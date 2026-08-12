Lovable startapi 13,3 milliard dollarlik baho bilan 400 million dollar jalb qildi
Lovable startapi Series C raundi doirasida 13,3 milliard dollarlik baho bilan 400 million dollar sarmoya jalb qildi. Raundga Menlo Ventures va Scaleup Europe Fund fondlari boshchilik qildi, unda o'nlab boshqa investorlar, jumladan TechCrunch nashriga egalik qiluvchi Regent firmasi ham qatnashdi. Bu natija kompaniya iyun oyida yillik daromadi 500 million dollarga yetganini e'lon qilganidan keyin qayd etildi.
Yevropaning mashhur “vibe-coding” yoʻnalishidagi startapi Lovable oʻzining yangi moliyalashtirish raundi doirasida 13,3 milliard dollarlik qiymatni tasdiqladi va qoʻshimcha 400 million dollar sarmoya yigʻdi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya bu galgi Series C raundini Menlo Ventures hamda Scaleup Europe Fund fondlari boshchiligida yakunladi va jarayonda oʻnlab boshqa investorlar ham ishtirok etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur yirik moliyalashtirish bosqichi startap iyun oyida yillik daromad koʻrsatkichi (ARR) 500 million dollarga yetganini eʼlon qilganidan soʻng amalga oshdi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning dekabr oyida eʼlon qilingan avvalgi raundda kompaniya 6,6 milliard dollarlik baho asosida 330 million dollar jalb qilgan edi. Oʻsha paytda ham asosiy investorlar qatorida Menlo Ventures yetakchilik qilgan edi.
Kengayib borayotgan infratuzilma va sunʼiy intellekt imkoniyatlariStartapning oʻsishi bilan birga uning backend talablari va texnik imkoniyatlari ham sezilarli darajada murakkablashib bormoqda. Bugungi kunda platforma oʻzida 60 milliondan ortiq loyihalarni jamlagan boʻlib, ular oyiga 900 million nafardan ziyod tashrif buyuruvchilarni oʻziga jalb qiladi. Ushbu koʻrsatkichlar platformaning texnik quvvatini yanada oshirishni talab etmoqda.
Xabarlarga koʻra, Lovable foydalanuvchilarga odatiy ilgʻor model variantlari bilan bir qatorda oʻzining maxsus ichki muhitda oʻqitilgan sunʼiy intellekt modelini ham taklif etadi. Shuningdek, iyun oyida kompaniya Google Cloud bilan koʻp yillik shartnoma imzolagan boʻlib, bu bulutli xizmatlardan foydalanish hajmi besh baravarga oshganini koʻrsatadi.
Yevropa texnologiya bozoridagi taʼsiriKompaniya nafaqat oʻzining asosiy mahsulotini rivojlantirmoqda, balki Yevropadagi boshqa istiqbolli startaplarni ham qoʻllab-quvvatlab kelmoqda. Jumladan, Lovable Daniyaning texnik jihozlarni loyihalovchi Atech startapiga ham sarmoya kiritgan. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi hamkorliklar Yevropa hududida innovatsion ekotizimni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Series C raundining yangi investorlari orasida TechCrunch nashriga egalik qiluvchi Regent investitsiya firmasi ham mavjud. Ushbu sarmoya raundining muvaffaqiyati Lovable kompaniyasining global texnologiya bozoridagi mavqeyini yanada mustahkamlashiga zamin yaratadi.
…