Sun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildi

·118·Dunyo
Sun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildi
Qisqacha

Xitoyning Anxoy provinsiyasida 67 yoshli fermer sun’iy intellekt tavsiyasiga amal qilib, qariyb 10 gektarlik kunjut hosilidan ayrildi. U agronomlar bilan maslahatlashmasdan, begona o‘tlar va zararkunandalarga qarshi tavsiya qilingan preparatlar bilan dalaga ishlov bergan, biroq bir kun o‘tib kunjut ko‘chatlari qurib nobud bo‘lgan. Mutaxassislar bu vositalar asosan soya dalalaridagi keng bargli begona o‘tlarga qarshi mo‘ljallanganini aniqlagan.

Xitoyda 67 yoshli fermer sun’iy intellekt tavsiyasiga amal qilib, qariyb 10 gektarlik kunjut hosilidan ayrildi. Bu haqda mahalliy Ctwant nashri xabar berdi.

Anxoy provinsiyasida yashovchi fermer bir yildan buyon ekin ekish, o‘g‘itlash va pestitsidlardan foydalanish bo‘yicha sun’iy intellektdan maslahat olib kelgan. Iyul oyida u kunjut dalasidagi begona o‘tlar va zararkunandalarga qarshi kurashish usulini so‘ragan.

Sun’iy intellekt unga bir nechta preparatdan foydalanishni tavsiya qilgan. Fermer esa agronomlar bilan maslahatlashmasdan, tavsiya qilingan vositalar bilan dalaga ishlov bergan. Bir kun o‘tib, kunjut ko‘chatlari ham begona o‘tlar singari qurib, nobud bo‘la boshlagan.

Mutaxassislardan biri preparatlardan asosan soya dalalaridagi keng bargli begona o‘tlarga qarshi foydalanilishini aniqlagan. Shu sababli uni kunjut maydoniga to‘liq qo‘llash mumkin bo‘lmagan.

Bu holat sun’iy intellekt tavsiyalarini mutaxassis maslahatisiz so‘zsiz amalga oshirish xavfli bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Shu bilan birga, sun’iy intellekt ilm-fanda katta imkoniyatlar ochmoqda. Avvalroq Stenford universiteti olimlari Evo 2 modeli yordamida E. coli bakteriyalarini yo‘q qilishga qodir yangi bakteriofaglarni yaratgan edi.

SI yordamida genomlarni loyihalash kelajakda yangi dori vositalarini ishlab chiqishga yordam berishi mumkin. Biroq bu texnologiya bilan bir qatorda bioxavfsizlik va biologik tahdidlardan himoyalanish masalalari ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

XitoyAnhuiStanford UniversitetiEvo 2
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:39Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:3297 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi