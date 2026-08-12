DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdi

·33·Texno
DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdi
Qisqacha

DapuStor kompaniyasi FMS 2026 sammitida hajmi 512 TB bo'lgan R6060 SSD qurilmasini taqdim etdi. Qurilma ma'lumotlar markazlari va katta xotira talab qiluvchi korporativ tizimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, PCIe Gen5 interfeysi hamda NVMe 2.0 protokoli asosida ishlaydi. EDSFF E2 shakl-faktoridagi SSD o'lchamlari 200 × 76 × 9,5 millimetr bo'lib, DP800 kontrolleri va 3D eQLC NAND xotirasiga tayanadi.

Maʼlumotlarni qayta ishlash va saqlash texnologiyalari bozorida muhim yutuq qayd etildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, DapuStor kompaniyasi avgust oyining boshida boʻlib oʻtgan FMS 2026 sammitida hajmi 512 terabaytga teng boʻlgan innovatsion R6060 qattiq diskini (SSD) omma eʼtiboriga havola qildi. Ushbu ulkan koʻrsatkichli qurilma zamonaviy maʼlumotlar markazlari hamda ulkan xotira maydonini talab qiluvchi korporativ tizimlar uchun moʻljallangan boʻlib, sohada yangi standartlarni belgilab bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod qurilmasi eng soʻnggi zamonaviy interfeyslar va protokollarni qoʻllab-quvvatlaydi. Xabarlarga koʻra, DapuStor R6060 modeli PCIe Gen5 interfeysi va NVMe 2.0 protokoli asosida ishlaydi. Bu esa maʼlumotlarni uzatish tezligi va tizim samaradorligini keskin oshirib, eng ogʻir yuklamalar ostida ham barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Texnik tuzilishi va ixcham shakli

Tashqi koʻrinishi va dizayni jihatidan mazkur SSD EDSFF E2 shakl-faktorida bajarilgan boʻlib, uning oʻlchamlari 200 × 76 × 9,5 millimetrni tashkil etadi. Shunchalik kichik korpusga 512 TB maʼlumotni sigʻdirish muhandislar uchun jiddiy vazifa boʻlgan. Qurilma konstruksiyasi ichida NAND-flesh-xotira uchun 64 va undan ortiq maydonchalarni joylashtirish imkonini berdi, bu esa komponentlar zichligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtaradi.

Qurilmaning apparat qismi ham oʻta puxta oʻylangan. R6060 modeli asosi Dpco Microelectronics tomonidan maxsus ishlab chiqilgan DP800 PCIe Gen5 kontrolleri hamda 3D eQLC NAND xotira turlariga tayanadi. Ushbu ilgʻor texnologiyalar yuqori unumdorlik bilan bir qatorda xotiraning uzoq muddat xizmat qilishini kafolatlaydi.

Ilғor texnologiyalar va kelajak istiqbollari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi SSD xotirani boshqarishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanadi. Jumladan, qurilma FDP (Flexible Data Placement) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu funksiya maʼlumotlarni diskda joylashtirish jarayonini optimallashtirib, xotiraning eskirishini kamaytiradi va umumiy samaradorlikni yanada oshiradi.

Eslatib oʻtamiz, DapuStor kompaniyasi bungacha ham yuqori sigʻimli qurilmalari bilan tanilgan edi. Biroq 512 TB hajmli versiya taqdim etilgunga qadar R6060 modelining boshqa shakl-faktorlardagi maksimal sigʻimi 256 terabayt bilan cheklangan edi. Ikki baravar oshirilgan bu hajm kelgusida yirik korporatsiyalar uchun server xarajatlarini sezilarli darajada optimallashtirish imkonini beradi.

DapuStorSSDPCIe Gen5TexnologiyalarXotira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaSunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi