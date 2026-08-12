Lovable startapi 13,3 milliard dollarlik baho bilan 400 million dollar jalb qildi

·33·Texno
Lovable startapi 13,3 milliard dollarlik baho bilan 400 million dollar jalb qildi
Qisqacha

Lovable startapi Series C raundi doirasida 13,3 milliard dollarlik baho bilan 400 million dollar sarmoya jalb qildi. Raundga Menlo Ventures va Scaleup Europe Fund fondlari boshchilik qildi, unda o'nlab boshqa investorlar, jumladan TechCrunch nashriga egalik qiluvchi Regent firmasi ham qatnashdi. Bu natija kompaniya iyun oyida yillik daromadi 500 million dollarga yetganini e'lon qilganidan keyin qayd etildi.

Yevropaning mashhur “vibe-coding” yoʻnalishidagi startapi Lovable oʻzining yangi moliyalashtirish raundi doirasida 13,3 milliard dollarlik qiymatni tasdiqladi va qoʻshimcha 400 million dollar sarmoya yigʻdi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya bu galgi Series C raundini Menlo Ventures hamda Scaleup Europe Fund fondlari boshchiligida yakunladi va jarayonda oʻnlab boshqa investorlar ham ishtirok etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur yirik moliyalashtirish bosqichi startap iyun oyida yillik daromad koʻrsatkichi (ARR) 500 million dollarga yetganini eʼlon qilganidan soʻng amalga oshdi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning dekabr oyida eʼlon qilingan avvalgi raundda kompaniya 6,6 milliard dollarlik baho asosida 330 million dollar jalb qilgan edi. Oʻsha paytda ham asosiy investorlar qatorida Menlo Ventures yetakchilik qilgan edi.

Kengayib borayotgan infratuzilma va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Startapning oʻsishi bilan birga uning backend talablari va texnik imkoniyatlari ham sezilarli darajada murakkablashib bormoqda. Bugungi kunda platforma oʻzida 60 milliondan ortiq loyihalarni jamlagan boʻlib, ular oyiga 900 million nafardan ziyod tashrif buyuruvchilarni oʻziga jalb qiladi. Ushbu koʻrsatkichlar platformaning texnik quvvatini yanada oshirishni talab etmoqda.

Xabarlarga koʻra, Lovable foydalanuvchilarga odatiy ilgʻor model variantlari bilan bir qatorda oʻzining maxsus ichki muhitda oʻqitilgan sunʼiy intellekt modelini ham taklif etadi. Shuningdek, iyun oyida kompaniya Google Cloud bilan koʻp yillik shartnoma imzolagan boʻlib, bu bulutli xizmatlardan foydalanish hajmi besh baravarga oshganini koʻrsatadi.

Yevropa texnologiya bozoridagi taʼsiri

Kompaniya nafaqat oʻzining asosiy mahsulotini rivojlantirmoqda, balki Yevropadagi boshqa istiqbolli startaplarni ham qoʻllab-quvvatlab kelmoqda. Jumladan, Lovable Daniyaning texnik jihozlarni loyihalovchi Atech startapiga ham sarmoya kiritgan. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi hamkorliklar Yevropa hududida innovatsion ekotizimni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Series C raundining yangi investorlari orasida TechCrunch nashriga egalik qiluvchi Regent investitsiya firmasi ham mavjud. Ushbu sarmoya raundining muvaffaqiyati Lovable kompaniyasining global texnologiya bozoridagi mavqeyini yanada mustahkamlashiga zamin yaratadi.

LovableStartapInvestitsiyaSuniy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi