Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatida
Mayls Lyuis-Skelli jamoadagi kelajagi noaniq bo'lsa-da, Arsenalda qolib, Mikel Arteta qo'l ostida asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashmoqchi. U mavsumoldi o'rtoqlik uchrashuvlaridagi, jumladan, Angliya Superkubogi oldidan o'tkazilgan so'nggi ikkita bahsdagi o'yini bilan murabbiylar e'tiborini qozondi. Arsenal avvalroq moliyaviy muvozanatni saqlash uchun uni Isan Nvaneri bilan birga sotishni ko'rib chiqqan, futbolchi esa yanvar oyida Manchester Yunaytedga taklif qilingan.
Londonning Arsenal klubi yarimhimoyachisi Mayls Lyuis-Skelli jamoadagi kelajagi noaniqligiga qaramay, klubda qolish va Mikel Arteta qoʻl ostida asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashishga qatʼiy qaror qilgan. Tarbiyalanuvchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatganiga qaramay, raqobatning kuchliligi va raqib klublar qiziqishi uning taqdirini soʻroq ostida qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport xabar berishicha, yosh futbolchi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvlarida, jumladan, yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Angliya Superkubogi oldidan soʻnggi ikkita bahsni asosiy tarkibda boshlab, murabbiylar eʼtiborini qozongan. Oʻtgan mavsum himoya chizigʻidagi raqobat sabab qiyinchiliklarga duch kelgan futbolchi, oʻzining tabiiy pozitsiyasi boʻlgan markaziy yarimhimoyada yaxshi oʻyin namoyish etib, murabbiylar shtabini oʻylantirib qoʻydi.
Raqobatchilar eʼtibori va transfer bozoridagi vaziyatMayls Lyuis-Skellining soʻnggi oʻyinlardagi muvaffaqiyatli harakatlari klub rejalariga oʻzgartirish kiritmoqda. Avvalroq Arsenal moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida Isan Nvaneri bilan birga uni ham sotishni koʻrib chiqqan edi. Biroq futbolchining irodasi va maydondagi harakatlari vaziyatni murakkablashtirdi.
Manbaga koʻra, yanvar oyida futbolchi Manchester Yunayted klubiga taklif qilingan, garchi London klubi uni faol ravishda sotishga harakat qilmaganini taʼkidlasa ham. Manchester Yunayted chap qanot futbolchisini qidirmoqda, chunki Lyuk Shouning jarohatlar bilan bogʻliq muammolari koʻp. Shuningdek, Chelsi ham futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatiga ega boʻlgan, biroq tarkibdagi zichlik sabab hozircha transferga jiddiy kirishgani yoʻq.
Klubning moliyaviy strategiyasiArsenal soʻnggi mavsumlarda transfer bozorida faol boʻlib, oʻtgan yili 250 million funt, joriy yilda esa Bruno Gimaraes uchun qilingan 75 millionlik xaridni qoʻshganda 100 million funtdan ortiq mablagʻ sarflagan edi. Klub moliyaviy qoidalarga rioya qilish uchun Kristian Norgor va Leandro Trossardni sotib yubordi.
Akademiya tarbiyalanuvchisi boʻlgan Mayls Lyuis-Skellining sotuvi buxgalteriya hisobotlari va moliyaviy feyr-pley qoidalari nuqtai nazaridan klub uchun katta foyda keltirishi mumkin. Shunga qaramay, futbolchining oʻzi faoliyatini aynan Arsenalda davom ettirish va oʻz imkoniyatlarini toʻliq namoyon etish niyatidan qaytmayapti.
…