OpenAI koʻmagidagi Thrive Holdings sunʼiy intellektni joriy etish uchun 2 mlrd dollar mablagʻ jalb qildi
Thrive Holdings kompaniyasi 12 milliard dollarlik baholash asosida 2 milliard dollar mablag' jalb qildi. Moliyaviy raundda SoftBank, D1 Capital Partners va Altimeter Capital ishtirok etdi, kompaniya esa OpenAI kompaniyasining asosiy investorlaridan biri bo'lgan Thrive Capital'dan ajralib chiqqan mustaqil tuzilma hisoblanadi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarini anʼanaviy biznes jarayonlariga tatbiq etishga ixtisoslashgan Thrive Holdings kompaniyasi yangi moliyaviy raundda 12 milliard dollarlik baholash asosida 2 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik sarmoya SoftBank, D1 Capital Partners va Altimeter Capital kabi nufuzli investorlar ishtirokida amalga oshirilgan boʻlib, u sunʼiy intellekt sohasidagi xususiy kapital fondlarining kengayib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
The New York Times nashrining xabar berishicha, tashkilot OpenAI kompaniyasining asosiy investorlaridan biri boʻlgan Thrive Capitalʼdan ajralib chiqqan mustaqil tuzilma hisoblanadi. 2025-yil dekabr oyida OpenAI Thrive Holdings kompaniyasidan oʻz ulushini sotib olgan edi. Mazkur kelishuv doirasida OpenAI oʻz xodimlarini bevosita Thrive tarkibidagi korxonalarga yuborib, sunʼiy intellekt texnologiyalarini amalda tezroq tatbiq etish ishlariga koʻmaklashmoqda.
Sunʼiy intellekt va korporativ xizmatlarning yangi bosqichiThrive Holdings oʻz faoliyatini asosan buxgalteriya va axborot texnologiyalari yoʻnalishlariga qaratgan boʻlib, hozirgi kunda platforma qanoti ostida 70 tadan ortiq biznes faoliyat yuritmoqda. Kompaniya asosan ikki ustun — ellikdan ortiq firma va ikki mingdan ziyod mutaxassislarni birlashtirgan Current buxgalteriya tarmogʻi hamda yigirmaga yaqin kompaniyani oʻz ichiga olgan Shield axborot texnologiyalari armi atrofida ish olib bormoqda.
Keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, Current tarmogʻining oʻzini oʻzi takomillashtiruvchi TaxAI soliq agentlari 98 foizlik aniqlik bilan 7 mingdan ortiq soliq deklaratsiyasini qayta ishlab chiqqan. Buning natijasida ishtirokchi firmalarda soliqqa tayyorgarlik koʻrish vaqti 30 foizdan ziyodroqqa qisqargan. Shu bilan birga, Shield platformasining sunʼiy intellekt mahsulotlari yordam xizmati murojaatlarini hal qilish tezligini 36 baravarga oshirgan.
Infratuzilma va jismoniy aktivlarga eʼtibor qaratilmoqdaYangi jalb qilingan mablagʻlarning bir qismi jismoniy aktivlar boʻyicha uchinchi yangi yoʻnalishni ochishga sarflanadi. Vakillarning taʼkidlashicha, mazkur yoʻnalish qurilgan muhitdagi tartibga solish xizmatlariga, yaʼni jismoniy aktivlarni tasdiqlash, qurish, sertifikatlash va ularning ishlashini taʼminlash uchun zarur boʻlgan ishlarga qaratiladi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida Thrive Holdings asoschilaridan biri Anuj Mexndiratta AQShda muhim infratuzilmalarni modernizatsiya qilish zarurligini, biroq loyihalar koʻpincha mahalliy, texnik va huquqiy murakkabliklarga duch kelishini taʼkidlagan. Maʼlumotlarga koʻra, bunday holatlar maʼlumotlar markazlari, ishlab chiqarish, sogʻliqni saqlash, energetika, suv taʼminoti va transport tarmoqlariga bevosita taalluqlidir.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt maydondagi jismoniy ishlar yoki mahalliy qarorlarni toʻliq almashtirmasa-da, tadqiqotlar, hisobotlar tayyorlash, ruxsatnomalarni shakllantirish, tekshiruv hujjatlari va muvofiqlikni kuzatish kabi qoʻl mehnatiga asoslangan jarayonlarni sezilarli darajada yengillashtirishga yordam beradi.
…