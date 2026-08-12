DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdi
DapuStor kompaniyasi FMS 2026 sammitida hajmi 512 TB bo'lgan R6060 SSD qurilmasini taqdim etdi. Qurilma ma'lumotlar markazlari va katta xotira talab qiluvchi korporativ tizimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, PCIe Gen5 interfeysi hamda NVMe 2.0 protokoli asosida ishlaydi. EDSFF E2 shakl-faktoridagi SSD o'lchamlari 200 × 76 × 9,5 millimetr bo'lib, DP800 kontrolleri va 3D eQLC NAND xotirasiga tayanadi.
Maʼlumotlarni qayta ishlash va saqlash texnologiyalari bozorida muhim yutuq qayd etildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, DapuStor kompaniyasi avgust oyining boshida boʻlib oʻtgan FMS 2026 sammitida hajmi 512 terabaytga teng boʻlgan innovatsion R6060 qattiq diskini (SSD) omma eʼtiboriga havola qildi. Ushbu ulkan koʻrsatkichli qurilma zamonaviy maʼlumotlar markazlari hamda ulkan xotira maydonini talab qiluvchi korporativ tizimlar uchun moʻljallangan boʻlib, sohada yangi standartlarni belgilab bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod qurilmasi eng soʻnggi zamonaviy interfeyslar va protokollarni qoʻllab-quvvatlaydi. Xabarlarga koʻra, DapuStor R6060 modeli PCIe Gen5 interfeysi va NVMe 2.0 protokoli asosida ishlaydi. Bu esa maʼlumotlarni uzatish tezligi va tizim samaradorligini keskin oshirib, eng ogʻir yuklamalar ostida ham barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Texnik tuzilishi va ixcham shakliTashqi koʻrinishi va dizayni jihatidan mazkur SSD EDSFF E2 shakl-faktorida bajarilgan boʻlib, uning oʻlchamlari 200 × 76 × 9,5 millimetrni tashkil etadi. Shunchalik kichik korpusga 512 TB maʼlumotni sigʻdirish muhandislar uchun jiddiy vazifa boʻlgan. Qurilma konstruksiyasi ichida NAND-flesh-xotira uchun 64 va undan ortiq maydonchalarni joylashtirish imkonini berdi, bu esa komponentlar zichligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtaradi.
Qurilmaning apparat qismi ham oʻta puxta oʻylangan. R6060 modeli asosi Dpco Microelectronics tomonidan maxsus ishlab chiqilgan DP800 PCIe Gen5 kontrolleri hamda 3D eQLC NAND xotira turlariga tayanadi. Ushbu ilgʻor texnologiyalar yuqori unumdorlik bilan bir qatorda xotiraning uzoq muddat xizmat qilishini kafolatlaydi.
Ilғor texnologiyalar va kelajak istiqbollariMutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi SSD xotirani boshqarishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanadi. Jumladan, qurilma FDP (Flexible Data Placement) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu funksiya maʼlumotlarni diskda joylashtirish jarayonini optimallashtirib, xotiraning eskirishini kamaytiradi va umumiy samaradorlikni yanada oshiradi.
Eslatib oʻtamiz, DapuStor kompaniyasi bungacha ham yuqori sigʻimli qurilmalari bilan tanilgan edi. Biroq 512 TB hajmli versiya taqdim etilgunga qadar R6060 modelining boshqa shakl-faktorlardagi maksimal sigʻimi 256 terabayt bilan cheklangan edi. Ikki baravar oshirilgan bu hajm kelgusida yirik korporatsiyalar uchun server xarajatlarini sezilarli darajada optimallashtirish imkonini beradi.
…