DoorDash Kendi Özel Drone İle Teslimat İşini Başlatıyor

·24·Teknoloji
DoorDash Kendi Özel Drone İle Teslimat İşini Başlatıyor

ABD'nin önde gelen gıda teslimat platformlarından biri olan DoorDash, otonom cihazlara dayalı DoorDash Air adlı yeni teslimat işini başlattığını duyurdu. Bu girişim, şirketin robotik ve otonomi ekibi tarafından geliştirilmiş olup gelecekte ana mobil uygulama ekosistemine tamamen entegre edilecektir. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre, yeni yönelimin açılışı, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından Part 135 hava taşıyıcısı sertifikası alındıktan sonra gerçekleştirildi. Söz konusu resmi izin, şirkete Amerika Birleşik Devletleri topraklarında ticari amaçlı dronlar yardımıyla teslimat hizmetini yasal olarak yerine getirme hakkı tanımaktadır. Ancak bu, DoorDash tarafından özel olarak üretilen hava araçlarının hemen siparişleri taşımaya başlayacağı anlamına gelmez.

Gelecekteki Planlar ve Test Aşamaları

Şirket, yeni hava araçlarının uygulamaya konulmasının kesin tarihlerini henüz açıklamadı. İlk aşamada operatörün doğrudan görüş alanında kalarak kısa mesafelere insansız cihazlar yardımıyla küçük test programlarının başlatılması öngörülmektedir.

Eğer DoorDash, dronlarının daha uzak mesafelere tamamen otonom bir şekilde uçmasını sağlamak istiyorsa, bunun için FAA'dan Görüş Hattı Ötesi (BVLOS) teknolojisini onaylatması gerekecektir. Daha önce Amazon, Wing ve Zipline gibi önde gelen şirketler benzer sertifikaları elde etmişti.

Mevcut Ortaklıklar ve Otonom Robotlar

Yeni programın başlatılmasına rağmen teslimat devi, Wing ve Flytrex şirketleri ile mevcut ortaklık ilişkilerini sürdürmektedir. Özellikle DoorDash, 2022 yılında Alphabet bünyesindeki Wing ile Avustralya'da drone teslimat programı konusunda ortaklık kurmuş ve 2024 yılında bunu Dallas-Fort-Worth gibi ABD şehirlerine genişletmişti.

DoorDash Air projesi, şirketin araştırma ve geliştirme departmanı olan DoorDash Labs bünyesinde oluşturuldu. Bu departman ayrıca 2025 yılının eylül ayında tanıtılan ve şu anda Arizona eyaletinin Tempe, Mesa, Gilbert, Chandler ile Kaliforniya'nın Fremont şehirlerinin eteklerinde faaliyet gösteren Dot adlı yaya yolu otonom robotunun arkasında da yer almaktadır.

İlk İlkeden Hareket Eden Yaklaşım

Şirketin belirttiğine göre, dronlar ve yaya yolu robotlarının oluşturulması temel iş modeline zıt düşmemektedir. DoorDash kurucularından biri ve baş ürün direktörü Stanley Tang'ın blog yazısında belirtildiği gibi, uzmanlar en son otonom teknolojileri yaratmaktan değil, müşterinin önünde duran gerçek sorunu çözmekten hareket etmiştir.

Şirket perspektifinden bakıldığında, dronlar ve yer üstü robotları inşa ettikleri daha geniş teslimat ağının ayrılmaz bir parçasıdır. Burada üç yüz elli poundluk robot veya modern drone gibi fiziksel cihazlar büyük önem taşırken, siparişin hangi yöntemle teslim edileceğini belirleyebilen işletim sistemi ve yazılım da aynı şekilde kritik öneme sahiptir.

DoorDashDronlarTeknolojiOtonomiİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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