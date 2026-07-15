Spotify, çocuklar için ebeveyn denetimi özelliğini ücretsiz kullanıcılara açtı

·4·Teknoloji
Spotify, çocuklar için ebeveyn denetimi özelliğini ücretsiz kullanıcılara açtı

Dünyanın en büyük müzik akış platformu Spotify, ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını yönetmelerine olanak tanıyan özelliğini genişlettiğini duyurdu. Artık bu imkandan sadece ücretli aboneler değil, hizmetin ücretsiz sürümünü kullananlar da yararlanabilecek. Bu adım, dijital güvenlik ve çocuklar için içerik filtreleme konusunun küresel ölçekte önem kazandığı bir dönemde atıldı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un haberine göre, bu proje başlangıçta 2024'ün başlarında sadece Premium aboneler için bir test olarak başlatılmıştı. Artık ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki ücretsiz kullanıcılar da çocukları için özel bir "Yönetilen Hesap" (Managed Account) oluşturabiliyor. Spotify, bu özelliği yakın gelecekte Orta Asya pazarı da dahil olmak üzere diğer bölgelerde de kullanıma sunmayı planlıyor.

Ebeveynler için genişletilmiş denetim özellikleri

Yeni sistemin en büyük avantajı, çocukların müzik tercihlerinin ebeveynlerin kişisel algoritmalarını etkilememesidir. Yani, çocuğunuzun dinlediği çizgi film şarkıları, yıllık Spotify Wrapped raporunuzda veya kişisel önerilerinizde görünmeyecektir. Aynı zamanda çocuklar kendi çalma listelerini oluşturabilir, sevdikleri parçaları kaydedebilir ve yaşlarına uygun kişiselleştirilmiş öneriler alabilirler.

Güvenlik açısından Spotify bir dizi kısıtlama getirdi. Standart ayarlara göre çocuk hesaplarında şu kısıtlamalar geçerlidir:

  • Her türlü "Explicit" (küfürlü veya yetişkinlere yönelik) içeriğe sahip şarkılar otomatik olarak engellenir;
  • Video içeriklerini izleme özelliği devre dışı bırakılır;
  • Mesajlaşma gibi etkileşimli özellikler kısıtlanır.
Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını tamamen kontrol edebilir, belirli sanatçıların veya şarkıların dinlenmesini yasaklayabilirler. Bu, ana uygulama içinde çalıştığı ve kullanıcıya daha fazla esneklik sağladığı için Spotify Kids uygulamasından daha kullanışlı bir çözüm olarak görülüyor.

Kurulum süreci ve teknolojik trendler

Yönetilen bir hesap oluşturmak için aile planı sahiplerinin uygulama ayarlarındaki "Add a Member" (Üye Ekle) düğmesine basmaları ve 13 yaş altı bir dinleyici ekleme seçeneğini seçmeleri yeterlidir. Ardından çocuğun ismi ve içerik tercihleri belirlenir. Ebeveynler bu ayarları istedikleri zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Spotify tarafından atılan bu adımlar, büyük teknoloji şirketlerinin devlet düzenleyicilerinin baskısı altında çocuk güvenliğine daha fazla odaklandığını gösteriyor. Apple, Google ve Microsoft gibi devler de kendi ekosistemlerinde ebeveyn denetimi özelliklerini sürekli olarak geliştiriyor. Spotify, bu imkanı ücretsiz kullanıcılar için de açarak platformunu daha aile dostu ve güvenli bir ortama dönüştürmeyi hedefliyor.

SpotifyTeknolojiEbeveyn DenetimiMüzikUygulama
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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