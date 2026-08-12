Xitoyda dunyodagi eng yirik gidroturbina rotori oʻrnatildi

·55·Texno
Xitoyda dunyodagi eng yirik gidroturbina rotori oʻrnatildi
Qisqacha

Xitoyda qurilayotgan Chjala gidroelektrostansiyasida diametri 9,285 metr, balandligi 3,487 metr va og'irligi 840 tonna bo'lgan dunyodagi eng yirik gidroturbina rotori o'rnatildi. Dengiz sathidan deyarli 3000 metr balandlikdagi murakkab tog' sharoitida rotor qismlarga bo'linib yetkazilib, qurilish maydonchasida yig'ilgan va millimetr aniqlikda o'rnatilgan.

Xitoyda qurilayotgan Chjala gidroelektrostansiyasida dunyodagi eng yirik gidroturbina rotorini oʻrnatish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha impulsli gidroagregatlar qoʻllaniladigan dunyodagi eng murakkab muhandislik majmualaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻrnatilgan ulkan rotorning diametri 9,285 metrni, balandligi 3,487 metrni tashkil etib, uning umumiy ogʻirligi naq 840 tonnaga yetadi. Mutaxassislarning taqqoslashicha, bu koʻrsatkich taxminan 560 ta yengil avtomobilning ogʻirligiga teng keladi.

Murakkab togʻ sharoitidagi muhandislik yechimlari

Mazkur gidroelektrostansiya dengiz sathidan deyarli 3000 metr balandlikdagi togʻ darasida bunyod etilmoqda. Oʻta sovuq ob-havo, kislorod yetishmasligi va cheklangan maydon sharoitida yirik gabaritli qismlarni butun holatda keltirishning imkoni boʻlmagan.

Shu sababli muhandislar murakkab logistika usulini qoʻllashgan: detallar qismlarga boʻlingan holda platoga yetkazilgan va toʻgʻridan-toʻgʻri qurilish maydonchasining oʻzida yigʻilib, payvandlangan. Rotor oʻrnatilayotganda millimetr aniqlik talab etilgan, chunki eng kichik ogʻish ham kelgusida uskunaning kuchli tebranishiga sabab boʻlishi mumkin edi.

Loyiha quvvati va ekologik ahamiyati

Chjala GESi Xitoyning Tibetdan elektr energiyasini uzatish boʻyicha yirik dasturining muhim tayanch obyektiga aylanadi. Stansiyada har birining quvvati 500 MW boʻlgan ikkita impulsli gidroagregat oʻrnatiladi va bu mamlakatda ilk bor qoʻllanilayotgan shunday sinabdagi uskunadir.

Oddiy gidroturbinalardan farqli oʻlaroq, impulsli qurilmalar juda katta balandliklar farqida ishlashga moʻljallangan. Chjala stansiyasida hisobiy suv bosimi 671 metrgacha yetib, suv oqimi toʻgʻridan-toʻgʻri ishchi gʻildirakka taʼsir koʻrsatadi.

Stansiya toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, yiliga deyarli 4 milliard kW·soat elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniga ega boʻladi. Bu esa har yili qariyb 1,3 million tonna standart koʻmirni tejash va atmosferaga 3,42 million tonna karbonat angidrid chiqishining oldini olish imkonini beradi.

GidroturbinaXitoyChjala GESMuhandislikEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi