetlerinin artması sonucunda Dünya yörüngesi ve çevresindeki boşlukta kontrolsüz nesneler çoğalmaktadır. Uzmanlar, bu tür çarpışmaların artmasının gelecekte insanlı uzay araçları için risk oluşturabileceğinden endişe ediyor.

SpaceXFalcon 9AyUzayAstronomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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