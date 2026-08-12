Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqda
Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi Hampshire grafligidagi Beaulieu mulkida 60 yil faoliyat yuritgach, ijara shartnomasini uzaytirmasdan yangi manzil izlamoqda. Milliy avtomobil muzeyi jamg'armasi ko'chish qarori muzey kelajagini ta'minlash, yangi avlod avtomobil ixlosmandlarini jalb qilish va tarixiy kolleksiyani saqlab qolish strategiyasining bir qismi ekanini bildirdi.
Buyuk Britaniyadagi mashhur Milliy avtomobil muzeyi Hampshire grafligidagi Beaulieu mulkida oʻtgan 60 yillik faoliyatidan soʻng yangi manzilga koʻchishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Milliy avtomobil muzeyi jamgʻarmasi kelgusi yillarda muddati tugaydigan ijara shartnomasini uzaytirmasligini eʼlon qildi va noyob kolleksiya uchun yangi joy qidirishni boshladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Aslida 1970 yilda mulk egasi Lord Montagu tomonidan boshqarilgan kichik kolleksiya bazasida tashkil etilgan jamgʻarma bu qadam muzey kelajagini taʼminlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi ekanini taʼkidladi. Yangi rejalar avtomobil ixlosmandlarining yangi avlodini jalb qilish va tarixiy kolleksiyani kelajak avlodlar uchun saqlab qolishni oʻz ichiga oladi.
Kelajak strategiyasi va yangi imkoniyatlarJamgʻarma va Montagu oilasi uzoq vaqt davomida investitsiya hamda qayta qurish rejalarini muhokama qilgan. Biroq tomonlar barcha muhokamalardan soʻng kolleksiyani boshqa joyga koʻchirish eng maqbul qaror degan xulosaga kelishdi. Yangi maskan muzeyga avtomobilsozlik merosini har qachongidan ham kengroq namoyish etish imkonini berishi kutilmoqda.
Shuningdek, yangi manzilda meros qolgan muhandislik yoʻnalishlari boʻyicha shogirdlarni tayyorlash markazini ochish rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda muzey kolleksiyasi taxminan 285 ta turli xil transport vositalarini oʻz ichiga oladi. Biroq ularning ayrimlari Beaulieu mulkida qoladi, chunki Lord Montagu bu avtomobillar hududning turistik jozibadorligini oshirishdagi asosiy identitet ekanini taʼkidlagan.
Noyob eksponatlar taqdiriKoʻchish jarayoni muzey 1972 yildan beri egallab kelgan maxsus binoni boʻshatishini anglatadi. Ushbu bino hatto tashrif buyuruvchilarga kolleksiyani yuqoridan tomosha qilish imkonini beruvchi monorels yoʻli bilan ham mashhur edi.
Muzey kolleksiyasida dunyodagi eng qadimgi motorli ekipajlar, tezlik rekordini oʻrnatgan mashinalar, Formula 1 afsonalari hamda turli kino va teleseriallardagi avtomobillar mavjud. Jumladan, 2009–2024 yillarda BBC shousining mashhur transport vositalari namoyish etilgan World of Top Gear koʻrgazmasi besh milliondan ortiq tomoshabinni qabul qilgan edi.
…