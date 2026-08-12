Uber Freight kiberhujum va maʼlumot sizib chiqishi yuzasidan tekshiruv boshladi
Uber Freight kiberhujumga uchragani va undan ma'lumotlar o'g'irlangani haqidagi da'volar yuzasidan tekshiruv boshladi. Helix guruhi kompaniyaning elektron pochta qutilari, bulutli xotira disklari, kreditorlik qarzlari va dispetcherlik hujjatlarini qo'lga kiritganini aytmoqda, biroq taqdim etilgan fayllarning haqiqiyligi hozircha tasdiqlanmagan. Uber Freight vakili hodisa kundalik biznes jarayonlariga ta'sir qilmagani va tizimlar odatdagi rejimda ishlayotganini bildirdi.
Mashhur xalqaro ride-sharing gigantining logistika boʻyicha shoʻba korxonasi hisoblangan Uber Freight kiberjinoyatchilar nishoniga aylandi. Maʼlum boʻlishicha, taniqli xakerlik guruhi ushbu transport-logistika kompaniyasining tarmoqlariga noqonuniy kirib, maʼlumotlarni oʻgʻirlagani haqida daʼvo bilan chiqqan. Hozirda mazkur holat jiddiy ravishda oʻrganilmoqda va kompaniya mutaxassislari vaziyatni nazorat ostiga olishga harakat qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reuters agentligining xabar berishicha, Uber Freight rasmiy vakili kiberhodisa kompaniyaning kundalik biznes jarayonlariga salbiy taʼsir koʻrsatmagani hamda barcha tizimlar odatdagi rejimda ishlayotganini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, mazkur holat soʻnggi haftalarda transport korxonalari, yirik moliya tuzilmalari va xususiy investitsiya fondlariga qarshi qaratilgan kiberhujumlar toʻlqinining mantiqiy davomi boʻldi.
Helix guruhining navbatdagi qurboniTechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu kiberhujum ortida faoliyati bilan tanilgan Helix xakerlik guruhi turibdi. Ushbu jinoiy guruh odatda qurbonlarining bulutli muhitlaridan ulkan hajhdagi maʼlumotlarni oʻgʻirlab, agar toʻlov qilinmasa, ularni ommaga eʼlon qilish bilan tahdid qilishi orqali tanilgan. Xakerlar oʻzlarining maʼlumotlar sizib chiqqan maxsus saytida Uber Freightʼga tegishli elektron pochta qutilari, bulutli xotira disklari, kreditorlik qarzlari va dispetcherlik hujjatlari qoʻlga kiritilganini daʼvo qilishmoqda.
Nashr jurnalistlari koʻzdan kechirgan baʼzi fayllar Uber Freight va uning mijozlari oʻrtasidagi oʻrta iyun oyiga taalluqli ekani taxmin qilinayotgan yozishmalarni oʻz ichiga olgani aniqlangan. Biroq mutaxassislar taqdim etilgan hujjatlarning haqiqiyligini darhol tasdiqlay olishmagan. Kompaniya hozircha xakerlardan biron-bir xat olgani yoki tovon puli toʻlagani haqida rasmiy maʼlumot bermadi.
Google tahlillari va xakerlarning usullariGoogle xavfsizlik boʻyicha mutaxassislarining xabar berishicha, Helix guruhi ular tomonidan UNC6671 nomi ostida kuzatib borilayotgan kengroq xakerlik kiberkolllektivining bir qismidir. Mazkur jinoiy guruh asosan ijtimoiy muhandislik taktikalariga, jumladan, ovozli fishing (vishing) usuliga tayanadi. Bunda jinoyatchilar IT yordam xizmatlariga qoʻngʻiroq qilib, xodimlarning parollarini tiklashni talab qilishadi.
Kiberxavfsizlik tadqiqotchilari oddiy va qoʻpol koʻringan bu kabi hujumlar inson omilini aldashda oʻta samarali ekanini uzoq vaqtdan beri ogohlantirib kelishadi. Google oʻzining rasmiy blogida guruhning bitcoin hamyonlarini tahlil qilgani, unga koʻra joriy yilning yanvaridan may oyigacha boʻlgan davrda tovon puli sifatida kamida 10,6 million dollar kelib tushganini maʼlum qilgan.
…