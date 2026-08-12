OpenAI koʻmagidagi Thrive Holdings sunʼiy intellektni joriy etish uchun 2 mlrd dollar mablagʻ jalb qildi

·29·Texno
OpenAI koʻmagidagi Thrive Holdings sunʼiy intellektni joriy etish uchun 2 mlrd dollar mablagʻ jalb qildi
Qisqacha

Thrive Holdings kompaniyasi 12 milliard dollarlik baholash asosida 2 milliard dollar mablag' jalb qildi. Moliyaviy raundda SoftBank, D1 Capital Partners va Altimeter Capital ishtirok etdi, kompaniya esa OpenAI kompaniyasining asosiy investorlaridan biri bo'lgan Thrive Capital'dan ajralib chiqqan mustaqil tuzilma hisoblanadi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarini anʼanaviy biznes jarayonlariga tatbiq etishga ixtisoslashgan Thrive Holdings kompaniyasi yangi moliyaviy raundda 12 milliard dollarlik baholash asosida 2 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik sarmoya SoftBank, D1 Capital Partners va Altimeter Capital kabi nufuzli investorlar ishtirokida amalga oshirilgan boʻlib, u sunʼiy intellekt sohasidagi xususiy kapital fondlarining kengayib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

The New York Times nashrining xabar berishicha, tashkilot OpenAI kompaniyasining asosiy investorlaridan biri boʻlgan Thrive Capitalʼdan ajralib chiqqan mustaqil tuzilma hisoblanadi. 2025-yil dekabr oyida OpenAI Thrive Holdings kompaniyasidan oʻz ulushini sotib olgan edi. Mazkur kelishuv doirasida OpenAI oʻz xodimlarini bevosita Thrive tarkibidagi korxonalarga yuborib, sunʼiy intellekt texnologiyalarini amalda tezroq tatbiq etish ishlariga koʻmaklashmoqda.

Sunʼiy intellekt va korporativ xizmatlarning yangi bosqichi

Thrive Holdings oʻz faoliyatini asosan buxgalteriya va axborot texnologiyalari yoʻnalishlariga qaratgan boʻlib, hozirgi kunda platforma qanoti ostida 70 tadan ortiq biznes faoliyat yuritmoqda. Kompaniya asosan ikki ustun — ellikdan ortiq firma va ikki mingdan ziyod mutaxassislarni birlashtirgan Current buxgalteriya tarmogʻi hamda yigirmaga yaqin kompaniyani oʻz ichiga olgan Shield axborot texnologiyalari armi atrofida ish olib bormoqda.

Keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, Current tarmogʻining oʻzini oʻzi takomillashtiruvchi TaxAI soliq agentlari 98 foizlik aniqlik bilan 7 mingdan ortiq soliq deklaratsiyasini qayta ishlab chiqqan. Buning natijasida ishtirokchi firmalarda soliqqa tayyorgarlik koʻrish vaqti 30 foizdan ziyodroqqa qisqargan. Shu bilan birga, Shield platformasining sunʼiy intellekt mahsulotlari yordam xizmati murojaatlarini hal qilish tezligini 36 baravarga oshirgan.

Infratuzilma va jismoniy aktivlarga eʼtibor qaratilmoqda

Yangi jalb qilingan mablagʻlarning bir qismi jismoniy aktivlar boʻyicha uchinchi yangi yoʻnalishni ochishga sarflanadi. Vakillarning taʼkidlashicha, mazkur yoʻnalish qurilgan muhitdagi tartibga solish xizmatlariga, yaʼni jismoniy aktivlarni tasdiqlash, qurish, sertifikatlash va ularning ishlashini taʼminlash uchun zarur boʻlgan ishlarga qaratiladi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Thrive Holdings asoschilaridan biri Anuj Mexndiratta AQShda muhim infratuzilmalarni modernizatsiya qilish zarurligini, biroq loyihalar koʻpincha mahalliy, texnik va huquqiy murakkabliklarga duch kelishini taʼkidlagan. Maʼlumotlarga koʻra, bunday holatlar maʼlumotlar markazlari, ishlab chiqarish, sogʻliqni saqlash, energetika, suv taʼminoti va transport tarmoqlariga bevosita taalluqlidir.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt maydondagi jismoniy ishlar yoki mahalliy qarorlarni toʻliq almashtirmasa-da, tadqiqotlar, hisobotlar tayyorlash, ruxsatnomalarni shakllantirish, tekshiruv hujjatlari va muvofiqlikni kuzatish kabi qoʻl mehnatiga asoslangan jarayonlarni sezilarli darajada yengillashtirishga yordam beradi.

OpenAIThrive HoldingsSunʼiy intellektInvestitsiyaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi