Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?
Yevropa kosmik agentligi ma’lumotiga ko‘ra, bugun — 27 iyun kuni 1997 NC1 nomli yirik asteroid Yer yaqinidan uchib o‘tadi. Mutaxassislar ta’kidlashicha, u sayyoramiz uchun hech qanday xavf tug‘dirmaydi. Biroq bu parvoz astronomlar va osmon kuzatuvchilari e’tiboridagi muhim voqealardan biri hisoblanmoqda.
Ma’lum qilinishicha, asteroid Yerga eng yaqin nuqtadan taxminan 2,6 million kilometr masofada harakatlanadi. Bu Oy bilan Yer orasidagi masofadan qariyb yetti baravar uzoq bo‘lsa-da, astronomik mezonlarga ko‘ra, u Yer yaqinidan o‘tuvchi yirik asteroidlar qatoriga kiradi.
1997 NC1 asteroidi qariyb 30 yil avval Gavayidagi asteroidlarni kuzatish tizimi tomonidan aniqlangan. Uning diametri 750 metrdan 1,65 kilometrgacha ekani taxmin qilinmoqda.
Mutaxassislar qayd etishicha, asteroid Yerga yaqinlashishiga qaramay, uning orbitasi sayyoramiz orbitasi bilan kesishmaydi. Shu bois xavotirga o‘rin yo‘q. Durbin yoki kichik teleskopga ega havaskor osmon kuzatuvchilari uni samo bo‘ylab harakatlanayotgan xira yorug‘ nuqta sifatida kuzatishlari mumkin.
NASA hisob-kitoblariga ko‘ra, 1997 NC1 asteroidi bundan keyin faqat 2133 yilda Yerga shunchalik yaqin masofadan yana uchib o‘tadi. Shu sababli uning bu galgi parvozi kosmosga qiziquvchilar uchun noyob va qiziqarli astronomik hodisalardan biri sifatida baholanmoqda.
…