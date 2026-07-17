Çocuk güvenliği için özel akıllı telefonlar: Teknoloji devleri ebeveynlere yardımcı oluyor

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Çocuk güvenliği için özel akıllı telefonlar: Teknoloji devleri ebeveynlere yardımcı oluyor

Günümüzde ebeveynler arasında çocuklarının sınırsız akıllı telefon ve internet dünyasına girmesi konusundaki endişeler giderek artıyor. Sosyal medyadaki olumsuz etkiler, siber zorbalık ve uygunsuz içerik sorunları karşısında bir dizi teknoloji şirketi, özellikle çocuklar için tasarlanmış güvenli cihazlar geliştirmeye odaklanıyor. Bu akıllı telefonlar dış görünüş olarak modern cihazlara benzese de, yazılımları çocukları gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan ve tehlikeli faktörlerden korumak için özel olarak modifiye edilmiştir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu tür cihazlar genellikle dokunmatik ekran, kamera ve iletişim özelliklerine sahiptir; ancak açık web tarayıcıları, sosyal medya uygulamaları ve denetimsiz uygulama mağazaları bulunmaz. Ebeveynler, özel bir mobil uygulama aracılığıyla çocuklarının kişi listesini onaylayabilir, nerede olduklarını gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve ekran süresini sınırlayabilir. Bu tür bir yaklaşım, çocuklara teknolojiyi kullanmayı öğretirken aynı zamanda onları internetin karanlık taraflarından korumaya hizmet eder.

Bark Phone ve güvenlik izleme

Şu anda piyasadaki en popüler çözümlerden biri Bark Phone'dur. Bu cihaz, Samsung Galaxy donanımına dayanmakta olup Bark şirketinin özel izleme yazılımı ile donatılmıştır. Cihazın özelliği, sadece aramaları kısıtlamakla kalmayıp aynı zamanda kısa mesajları, e-postaları ve fotoğrafları siber zorbalık, intihara eğilim veya uygunsuz içerik açısından sürekli analiz etmesidir. Şüpheli bir durum tespit edilirse sistem derhal ebeveyne uyarı gönderir.

Bark Phone modelinin bir diğer avantajı, çocuk büyüdükçe ebeveynlerin web tarayıcısı ve diğer işlevleri kademeli olarak açabilmesidir. Şu anda bu cihazın standart fiyatı 240 dolar civarında olup, ek olarak aylık hizmet ücreti de talep edilmektedir. Bu tür cihazlar, Özbekistan pazarında da yaygınlaşan "ebeveyn kontrolü" (parental control) sistemlerinin donanım düzeyindeki mükemmel bir biçimidir.

Minimalizm ve ev cihazları

Bazı şirketler ise karmaşık akıllı telefonlardan vazgeçerek, sadece arama ve SMS gönderme imkanına sahip daha basit cihazlar sunmaktadır. Bu, çocuğu internete bağımlı olmaktan tamamen korur. Ayrıca piyasada Tin Can ve yakın zamanda tanıtılan Pinwheel Home gibi sadece çocuklar için tasarlanmış sabit ev telefonları da ortaya çıkmaktadır. Bu cihazlar, çocuğun sadece yakın akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlar.

Bark verilerine göre, çocuk cihazları pazarının genişlemesi, ebeveynlerin dijital hijyene olan yaklaşımlarının değiştiğini göstermektedir. Artık ebeveynler çocuklarına sadece pahalı bir cihaz almak yerine, onların ruh sağlığını ve güvenliğini sağlayan araçları seçmeyi tercih ediyorlar. Gelecekte bu tür uzmanlaşmış akıllı telefonların sadece Batı'da değil, Orta Asya bölgesinde de yaygınlaşması bekleniyor.

Akıllı TelefonBark PhoneTeknolojiÇocuk GüvenliğiSamsung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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