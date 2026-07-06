Drone'lar ve otopilotlar için "acı hissi": Bilim insanları yeni bir güvenlik yöntemi buldu

Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi ve Wageningen Üniversitesi'nden bilim insanları, otonom araçlar için beklenmedik ancak devrim niteliğinde bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, drone'ların ve sürücüsüz araçların canlı organizmalar gibi "acı hissetmesini" sağlıyor. Bu yaklaşımın, teknik arızaları daha oluşmadan tespit edip gidermede önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sistemin çalışma prensibi insan biyolojisine dayanıyor. İnsan yaralandığında, sinir sistemi anında beyne tehlike sinyali gönderir; bu da vücudu yükü azaltmaya ve daha ciddi hasarları önlemeye zorlar. Araştırmacılar, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlanan makalede, tam olarak bu mekanizmanın dijital bir analogunu oluşturmayı başardıklarını belirttiler.

Teknolojinin temelinde "kritik yavaşlama" (critical slowing down) adı verilen bir fenomen yatıyor. Daha önce bu yöntem ekoloji alanında, ekosistemlerin çöküşü gibi karmaşık sistemlerdeki felaket niteliğindeki değişimleri tahmin etmek için kullanılıyordu. Bilim insanları, teknik sistemlerin de kararlılıklarını kaybetmeden hemen önce benzer kalıplar sergilediğini keşfettiler.

Karmaşık algoritmalar olmadan kendi kendine teşhis

Yeni yöntemin temel avantajı, sistem davranışlarına dair önceden hazırlanmış modeller, geçmiş veriler veya çok karmaşık tahmin algoritmaları gerektirmemesidir. Bunun yerine teknoloji, mevcut sensörlerden gerçek zamanlı gelen sinyalleri sürekli analiz eder ve arızanın yaklaştığını gösteren karakteristik değişimleri yakalar.

Araştırmayı pratik olarak test etmek için CyberZoo tesisindeki quadcopter'lar kullanıldı. Deney sırasında bilim insanları, drone pervanelerine kasıtlı olarak hasar vererek bozulma derecesini yüzde 55'e kadar çıkardılar. Cihazın, pervanelerden biri sadece yüzde 15 oranında hasar gördüğünde kontrolü kaybetmeye başladığı ortaya çıktı. Geliştirilen sistem ise bu istikrarsızlık belirtilerini, durum kritik seviyeye ulaşmadan önce başarıyla tespit etti.

Proje lideri Jasper van Beers, algoritmanın çalışmasını insanın acı hissetme yeteneğiyle kıyasladı. Ona göre acı, insana vücudun durumu hakkında anında geri bildirim verir ve hangi hareketlerin güvenli olduğunu anlamasına yardımcı olur. Mevcut modern mekanizmalar ise ne yazık ki bu tür bir kendi kendine teşhis yeteneğinden neredeyse yoksun.

Otonom araçlar için beklentiler

Araştırmacılar bu teknolojiyi özellikle sürücüsüz araçlar ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) için umut verici buluyor. Otonom bir araç, sensör arızaları veya mekanik aşınmalar gibi sorunlarla karşılaşabilir. Mevcut sistemler genellikle sorunu ancak sürüş güvenliğini doğrudan etkilemeye başladığında fark eder.

Yeni yaklaşım sadece standart sensör verilerini kullandığı için, uygulanması ek donanım kurulumu gerektirmiyor. Bu da teknolojiyi mevcut robotaksi platformları için oldukça cazip kılıyor. ixbt.com'un verilerine göre, araçlara "acı hissetme" yeteneği kazandırmak, durum kritik bir hal almadan önce kendi kapasitelerini anlamalarına hizmet edecektir.

Sonuç olarak, bu keşfin gelecekte sadece drone'ların değil, endüstriyel robotların ve diğer karmaşık otonom sistemlerin güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyabileceği söylenebilir. Makinelerin kendi "sağlıkları" hakkında endişelenmeye başlaması, teknolojik kazaların önlenmesinde temel bir faktör olacaktır.