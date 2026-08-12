Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqda

·35·Texno
Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqda
Qisqacha

Las-Vegasda o'tkazilgan Ai4 konferensiyasida Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li va Andrew Ng ochiq sun'iy intellekt modellarini qo'llab-quvvatlab, texnologiya rivojini bir nechta yirik kompaniyalar monopoliyasidan saqlash zarurligini ta'kidladi. Andrew Ng yirik korporatsiyalar sun'iy intellektga kirishni cheklasa, innovatsiyalar sekinlashishi va raqobat yo'qolishi mumkinligidan ogohlantirib, ko'plab provayderlar o'rtasida ochiq raqobat muhitini yaratishga chaqirdi.

Las-Vegasda boʻlib oʻtgan Ai4 konferensiyasida sunʼiy intellekt sohasining yetakchi mutaxassislari, jumladan, Nobel mukofoti sovrindori Geoffrey Hinton, World Labs bosh direktori Fei-Fei Li hamda Coursera asoschilaridan biri Andrew Ng sunʼiy intellekt modellarini ochiq saqlash masalasini muhokama qilishdi. Zamonaviy texnologiyalar sanoatida ochiq manbali va ochiq vaznli modellar boʻyicha xavotirlar ortib borayotgan bir paytda, ushbu tadqiqotchilar texnologiya taraqqiyotini bir nechta yirik kompaniyalar monopoliyasidan saqlab qolish muhimligini taʼkidladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda ochiq vaznli modellar erkin tarqatilishi va ulardan foydalanishni nazorat qilish qiyinligi sababli yirik laboratoriyalar tomonidan xavfli deb qaralmoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Las-Vegasdagi anjumanda soʻzga chiqqan uchala mutaxassis ochiq sunʼiy intellekt tarafdori ekanini qatʼiy bildirdi. Ular texnologiya rivojini cheklaydigan yagona darvozabonlar paydo boʻlishining oldini olish zarurligini qayd etishdi.

Monopoliya xavfi va raqobat muhiti

Andrew Ng oʻz chiqishida Apple va Google kompaniyalari mobil operatsion tizimlarni nazorat qilgani kabi holat sunʼiy intellekt bozorida ham takrorlanishidan xavotir bildirdi. Unga koʻra, agar bir nechta yirik korporatsiya texnologiyaga kirishni cheklasa, bu innovatsiyalarning sekinlashishiga va raqobatning yoʻqolishiga olib keladi.

Ngning fikricha, eng yaxshi yechim – bu ochiqlikni targʻib qilish va koʻplab provayderlar oʻrtasida raqobat muhitini yaratishdir. "Sunʼiy intellekt – bu ajoyib texnologiya va men uning har bir insonda boʻlishini xohlayman", deya taʼkidladi u. Biroq yirik kompaniyalar oʻzlarining raqobatdagi ustunligini saqlab qolish uchun sanoatni boshqaruvchi qoidalarga taʼsir oʻtkazishga intilmoqda.

Ochiq kod va ochiq vaznlar farqi

Geoffrey Hinton esa anʼanaviy ochiq kodli dasturiy taʼminot bilan sunʼiy intellektning ochiq vaznli modellari oʻrtasida muhim farq borligini tushuntirdi. Ochiq kodli dasturlarda xatolarni topish oson boʻlsa, ochiq vaznli modellarda tayyor sunʼiy intellektning parametrlarini jamoatchilikka taqdim etish katta masʼuliyatni talab qiladi.

Hinton ilgari ochiq vaznlarga qarshi boʻlganini, chunki bu kiberhujumlar kabi salbiy maqsadlarda foydalanishni osonlashtirishi mumkinligini tan oldi. Shunga qaramay, u bu jang allaqachon boy berilganini, ochiq vaznli modellar industriyaning doimiy qismiga aylanganini va oʻqitish xarajatlari bilan bogʻliq toʻsiqlar yoʻqolganini taʼkidladi.

Xavflarga qaramay, Hinton sunʼiy intellektning rivojlanishi umumiy maʼnoda foydali ekaniga ishonadi. Uning fikricha, texnologiya mahsuldorlikni oshiradi, taʼlim va sogʻliqni saqlash tizimlarini yaxshilaydi. Sunʼiy intellektning kelajagidan xavotir bildirishni qoʻrqoqlik deb atamaslik kerakligini, biroq taraqqiyotni butunlay toʻxtatib qoʻyish ham notoʻgʻri ekanini qayd etdi.

Suniy intellektGeoffrey HintonAndrew NgFei-Fei LiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi