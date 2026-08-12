iQOO Z11 smartfoni: 7050 mA•ch akkumulyator va sunʼiy intellekt imkoniyatlari
Taqdimoti kutilayotgan iQOO Z11 smartfoni 7050 mA•ch sig'imli akkumulyator va sun'iy intellekt funksiyalari bilan jihozlanadi. Qurilma AI Captions orqali ovozli yozuvlarni matnga aylantirish va tarjima qilish, AI Creation yordamida esa hujjatlarni qisqacha xulosalash, vazifalarni yaxshilash, g'oyalar generatsiya qilish hamda kontent yaratish imkonini beradi.
Yangi avlod texnologiyalari bozori shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, yetakchi ishlab chiqaruvchilar oʻz qurilmalarining imkoniyatlarini yanada oshirishga intilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, taqdimoti yaqinlashib kelayotgan iQOO Z11 smartfoni oʻzining ilgʻor xususiyatlari, jumladan, ulkan batareya quvvati hamda zamonaviy sunʼiy intellekt funksiyalari bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning eng asosiy ustunliklaridan biri bu 7050 mA•ch sigʻimga ega oʻta quvvatli akkumulyatoridir. Mazkur batareya oʻqish, kontent yaratish, koʻngilochar oʻyinlar va kundalik koʻp vazifali jarayonlarda foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini taʼminlashga moʻljallangan. Hozircha ishlab chiqaruvchi tezkor quvvat olish texnologiyasining quvvati haqidagi maʼlumotlarni sir saqlamoqda.
Sunʼiy intellekt va uning ilgʻor funksiyalariIshlab chiqaruvchi yangi modelda sunʼiy intellekt texnologiyalariga alohida urgʻu bermoqda. iQOO Z11 smartfoni Google Gemini va Microsoft Azure xizmatlaridan foydalangan holda ovozli yozuvlarni matnga aylantirish va tarjima qilish imkonini beruvchi AI Captions funksiyasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, AI Creation vositalari hujjatlarni qisqacha xulosalash, vazifalarni yaxshilash, yangi gʻoyalarni generatsiya qilish va turli kontentlarni yaratishda yaqindan yordam beradi.
Qurilma imkoniyatlari qatoriga turli Gemini modellari oʻrtasida vazifalarni toʻgʻri yoʻnaltirish, maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash, muloqot kontekstini saqlab qolish va mashhur Circle to Search funksiyasi ham kiritilgan. Bu esa foydalanuvchining kundalik raqamli muhitdagi ishlarini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Displey va texnik koʻrsatkichlarSmartfonning texnik asosi sifatida MediaTek Dimensity 7500 Turbo protsessori tanlangan boʻlib, u yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Displey borasida ham qurilma maqtovga sazovor: u 6,83 dyuymli, yon tomonlari egilgan AMOLED-ekran bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 144 Hz yangilanish chastotasiga ega boʻlib, HBM rejimida 2000 nitgacha, lokal choʻqqi holatida esa 3000 nit yorqinlikni namoyish eta oladi.
Tashqi koʻrinish va dizayn nuqtai nazaridan xaridorlarga ikkita jozibali rang — Celestial Blue va Aurora Green variantlari taqdim etiladi. Hozirgi bosqichda qurilmaning kameralari, shuningdek, tezkor va doimiy xotira hajmlari haqidagi rasmiy maʼlumotlar toʻliq oshkor etilmagan boʻlib, ularning tafsilotlari tez orada maʼlum qilinishi kutilmoqda.
…