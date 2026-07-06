Drone'lar ve otopilotlar için "acı hissi": Bilim insanları yeni bir güvenlik yöntemi buldu

·28·Teknoloji
Drone'lar ve otopilotlar için "acı hissi": Bilim insanları yeni bir güvenlik yöntemi buldu

Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi ve Wageningen Üniversitesi'nden bilim insanları, otonom araçlar için beklenmedik ancak devrim niteliğinde bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, drone'ların ve sürücüsüz araçların canlı organizmalar gibi "acı hissetmesini" sağlıyor. Bu yaklaşımın, teknik arızaları daha oluşmadan tespit edip gidermede önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sistemin çalışma prensibi insan biyolojisine dayanıyor. İnsan yaralandığında, sinir sistemi anında beyne tehlike sinyali gönderir; bu da vücudu yükü azaltmaya ve daha ciddi hasarları önlemeye zorlar. Araştırmacılar, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlanan makalede, tam olarak bu mekanizmanın dijital bir analogunu oluşturmayı başardıklarını belirttiler.

Teknolojinin temelinde "kritik yavaşlama" (critical slowing down) adı verilen bir fenomen yatıyor. Daha önce bu yöntem ekoloji alanında, ekosistemlerin çöküşü gibi karmaşık sistemlerdeki felaket niteliğindeki değişimleri tahmin etmek için kullanılıyordu. Bilim insanları, teknik sistemlerin de kararlılıklarını kaybetmeden hemen önce benzer kalıplar sergilediğini keşfettiler.

Karmaşık algoritmalar olmadan kendi kendine teşhis

Yeni yöntemin temel avantajı, sistem davranışlarına dair önceden hazırlanmış modeller, geçmiş veriler veya çok karmaşık tahmin algoritmaları gerektirmemesidir. Bunun yerine teknoloji, mevcut sensörlerden gerçek zamanlı gelen sinyalleri sürekli analiz eder ve arızanın yaklaştığını gösteren karakteristik değişimleri yakalar.

Araştırmayı pratik olarak test etmek için CyberZoo tesisindeki quadcopter'lar kullanıldı. Deney sırasında bilim insanları, drone pervanelerine kasıtlı olarak hasar vererek bozulma derecesini yüzde 55'e kadar çıkardılar. Cihazın, pervanelerden biri sadece yüzde 15 oranında hasar gördüğünde kontrolü kaybetmeye başladığı ortaya çıktı. Geliştirilen sistem ise bu istikrarsızlık belirtilerini, durum kritik seviyeye ulaşmadan önce başarıyla tespit etti.

Proje lideri Jasper van Beers, algoritmanın çalışmasını insanın acı hissetme yeteneğiyle kıyasladı. Ona göre acı, insana vücudun durumu hakkında anında geri bildirim verir ve hangi hareketlerin güvenli olduğunu anlamasına yardımcı olur. Mevcut modern mekanizmalar ise ne yazık ki bu tür bir kendi kendine teşhis yeteneğinden neredeyse yoksun.

Otonom araçlar için beklentiler

Araştırmacılar bu teknolojiyi özellikle sürücüsüz araçlar ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) için umut verici buluyor. Otonom bir araç, sensör arızaları veya mekanik aşınmalar gibi sorunlarla karşılaşabilir. Mevcut sistemler genellikle sorunu ancak sürüş güvenliğini doğrudan etkilemeye başladığında fark eder.

Yeni yaklaşım sadece standart sensör verilerini kullandığı için, uygulanması ek donanım kurulumu gerektirmiyor. Bu da teknolojiyi mevcut robotaksi platformları için oldukça cazip kılıyor. ixbt.com'un verilerine göre, araçlara "acı hissetme" yeteneği kazandırmak, durum kritik bir hal almadan önce kendi kapasitelerini anlamalarına hizmet edecektir.

Sonuç olarak, bu keşfin gelecekte sadece drone'ların değil, endüstriyel robotların ve diğer karmaşık otonom sistemlerin güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyabileceği söylenebilir. Makinelerin kendi "sağlıkları" hakkında endişelenmeye başlaması, teknolojik kazaların önlenmesinde temel bir faktör olacaktır.

TeknolojiDrone'larOtopilotGüvenlikİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rosatom ondan fazla küçük ölçekli NGS projesi geliştiriyor: Özbekistan ilk sıradaRosatom ondan fazla küçük ölçekli NGS projesi geliştiriyor: Özbekistan ilk sıradaBugün, 07:22Tesla FSD sistemi testlerden geçemedi: Otopilot hala insan yerini tutamıyorTesla FSD sistemi testlerden geçemedi: Otopilot hala insan yerini tutamıyorBugün, 06:51Hawking Işıması'nın sırrı: Bilim insanları kara delik buharlaşması için yeni bir mekanizma keşfettiHawking Işıması'nın sırrı: Bilim insanları kara delik buharlaşması için yeni bir mekanizma keşfettiBugün, 05:20Beyin Sırrı: Genel Anestezi Sırasında Bile Hipokampusun Konuşmayı Analiz Ettiği KeşfedildiBeyin Sırrı: Genel Anestezi Sırasında Bile Hipokampusun Konuşmayı Analiz Ettiği KeşfedildiBugün, 04:55HMD Skyline 2 akıllı telefonu hakkında yeni detaylar: Snapdragon 7s Gen 4 ve güçlü kameraHMD Skyline 2 akıllı telefonu hakkında yeni detaylar: Snapdragon 7s Gen 4 ve güçlü kameraBugün, 04:24NASA yöneticisi New Glenn roketindeki şiddetli patlamanın nedenini açıkladıNASA yöneticisi New Glenn roketindeki şiddetli patlamanın nedenini açıkladıBugün, 03:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi