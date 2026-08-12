iQOO Z11 smartfoni: 7050 mA•ch akkumulyator va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

·42·Texno
iQOO Z11 smartfoni: 7050 mA•ch akkumulyator va sunʼiy intellekt imkoniyatlari
Qisqacha

Taqdimoti kutilayotgan iQOO Z11 smartfoni 7050 mA•ch sig'imli akkumulyator va sun'iy intellekt funksiyalari bilan jihozlanadi. Qurilma AI Captions orqali ovozli yozuvlarni matnga aylantirish va tarjima qilish, AI Creation yordamida esa hujjatlarni qisqacha xulosalash, vazifalarni yaxshilash, g'oyalar generatsiya qilish hamda kontent yaratish imkonini beradi.

Yangi avlod texnologiyalari bozori shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, yetakchi ishlab chiqaruvchilar oʻz qurilmalarining imkoniyatlarini yanada oshirishga intilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, taqdimoti yaqinlashib kelayotgan iQOO Z11 smartfoni oʻzining ilgʻor xususiyatlari, jumladan, ulkan batareya quvvati hamda zamonaviy sunʼiy intellekt funksiyalari bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning eng asosiy ustunliklaridan biri bu 7050 mA•ch sigʻimga ega oʻta quvvatli akkumulyatoridir. Mazkur batareya oʻqish, kontent yaratish, koʻngilochar oʻyinlar va kundalik koʻp vazifali jarayonlarda foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini taʼminlashga moʻljallangan. Hozircha ishlab chiqaruvchi tezkor quvvat olish texnologiyasining quvvati haqidagi maʼlumotlarni sir saqlamoqda.

Sunʼiy intellekt va uning ilgʻor funksiyalari

Ishlab chiqaruvchi yangi modelda sunʼiy intellekt texnologiyalariga alohida urgʻu bermoqda. iQOO Z11 smartfoni Google Gemini va Microsoft Azure xizmatlaridan foydalangan holda ovozli yozuvlarni matnga aylantirish va tarjima qilish imkonini beruvchi AI Captions funksiyasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, AI Creation vositalari hujjatlarni qisqacha xulosalash, vazifalarni yaxshilash, yangi gʻoyalarni generatsiya qilish va turli kontentlarni yaratishda yaqindan yordam beradi.

Qurilma imkoniyatlari qatoriga turli Gemini modellari oʻrtasida vazifalarni toʻgʻri yoʻnaltirish, maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash, muloqot kontekstini saqlab qolish va mashhur Circle to Search funksiyasi ham kiritilgan. Bu esa foydalanuvchining kundalik raqamli muhitdagi ishlarini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Displey va texnik koʻrsatkichlar

Smartfonning texnik asosi sifatida MediaTek Dimensity 7500 Turbo protsessori tanlangan boʻlib, u yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Displey borasida ham qurilma maqtovga sazovor: u 6,83 dyuymli, yon tomonlari egilgan AMOLED-ekran bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 144 Hz yangilanish chastotasiga ega boʻlib, HBM rejimida 2000 nitgacha, lokal choʻqqi holatida esa 3000 nit yorqinlikni namoyish eta oladi.

Tashqi koʻrinish va dizayn nuqtai nazaridan xaridorlarga ikkita jozibali rang — Celestial Blue va Aurora Green variantlari taqdim etiladi. Hozirgi bosqichda qurilmaning kameralari, shuningdek, tezkor va doimiy xotira hajmlari haqidagi rasmiy maʼlumotlar toʻliq oshkor etilmagan boʻlib, ularning tafsilotlari tez orada maʼlum qilinishi kutilmoqda.

iQOO Z11SmartfonlarSunʼiy intellektMediaTekGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi