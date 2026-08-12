Uber Freight kiberhujum va maʼlumot sizib chiqishi yuzasidan tekshiruv boshladi

·43·Texno
Uber Freight kiberhujum va maʼlumot sizib chiqishi yuzasidan tekshiruv boshladi
Qisqacha

Uber Freight kiberhujumga uchragani va undan ma'lumotlar o'g'irlangani haqidagi da'volar yuzasidan tekshiruv boshladi. Helix guruhi kompaniyaning elektron pochta qutilari, bulutli xotira disklari, kreditorlik qarzlari va dispetcherlik hujjatlarini qo'lga kiritganini aytmoqda, biroq taqdim etilgan fayllarning haqiqiyligi hozircha tasdiqlanmagan. Uber Freight vakili hodisa kundalik biznes jarayonlariga ta'sir qilmagani va tizimlar odatdagi rejimda ishlayotganini bildirdi.

Mashhur xalqaro ride-sharing gigantining logistika boʻyicha shoʻba korxonasi hisoblangan Uber Freight kiberjinoyatchilar nishoniga aylandi. Maʼlum boʻlishicha, taniqli xakerlik guruhi ushbu transport-logistika kompaniyasining tarmoqlariga noqonuniy kirib, maʼlumotlarni oʻgʻirlagani haqida daʼvo bilan chiqqan. Hozirda mazkur holat jiddiy ravishda oʻrganilmoqda va kompaniya mutaxassislari vaziyatni nazorat ostiga olishga harakat qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reuters agentligining xabar berishicha, Uber Freight rasmiy vakili kiberhodisa kompaniyaning kundalik biznes jarayonlariga salbiy taʼsir koʻrsatmagani hamda barcha tizimlar odatdagi rejimda ishlayotganini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, mazkur holat soʻnggi haftalarda transport korxonalari, yirik moliya tuzilmalari va xususiy investitsiya fondlariga qarshi qaratilgan kiberhujumlar toʻlqinining mantiqiy davomi boʻldi.

Helix guruhining navbatdagi qurboni

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu kiberhujum ortida faoliyati bilan tanilgan Helix xakerlik guruhi turibdi. Ushbu jinoiy guruh odatda qurbonlarining bulutli muhitlaridan ulkan hajhdagi maʼlumotlarni oʻgʻirlab, agar toʻlov qilinmasa, ularni ommaga eʼlon qilish bilan tahdid qilishi orqali tanilgan. Xakerlar oʻzlarining maʼlumotlar sizib chiqqan maxsus saytida Uber Freightʼga tegishli elektron pochta qutilari, bulutli xotira disklari, kreditorlik qarzlari va dispetcherlik hujjatlari qoʻlga kiritilganini daʼvo qilishmoqda.

Nashr jurnalistlari koʻzdan kechirgan baʼzi fayllar Uber Freight va uning mijozlari oʻrtasidagi oʻrta iyun oyiga taalluqli ekani taxmin qilinayotgan yozishmalarni oʻz ichiga olgani aniqlangan. Biroq mutaxassislar taqdim etilgan hujjatlarning haqiqiyligini darhol tasdiqlay olishmagan. Kompaniya hozircha xakerlardan biron-bir xat olgani yoki tovon puli toʻlagani haqida rasmiy maʼlumot bermadi.

Google tahlillari va xakerlarning usullari

Google xavfsizlik boʻyicha mutaxassislarining xabar berishicha, Helix guruhi ular tomonidan UNC6671 nomi ostida kuzatib borilayotgan kengroq xakerlik kiberkolllektivining bir qismidir. Mazkur jinoiy guruh asosan ijtimoiy muhandislik taktikalariga, jumladan, ovozli fishing (vishing) usuliga tayanadi. Bunda jinoyatchilar IT yordam xizmatlariga qoʻngʻiroq qilib, xodimlarning parollarini tiklashni talab qilishadi.

Kiberxavfsizlik tadqiqotchilari oddiy va qoʻpol koʻringan bu kabi hujumlar inson omilini aldashda oʻta samarali ekanini uzoq vaqtdan beri ogohlantirib kelishadi. Google oʻzining rasmiy blogida guruhning bitcoin hamyonlarini tahlil qilgani, unga koʻra joriy yilning yanvaridan may oyigacha boʻlgan davrda tovon puli sifatida kamida 10,6 million dollar kelib tushganini maʼlum qilgan.

Uber FreightKiberhujumTexnologiyalarXavfsizlikGoogle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi