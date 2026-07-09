Manna Aero ABD pazarına giriş yaptı: Drone ile teslimat genişliyor

İrlandalı startup Manna Aero, ABD pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir genişleme stratejisi duyurdu. Otonom drone ile ürün teslimatında uzmanlaşan şirket, önümüzdeki yıllarda ABD pazarında Amazon ve Google gibi devlerle rekabet etmeyi hedefliyor. Bu adım, lojistik sektöründe robotik sistemlerin artan rolünü gözler önüne seriyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

TechCrunch'a verdiği röportajda şirketin kurucusu ve CEO'su Bobby Healy, Manna Aero'nun Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde büyük bir operasyon ve üretim merkezi kurduğunu belirtti. Proje kapsamında önümüzdeki yıllarda yaklaşık 1000 yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Fabrika inşaat çalışmaları başlamış olup, üretim süreçlerinin yaklaşık bir yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

ABD pazarı neden önemli?

Manna Aero yönetimi, ABD'yi seçmelerinde birçok faktörün etkili olduğunu vurguluyor. İlk olarak, ülkedeki tüketim kültürü ile DoorDash ve Uber Eats gibi toplayıcıların pazarı mükemmel bir şekilde şekillendirmiş olması, startup için elverişli bir ortam yaratıyor. Bobby Healy'ye göre ABD pazarı, şu anda dünyanın en cazip ve en yüksek talebe sahip bölgesi konumunda.

Şirket, nisan ayında 50 milyon dolar tutarında risk sermayesi yatırımı almıştı. Bu fonların büyük bir kısmı doğrudan ABD'deki altyapıyı geliştirmeye harcanacak. Manna Aero, sadece Tulsa'da değil, altı farklı şehirde daha faaliyet gösterme olanaklarını değerlendiriyor. Plana göre, 2027 yılı sonuna kadar şirket bu şehirlerin tamamına giriş yapmış olacak.

Teknolojik yaklaşım ve rekabet

Manna dronlarının kendine has bir çalışma mekanizması var: yere iniş yapmıyorlar. Bunun yerine dronlar, havada asılı kalarak ürün kutusunu özel bir halat (tether) yardımıyla aşağı indiriyor. Bu yöntem, Google bünyesindeki Wing ve Zipline şirketleri tarafından da kullanılıyor. Bu durum, güvenliği sağlamaya ve teslimat hızını artırmaya olanak tanıyor.

İlginç bir şekilde Manna Aero, kendi vatanı İrlanda'daki drone ile teslimat hizmetini durdurmak zorunda kaldı. Bunun nedeni olarak Avrupa'daki karmaşık düzenleyici kurallar ve genişleme için gerekli olan planlama standartlarının eksikliği gösterildi. Aksine, ABD'deki Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yürütülen politikaların drone endüstrisine "turbo güç" sağladığı belirtiliyor.

Şirket, iş modelini "hizmet olarak teslimat" (delivery-as-a-service) şeklinde tanımlıyor. Avrupa'da Deliveroo ve Uber Eats gibi platformlarla iş birliği yapmış olsalar da, ABD'de hem iş birlikleri hem de kendi özel uygulamaları aracılığıyla müşterilere hizmet vermeyi planlıyorlar. Bu durum, startup'ın pazarda esnek kalmasını sağlıyor.

Şu anda Manna Aero'nun genel merkezi ile araştırma ve geliştirme (R&D) merkezi İrlanda'da kalmaya devam ediyor. Ancak şirket, tüm ana kaynaklarını ABD pazarına yatırma kararı aldı. Genişleme sürecini yönetmek için Ryanair'in eski pazarlama direktörü Kenny Jacobs, şirket başkanlığı görevine getirildi. Bu da startup'ın hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.