OpenAI yeni bir aşamada: ChatGPT artık tüm aile için güvenli bir asistan haline geliyor

Yapay zeka dünyasında devrim yaratan OpenAI, ChatGPT botunu artık sadece bireysel kullanıcılar için değil, tüm aileler için uyarlamayı planlıyor. Bu adım, teknolojinin günlük hayata daha derinlemesine nüfuz ettiğini ve şirketin kitle erişimini genişletme niyetini gösteriyor. ChatGPT artık sadece bir iş aracı değil, aynı zamanda evdeki tüm bireyler için faydalı bir danışman olmayı hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, San Francisco merkezli OpenAI, aileler, ebeveynler ve yaşlılar için özel ürünler geliştirecek bir ürün yöneticisi (product manager) pozisyonu için ilan açtı. Bu uzman, ebeveynler ve çocuklar arasında güvene dayalı dijital deneyimler oluşturmanın yanı sıra, farklı yaş gruplarındaki kullanıcılar için güvenli bir ortam yaratmakla ilgilenecek.

İstatistiksel veriler, ChatGPT kullanıcı profilinin önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Sensor Tower analizlerine göre, dünya genelinde 35 yaş üstü kullanıcıların oranı geçen yılki yüzde 26'dan yüzde 31'e yükseldi. Buna karşılık, 18-24 yaş arası gençlerin oranı yüzde 34'ten yüzde 29'a düştü. ABD'de ise her dört akıllı telefon kullanıcısı ebeveynden biri, son çeyrekte ChatGPT hizmetini kullandı.

Güvenlik ve güven meselesi

Uzmanlara göre, OpenAI'ın bu stratejisi Google, Apple ve Meta gibi teknoloji devlerinin izlediği yolu anımsatıyor. Ancak yapay zeka söz konusu olduğunda sorumluluk çok daha yüksek, çünkü o sadece içerik sağlayıcı değil, aynı zamanda etkileşim kuran bir asistandır. Bu nedenle, çocuklar ve gençler için tasarlanan ürünlerde özel güvenlik önlemleri gereklidir.

Family Online Safety Institute (Aile Güvenliği Enstitüsü) Başkanı Stephen Balkam, bu yeni pozisyonun "güvenliği yeniden tasarlama" (safety by redesign) sürecinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Başlangıçta yetişkinler için tasarlanan teknoloji, artık çocuk psikolojisi ve ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden gözden geçiriliyor. Bu da yapay zeka ile etkileşimde ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmeye hizmet ediyor.

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, ebeveynlerin çocuklarının yapay zeka kullanım düzeyini yeterince değerlendiremediğini gösterdi. Örneğin, ABD'deki ebeveynlerin yüzde 27'si çocuklarının üretken AI kullandığını düşünürken, çocuklarla yapılan anketlerde bu oran yüzde 38 olarak gerçekleşti. Bu fark, aile kontrolü işlevlerinin getirilmesinin ne kadar gerekli olduğunu kanıtlıyor.

Gelecekteki değişiklikler

OpenAI tarafından geliştirilecek yeni aile işlevlerinin şunları içermesi bekleniyor:

Güçlendirilmiş içerik denetimi ve filtreler;

Yaşa uygun iletişim tarzı;

Ebeveynler için kontrol paneli;

Kullanıcıya bir insanla değil, bir AI ile konuştuğuna dair hatırlatmalar.

Özbekistan şartlarında da ChatGPT gibi araçların eğitim ve günlük işlerde kullanımı yaygınlaşıyor. Şirketin aile odaklı yaklaşıma önem vermesi, Özbek ebeveynler için de çocuklarının dijital okuryazarlığını güvenli bir şekilde artırmada yeni fırsatlar açabilir. Gelecekte yapay zekanın her evin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi kaçınılmaz görünüyor.