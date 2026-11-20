Özbekistan'ın dijital geleceği, hızlı büyüme oranları ve Orta Asya'daki lider teknoloji merkezi — IT merkezi haline gelmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu stratejik hedeflere ulaşmak, mevcut altyapı, personel eğitimi ve dijital güvenlik ile ilgili acil görevlerin ne kadar etkili bir şekilde çözüleceğine doğrudan bağlıdır.

«Dijital Özbekistan – 2030» stratejisi kapsamında yürütülen çalışmalar, ülkenin teknolojik ortamını kökten değiştirmektedir. Toplum ve ekonomideki genel durum, elde edilen başarılar ve önümüzdeki engeller çerçevesinde analiz edilebilir.

Dijital dönüşümdeki temel başarılar ve fırsatlar

Son yıllarda teknoloji alanında önemli sonuçlar kaydedildi:

IT ihracatı ve büyük ekosistemlerin büyümesi: IT Park Uzbekistan rezidentlerinin hizmet ihracatı 100'den fazla ülkenin pazarını kapsadı ve 2030 yılına kadar bu göstergeyi 5 milyar dolara çıkarmak hedeflenmektedir. Ayrıca, Uzum gibi büyük dijital ekosistemlerin oluşumu, özel sektörün hızla büyüyen gücünü göstermektedir.

Yapay zeka ve yasal çerçeve: 2030 yılına kadar yapay zeka (AI) teknolojilerini geliştirme stratejisi ve Uluslararası Dijital Teknoloji Merkezi hakkındaki kanunun kabul edilmesi, yabancı yatırımlar ve büyük uluslararası teknoloji şirketlerini çekmek için yasal bir temel oluşturmaktadır.

E-devlet ve fintech: Kamu hizmetlerinin aktif dijitalleştirilmesi (my.gov.uz portalı aracılığıyla 900'den fazla hizmetin kullanıma sunulması) ve ödeme sistemlerinin genişlemesi, vatandaşlar ve girişimciler için kolaylıkları artırdı.

Genç demografik avantaj: Nüfus yapısında gençlerin oranının yüksek olması, yeni dijital becerilerin hızla kazanılması ve uluslararası pazarın taleplerine uygun uzmanların yetiştirilmesinde önemli bir faktör olarak hizmet etmektedir.

Yön Elde edilen başarı veya fırsat Acil sorun veya zorluk IT pazarı ve ihracat 100+ ülkeye ihracat, 2030'a kadar $5 milyar hedefi, Uzum ekosistemi Yerel girişimleri küresel pazara taşıma hızı Altyapı ve hizmetler my.gov.uz üzerinden 900+ kamu hizmeti, fintech gelişimi Başkent ve uzak bölgeler arasındaki internet ve hizmet farkı İnsan sermayesi Genç nüfus, başlangıç seviyesindeki yazılımcı sayısının artışı Senior seviyesindeki uzmanlar ve AI mühendislerinin eksikliği Hukuk ve güvenlik AI stratejisi, Uluslararası Dijital Teknoloji Merkezi kanunu Kişisel verilerin korunması, siber suçlar ve dijital okuryazarlık

Çözülmesi gereken temel sorunlar

Dijital ekonomiyi daha üst bir seviyeye taşımak için aşağıdaki sistemik konular üzerinde çalışılması gerekmektedir:

Bölgesel dijital uçurum: Taşkent ve büyük şehirler ile uzak bölgeler arasında yüksek hızlı internet kalitesi ve dijital hizmetlere erişim imkanlarında fark devam etmektedir.

Yüksek nitelikli personel eksikliği: Başlangıç seviyesindeki (Junior) yazılımcıların sayısı artıyor olsa da, büyük ve karmaşık projeleri yönetebilecek deneyimli Senior uzmanlara ve yapay zeka mühendislerine olan ihtiyaç yüksek kalmaya devam etmektedir.

Siber güvenlik ve veri koruma: Dijital hizmetlerin kapsamı genişledikçe, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, siber suçlarla mücadele etmek ve halkın dijital okuryazarlığını artırmak öncelikli bir görev haline gelmektedir.

Özetle, Özbekistan dijital kalkınma yolunda tutarlı bir şekilde ilerlemektedir. Vergi teşvikleri, yasal kolaylıklar ve altyapıya yönlendirilen yatırımlar, mevcut engeller aşamalı olarak kaldırılırsa, ülkeyi önümüzdeki yıllarda bölgenin lider IT merkezi haline getirmek için yeterli temeli oluşturacaktır.

Sizce, Özbekistan'ın bölgesel bir IT merkezi haline gelmesi için öncelikle hangi yöne — bölgelerdeki altyapıyı eşit şekilde geliştirmeye mi, yoksa Senior personel ve yapay zeka uzmanları yetiştirmeye mi daha fazla odaklanması gerekiyor? Fikrinizi yorumlarda belirtin!