Yılda 1 milyon gence modern meslek: Cumhurbaşkanı IT alanındaki görevleri belirledi

Özbekistan'da gençleri yüksek gelirli mesleklere eğitmek ve dijital eğitimi uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek için benzeri görülmemiş kapsamlı bir program hayata geçiriliyor. 20 Ekim günü Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev dijital eğitim ekosisteminin köklü bir şekilde geliştirilmesine yönelik sunumu inceledi.

Sunulan stratejik plana göre, 2030 yılına kadar 5,5 milyon genci modern geleneksel ve uzaktan (çevrimiçi) formatlarda yüksek teknoloji mesleklerine eğitmek öngörülüyor.

Yılda 1 milyon genç: Dronlar, mikroçipler ve yapay zeka

Devlet başkanımız, sektör yetkililerine robotik, bilgisayar oyunları (GameDev), inovatif startup'lar ve diğer ileri alanlarda yılda 1 milyon genci eğitme konusunda geciktirilemez görevler verdi:

Okul programları: Öğrenciler için «Al-Xorazmiy vorislari» (Harezmi'nin Varisleri) ve «Besh million sun’iy intellekt yetakchilari» (Beş Milyon Yapay Zeka Lideri) projeleri daha da genişletilecek;

Geleceğin meslekleri: Yükseköğretim kurumlarında yapay zeka, mikroçip tasarımı, insansız hava araçları (dronlar), mikroelektronik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanları güçlendirilecek;

Öğretmenlerin sertifikalandırılması: Bilişim öğretmenleri yapay zeka konusunda özel eğitimden geçirilerek uluslararası sertifikalandırma sistemine dahil edilecek;

Fergana deneyimi genişletiliyor: Bölgesel deneyim temelinde, bölgelerde iOS yazılımcıları yetiştirmek için özel merkezler kurulacak ve özel eğitim sektörüne mentorlar kazandırılacak.

Gençler nasıl iş bulacak? «Raqamli yoshlar» platformu faaliyete geçiyor

Elde edilen bilgi ve diplomaların kağıt üzerinde kalmaması için eğitimi doğrudan iş gücü piyasasına bağlayan tek «Raqamli yoshlar» (Dijital Gençler) platformu geliştirilecek:

Dijital özgeçmiş: Sistemde gençlerin eğitim aşaması, pratik becerileri, dil seviyesi ve elde ettikleri tüm uluslararası sertifikalar tek bir yerde toplanacak;

Otomatik istihdam: Platform, yapay zeka yardımıyla gençlerin bilgi seviyesine uygun iş ilanları önerecek ve mesleki faaliyetlerini sürekli takip edecek.

100 milyon dolarlık hibeler ve uzak bölgelerin donatılması

Küresel IT devlerini ve uluslararası kurumları eğitime çekmek için büyük finansal hedefler belirlendi:

Yatırım göstergesi: Geçen yıl bu sektöre 22 milyon dolar hibe çekilmişse, cari yıl sonuna kadar bu rakamı 60 milyon dolara , 2030 yılına gelindiğinde ise yılda 100 milyon dolara çıkarma talimatı verildi;

Bölgeler ve köylerin kapsamı: Çekilecek hibe fonlarının tam yüzde 50'si doğrudan dijital eğitim merkezleri kurmaya, uzak bölgeleri robotik, yapay zeka ve yazılım eğitimi için modern sunucular ve ekipmanlarla donatmaya harcanacak;

Merkez altyapısı: Ayrıca, Uluslararası Dijital Teknolojiler Merkezi'nin faaliyetlerini tam olarak başlatma çalışmaları hızlandırılacak.

Cumhurbaşkanı, dijital eğitimde sadece rakamların peşinden koşmadan, temel vurgunun eğitim kalitesine ve gençlerin yüksek maaşlı işlerle istihdam edilmesine yapılması gerektiğini kesin bir dille vurguladı.