Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqda

·34·Avto
Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqda
Qisqacha

Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi Hampshire grafligidagi Beaulieu mulkida 60 yil faoliyat yuritgach, ijara shartnomasini uzaytirmasdan yangi manzil izlamoqda. Milliy avtomobil muzeyi jamg'armasi ko'chish qarori muzey kelajagini ta'minlash, yangi avlod avtomobil ixlosmandlarini jalb qilish va tarixiy kolleksiyani saqlab qolish strategiyasining bir qismi ekanini bildirdi.

Buyuk Britaniyadagi mashhur Milliy avtomobil muzeyi Hampshire grafligidagi Beaulieu mulkida oʻtgan 60 yillik faoliyatidan soʻng yangi manzilga koʻchishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Milliy avtomobil muzeyi jamgʻarmasi kelgusi yillarda muddati tugaydigan ijara shartnomasini uzaytirmasligini eʼlon qildi va noyob kolleksiya uchun yangi joy qidirishni boshladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Aslida 1970 yilda mulk egasi Lord Montagu tomonidan boshqarilgan kichik kolleksiya bazasida tashkil etilgan jamgʻarma bu qadam muzey kelajagini taʼminlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi ekanini taʼkidladi. Yangi rejalar avtomobil ixlosmandlarining yangi avlodini jalb qilish va tarixiy kolleksiyani kelajak avlodlar uchun saqlab qolishni oʻz ichiga oladi.

Kelajak strategiyasi va yangi imkoniyatlar

Jamgʻarma va Montagu oilasi uzoq vaqt davomida investitsiya hamda qayta qurish rejalarini muhokama qilgan. Biroq tomonlar barcha muhokamalardan soʻng kolleksiyani boshqa joyga koʻchirish eng maqbul qaror degan xulosaga kelishdi. Yangi maskan muzeyga avtomobilsozlik merosini har qachongidan ham kengroq namoyish etish imkonini berishi kutilmoqda.

Shuningdek, yangi manzilda meros qolgan muhandislik yoʻnalishlari boʻyicha shogirdlarni tayyorlash markazini ochish rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda muzey kolleksiyasi taxminan 285 ta turli xil transport vositalarini oʻz ichiga oladi. Biroq ularning ayrimlari Beaulieu mulkida qoladi, chunki Lord Montagu bu avtomobillar hududning turistik jozibadorligini oshirishdagi asosiy identitet ekanini taʼkidlagan.

Noyob eksponatlar taqdiri

Koʻchish jarayoni muzey 1972 yildan beri egallab kelgan maxsus binoni boʻshatishini anglatadi. Ushbu bino hatto tashrif buyuruvchilarga kolleksiyani yuqoridan tomosha qilish imkonini beruvchi monorels yoʻli bilan ham mashhur edi.

Muzey kolleksiyasida dunyodagi eng qadimgi motorli ekipajlar, tezlik rekordini oʻrnatgan mashinalar, Formula 1 afsonalari hamda turli kino va teleseriallardagi avtomobillar mavjud. Jumladan, 2009–2024 yillarda BBC shousining mashhur transport vositalari namoyish etilgan World of Top Gear koʻrgazmasi besh milliondan ortiq tomoshabinni qabul qilgan edi.

Milliy avtomobil muzeyiAvtomobil tarixiBeaulieuBritaniya avtomobillariKlassik avtomobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBugun, 18:29Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiVolga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiBugun, 17:50Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiNima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiBugun, 14:26Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi