Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?

·43·Dunyo
Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?

Yevropa kosmik agentligi ma’lumotiga ko‘ra, bugun — 27 iyun kuni 1997 NC1 nomli yirik asteroid Yer yaqinidan uchib o‘tadi. Mutaxassislar ta’kidlashicha, u sayyoramiz uchun hech qanday xavf tug‘dirmaydi. Biroq bu parvoz astronomlar va osmon kuzatuvchilari e’tiboridagi muhim voqealardan biri hisoblanmoqda.

Ma’lum qilinishicha, asteroid Yerga eng yaqin nuqtadan taxminan 2,6 million kilometr masofada harakatlanadi. Bu Oy bilan Yer orasidagi masofadan qariyb yetti baravar uzoq bo‘lsa-da, astronomik mezonlarga ko‘ra, u Yer yaqinidan o‘tuvchi yirik asteroidlar qatoriga kiradi.

1997 NC1 asteroidi qariyb 30 yil avval Gavayidagi asteroidlarni kuzatish tizimi tomonidan aniqlangan. Uning diametri 750 metrdan 1,65 kilometrgacha ekani taxmin qilinmoqda.

Mutaxassislar qayd etishicha, asteroid Yerga yaqinlashishiga qaramay, uning orbitasi sayyoramiz orbitasi bilan kesishmaydi. Shu bois xavotirga o‘rin yo‘q. Durbin yoki kichik teleskopga ega havaskor osmon kuzatuvchilari uni samo bo‘ylab harakatlanayotgan xira yorug‘ nuqta sifatida kuzatishlari mumkin.

NASA hisob-kitoblariga ko‘ra, 1997 NC1 asteroidi bundan keyin faqat 2133 yilda Yerga shunchalik yaqin masofadan yana uchib o‘tadi. Shu sababli uning bu galgi parvozi kosmosga qiziquvchilar uchun noyob va qiziqarli astronomik hodisalardan biri sifatida baholanmoqda.

European Space AgencyNASAHawaii1997 NC1
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandiIndoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandiBugun, 12:29AQSHda tarixiy burilish: Isroil va Livan o‘rtasida kelishuv imzolandi!AQSHda tarixiy burilish: Isroil va Livan o‘rtasida kelishuv imzolandi!Bugun, 12:02Qrimda favqulodda holat: elektr uzilishlari hayotni izdan chiqardiQrimda favqulodda holat: elektr uzilishlari hayotni izdan chiqardiBugun, 01:03“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven MillerKecha, 22:59Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldiTurkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldiKecha, 22:48Qozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiQozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda