Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqda
Las-Vegasda o'tkazilgan Ai4 konferensiyasida Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li va Andrew Ng ochiq sun'iy intellekt modellarini qo'llab-quvvatlab, texnologiya rivojini bir nechta yirik kompaniyalar monopoliyasidan saqlash zarurligini ta'kidladi. Andrew Ng yirik korporatsiyalar sun'iy intellektga kirishni cheklasa, innovatsiyalar sekinlashishi va raqobat yo'qolishi mumkinligidan ogohlantirib, ko'plab provayderlar o'rtasida ochiq raqobat muhitini yaratishga chaqirdi.
Las-Vegasda boʻlib oʻtgan Ai4 konferensiyasida sunʼiy intellekt sohasining yetakchi mutaxassislari, jumladan, Nobel mukofoti sovrindori Geoffrey Hinton, World Labs bosh direktori Fei-Fei Li hamda Coursera asoschilaridan biri Andrew Ng sunʼiy intellekt modellarini ochiq saqlash masalasini muhokama qilishdi. Zamonaviy texnologiyalar sanoatida ochiq manbali va ochiq vaznli modellar boʻyicha xavotirlar ortib borayotgan bir paytda, ushbu tadqiqotchilar texnologiya taraqqiyotini bir nechta yirik kompaniyalar monopoliyasidan saqlab qolish muhimligini taʼkidladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda ochiq vaznli modellar erkin tarqatilishi va ulardan foydalanishni nazorat qilish qiyinligi sababli yirik laboratoriyalar tomonidan xavfli deb qaralmoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Las-Vegasdagi anjumanda soʻzga chiqqan uchala mutaxassis ochiq sunʼiy intellekt tarafdori ekanini qatʼiy bildirdi. Ular texnologiya rivojini cheklaydigan yagona darvozabonlar paydo boʻlishining oldini olish zarurligini qayd etishdi.
Monopoliya xavfi va raqobat muhitiAndrew Ng oʻz chiqishida Apple va Google kompaniyalari mobil operatsion tizimlarni nazorat qilgani kabi holat sunʼiy intellekt bozorida ham takrorlanishidan xavotir bildirdi. Unga koʻra, agar bir nechta yirik korporatsiya texnologiyaga kirishni cheklasa, bu innovatsiyalarning sekinlashishiga va raqobatning yoʻqolishiga olib keladi.
Ngning fikricha, eng yaxshi yechim – bu ochiqlikni targʻib qilish va koʻplab provayderlar oʻrtasida raqobat muhitini yaratishdir. "Sunʼiy intellekt – bu ajoyib texnologiya va men uning har bir insonda boʻlishini xohlayman", deya taʼkidladi u. Biroq yirik kompaniyalar oʻzlarining raqobatdagi ustunligini saqlab qolish uchun sanoatni boshqaruvchi qoidalarga taʼsir oʻtkazishga intilmoqda.
Ochiq kod va ochiq vaznlar farqiGeoffrey Hinton esa anʼanaviy ochiq kodli dasturiy taʼminot bilan sunʼiy intellektning ochiq vaznli modellari oʻrtasida muhim farq borligini tushuntirdi. Ochiq kodli dasturlarda xatolarni topish oson boʻlsa, ochiq vaznli modellarda tayyor sunʼiy intellektning parametrlarini jamoatchilikka taqdim etish katta masʼuliyatni talab qiladi.
Hinton ilgari ochiq vaznlarga qarshi boʻlganini, chunki bu kiberhujumlar kabi salbiy maqsadlarda foydalanishni osonlashtirishi mumkinligini tan oldi. Shunga qaramay, u bu jang allaqachon boy berilganini, ochiq vaznli modellar industriyaning doimiy qismiga aylanganini va oʻqitish xarajatlari bilan bogʻliq toʻsiqlar yoʻqolganini taʼkidladi.
Xavflarga qaramay, Hinton sunʼiy intellektning rivojlanishi umumiy maʼnoda foydali ekaniga ishonadi. Uning fikricha, texnologiya mahsuldorlikni oshiradi, taʼlim va sogʻliqni saqlash tizimlarini yaxshilaydi. Sunʼiy intellektning kelajagidan xavotir bildirishni qoʻrqoqlik deb atamaslik kerakligini, biroq taraqqiyotni butunlay toʻxtatib qoʻyish ham notoʻgʻri ekanini qayd etdi.
…