Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordi
Galatasaray Arsenal hujumchisi Gabriel Martinelli transferi uchun 38 million funt sterling (45 million yevro) miqdorida rasmiy taklif kiritdi. Istanbul klubi 25 yoshli braziliyalik futbolchini Chempionlar ligasi va boshqa nufuzli turnirlar uchun asosiy transfer nishoni sifatida belgilagan.
Turkiyaning amaldagi chempioni Galatasaray Angliyaning Arsenal klubi hujumchisi Gabriel Martinelli transferi uchun rasman 38 million funt sterling (45 million yevro) miqdorida taklif kiritdi. Goal.com xabar berishicha, Istanbul grandi braziliyalik futbolchini Yevropaning nufuzli turnirlari, xususan, Chempionlar ligasi oʻyinlari uchun asosiy transfer nishoni sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi mavsumlarda transfer bozorida faol harakat qilayotgan turk klubi oʻz tarkibini yanada kuchaytirish maqsadida faol strategiyani davom ettirmoqda. Florian Plettenberg maʼlumotiga koʻra, mazkur rasmiy taklif hozirda Emirates Stadium stolida turibdi va bu London jamoasi rahbariyatini jiddiy qaror qabul qilishga majbur qilmoqda.
Arsenal uchun murakkab vaziyatMikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi uchun ushbu taklif ham moliyaviy, ham taktik jihatdan murakkab boshqotirma boʻlib turibdi. Xususan, yozgi transfer oynasida Leandro Trossardning Besiktas klubiga yoʻl olgani hamda hujum chizigʻiga faqatgina Christos Tzolis kelib qoʻshilgani Arsenalning oldingi chizigʻidagi kadrlar zaxirasiga oʻz taʼsirini oʻtkazgan.
25 yoshli Gabriel Martinelli ispaniyalik mutaxassis loyihasining ajralmas qismiga aylangan. U oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, 11 ta gol muallifi boʻldi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu natijalar Arsenalning Angliya Premer-ligasida 2004-yildan beri ilk bor chempionlikni qoʻlga kiritishida hamda Chempionlar ligasi finaligacha yetib borishida muhim rol oʻynadi.
Futbolchining klubdagi faoliyatiBraziliyalik vinger 2019-yilda Ituano klubidan Arsenal safiga kelib qoʻshilgan edi. Qisqa vaqt ichida jamoaning yetakchi futbolchilaridan biriga aylangan Martinelli oʻzining tezligi va maydondagi harakatchanligi bilan muxlislar mehrini qozondi. U London klubi safida umumiy hisobda 278 ta uchrashuv oʻtkazib, 62 ta gol va 36 ta assist qayd etgan.
Galatasaray soʻnggi yillarda Victor Osimhen va Wilfried Zaha kabi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olgani kabi, Martinelli transferi orqali ham xalqaro maydonda raqobatbardoshligini saqlab qolishni maqsad qilgan. Endilikda Arsenal rahbariyati futbolchining jamoaga kelgusida keltiradigan foydasi va hozirgi moliyaviy taklifni oʻzaro solishtirib koʻrishi lozim.
…