New York startup ekosistemi yükselişte: StrictlyVC etkinliği yatırımcıları davet ediyor

·27·Teknoloji
New York startup ekosistemi yükselişte: StrictlyVC etkinliği yatırımcıları davet ediyor

New York şehri, teknolojik girişimler ve risk sermayesi dünyasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Bu bağlamda, 10 Eylül tarihinde West Village bölgesindeki Ideal Glass Studios'ta prestijli StrictlyVC konferansı düzenlenecek. Etkinlik, şehrin girişim ekosisteminin son yıllardaki büyük başarılarını kutlamayı ve sektör liderleri arasında açık bir diyalog ortamı yaratmayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

StrictlyVC tarafından düzenlenen bu gece, uzun bir aradan sonra tekrar New York'a dönüyor. Organizatörlere göre etkinlik, sadece resmi konuşmalardan ibaret olmayıp; yatırımcılar, kurucular ve anlaşma yapıcılar için başka hiçbir yerde bulunamayacak samimi ve özel bir iletişim ortamı sunacak. Şu anda genel giriş biletleri 180 dolardan satışa sunulmuş durumda.

Teknoloji merkezi olarak New York

Tech:NYC raporuna dayanan verilere göre, New York'un girişim "motoru" sadece istikrarlı çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda rekor bir hızla gelişiyor. 2026'nın ilk yarısında şehirdeki 240'tan fazla girişim, toplam 1,13 milyar dolar tutarında tohum (seed) yatırımı çekmeyi başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,06 milyar dolar seviyesindeydi.

Yatırım hacmiyle birlikte ortalama finansman miktarı da artıyor. Özellikle ortalama seed turları 5,4 milyon dolardan 6,64 milyon dolara yükseldi. Genel toplamda, New York girişimleri yılın altı ayı boyunca şaşırtıcı bir şekilde 16 milyar dolar fon topladı. Bu, 2025 yılı boyunca çekilen 19,1 milyar dolarlık rakama neredeyse yaklaşıldığını gösteriyor.

Sermaye akışı neredeyse tüm stratejik alanları kapsıyor. Bunlar arasında AI, sağlık teknolojileri, iklim teknolojileri, fintech, robotik ve tüketici ürünleri teknolojileri başı çekiyor. İşte bu güçlü büyüme ivmesi, StrictlyVC platformunun New York'a dönüşü için temel motivasyon kaynağı oldu.

Programın ana temaları ve konuşmacılar

Etkinliğin ana bölümünde Collaborative Fund kurucusu Craig Shapiro ile TechCrunch baş editörü ve StrictlyVC kurucusu Connie Loizos yer alacak. "Ait Olma İşi" (The Business of Belonging) başlıklı oturumları, toplum ve topluluk oluşturmanın neden bir şirketin en değerli varlığı haline geldiği üzerine olacak. Ayrıca, teknoloji ve hayranlar arasındaki bağda yatırımcıların nasıl fırsatlar gördüğü analiz edilecek.

Bir diğer önemli konuşma ise Heirloom Craft kurucusu Tristan Walker tarafından yapılacak. Walker, on yıllık deneyimini, tüketici pazarında marka yaratmanın sırlarını ve günümüz AI çağında liderlik tarzının nasıl değiştiğini anlatacak. Organizatörler, önümüzdeki haftalarda başka prestijli konuşmacıların da açıklanacağını belirttiler.

StrictlyVC konferansları sadece sahne konuşmalarıyla sınırlı kalmıyor. Burada TechCrunch gazetecileri ile girişim ekosistemi temsilcileri arasında başlayan sohbetlerin daha sonra büyük iş projelerine dönüşmesi dikkat çekicidir. New York'un risk sermayesi piyasasının şekillenmesinde bu tür networking etkinliklerinin belirleyici bir rol oynadığı şüphesizdir.

StartupYatırımNew YorkTeknolojiStrictlyVC
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Abror Shuhratov
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