Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatida

·40·Sport
Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatida
Qisqacha

Mayls Lyuis-Skelli jamoadagi kelajagi noaniq bo'lsa-da, Arsenalda qolib, Mikel Arteta qo'l ostida asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashmoqchi. U mavsumoldi o'rtoqlik uchrashuvlaridagi, jumladan, Angliya Superkubogi oldidan o'tkazilgan so'nggi ikkita bahsdagi o'yini bilan murabbiylar e'tiborini qozondi. Arsenal avvalroq moliyaviy muvozanatni saqlash uchun uni Isan Nvaneri bilan birga sotishni ko'rib chiqqan, futbolchi esa yanvar oyida Manchester Yunaytedga taklif qilingan.

Londonning Arsenal klubi yarimhimoyachisi Mayls Lyuis-Skelli jamoadagi kelajagi noaniqligiga qaramay, klubda qolish va Mikel Arteta qoʻl ostida asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashishga qatʼiy qaror qilgan. Tarbiyalanuvchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatganiga qaramay, raqobatning kuchliligi va raqib klublar qiziqishi uning taqdirini soʻroq ostida qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport xabar berishicha, yosh futbolchi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvlarida, jumladan, yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Angliya Superkubogi oldidan soʻnggi ikkita bahsni asosiy tarkibda boshlab, murabbiylar eʼtiborini qozongan. Oʻtgan mavsum himoya chizigʻidagi raqobat sabab qiyinchiliklarga duch kelgan futbolchi, oʻzining tabiiy pozitsiyasi boʻlgan markaziy yarimhimoyada yaxshi oʻyin namoyish etib, murabbiylar shtabini oʻylantirib qoʻydi.

Raqobatchilar eʼtibori va transfer bozoridagi vaziyat

Mayls Lyuis-Skellining soʻnggi oʻyinlardagi muvaffaqiyatli harakatlari klub rejalariga oʻzgartirish kiritmoqda. Avvalroq Arsenal moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida Isan Nvaneri bilan birga uni ham sotishni koʻrib chiqqan edi. Biroq futbolchining irodasi va maydondagi harakatlari vaziyatni murakkablashtirdi.

Manbaga koʻra, yanvar oyida futbolchi Manchester Yunayted klubiga taklif qilingan, garchi London klubi uni faol ravishda sotishga harakat qilmaganini taʼkidlasa ham. Manchester Yunayted chap qanot futbolchisini qidirmoqda, chunki Lyuk Shouning jarohatlar bilan bogʻliq muammolari koʻp. Shuningdek, Chelsi ham futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatiga ega boʻlgan, biroq tarkibdagi zichlik sabab hozircha transferga jiddiy kirishgani yoʻq.

Klubning moliyaviy strategiyasi

Arsenal soʻnggi mavsumlarda transfer bozorida faol boʻlib, oʻtgan yili 250 million funt, joriy yilda esa Bruno Gimaraes uchun qilingan 75 millionlik xaridni qoʻshganda 100 million funtdan ortiq mablagʻ sarflagan edi. Klub moliyaviy qoidalarga rioya qilish uchun Kristian Norgor va Leandro Trossardni sotib yubordi.

Akademiya tarbiyalanuvchisi boʻlgan Mayls Lyuis-Skellining sotuvi buxgalteriya hisobotlari va moliyaviy feyr-pley qoidalari nuqtai nazaridan klub uchun katta foyda keltirishi mumkin. Shunga qaramay, futbolchining oʻzi faoliyatini aynan Arsenalda davom ettirish va oʻz imkoniyatlarini toʻliq namoyon etish niyatidan qaytmayapti.

ArsenalMayls Lyuis-SkelliPremyer-ligaTransferlarMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiJulian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi