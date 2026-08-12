Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordi

·35·Sport
Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordi
Qisqacha

Galatasaray Arsenal hujumchisi Gabriel Martinelli transferi uchun 38 million funt sterling (45 million yevro) miqdorida rasmiy taklif kiritdi. Istanbul klubi 25 yoshli braziliyalik futbolchini Chempionlar ligasi va boshqa nufuzli turnirlar uchun asosiy transfer nishoni sifatida belgilagan.

Turkiyaning amaldagi chempioni Galatasaray Angliyaning Arsenal klubi hujumchisi Gabriel Martinelli transferi uchun rasman 38 million funt sterling (45 million yevro) miqdorida taklif kiritdi. Goal.com xabar berishicha, Istanbul grandi braziliyalik futbolchini Yevropaning nufuzli turnirlari, xususan, Chempionlar ligasi oʻyinlari uchun asosiy transfer nishoni sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi mavsumlarda transfer bozorida faol harakat qilayotgan turk klubi oʻz tarkibini yanada kuchaytirish maqsadida faol strategiyani davom ettirmoqda. Florian Plettenberg maʼlumotiga koʻra, mazkur rasmiy taklif hozirda Emirates Stadium stolida turibdi va bu London jamoasi rahbariyatini jiddiy qaror qabul qilishga majbur qilmoqda.

Arsenal uchun murakkab vaziyat

Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi uchun ushbu taklif ham moliyaviy, ham taktik jihatdan murakkab boshqotirma boʻlib turibdi. Xususan, yozgi transfer oynasida Leandro Trossardning Besiktas klubiga yoʻl olgani hamda hujum chizigʻiga faqatgina Christos Tzolis kelib qoʻshilgani Arsenalning oldingi chizigʻidagi kadrlar zaxirasiga oʻz taʼsirini oʻtkazgan.

25 yoshli Gabriel Martinelli ispaniyalik mutaxassis loyihasining ajralmas qismiga aylangan. U oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, 11 ta gol muallifi boʻldi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu natijalar Arsenalning Angliya Premer-ligasida 2004-yildan beri ilk bor chempionlikni qoʻlga kiritishida hamda Chempionlar ligasi finaligacha yetib borishida muhim rol oʻynadi.

Futbolchining klubdagi faoliyati

Braziliyalik vinger 2019-yilda Ituano klubidan Arsenal safiga kelib qoʻshilgan edi. Qisqa vaqt ichida jamoaning yetakchi futbolchilaridan biriga aylangan Martinelli oʻzining tezligi va maydondagi harakatchanligi bilan muxlislar mehrini qozondi. U London klubi safida umumiy hisobda 278 ta uchrashuv oʻtkazib, 62 ta gol va 36 ta assist qayd etgan.

Galatasaray soʻnggi yillarda Victor Osimhen va Wilfried Zaha kabi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olgani kabi, Martinelli transferi orqali ham xalqaro maydonda raqobatbardoshligini saqlab qolishni maqsad qilgan. Endilikda Arsenal rahbariyati futbolchining jamoaga kelgusida keltiradigan foydasi va hozirgi moliyaviy taklifni oʻzaro solishtirib koʻrishi lozim.

GalatasarayGabriel MartinelliArsenalSuper LigChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiJulian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi