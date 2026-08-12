Sun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildi
Xitoyning Anxoy provinsiyasida 67 yoshli fermer sun’iy intellekt tavsiyasiga amal qilib, qariyb 10 gektarlik kunjut hosilidan ayrildi. U agronomlar bilan maslahatlashmasdan, begona o‘tlar va zararkunandalarga qarshi tavsiya qilingan preparatlar bilan dalaga ishlov bergan, biroq bir kun o‘tib kunjut ko‘chatlari qurib nobud bo‘lgan. Mutaxassislar bu vositalar asosan soya dalalaridagi keng bargli begona o‘tlarga qarshi mo‘ljallanganini aniqlagan.
Xitoyda 67 yoshli fermer sun’iy intellekt tavsiyasiga amal qilib, qariyb 10 gektarlik kunjut hosilidan ayrildi. Bu haqda mahalliy Ctwant nashri xabar berdi.
Anxoy provinsiyasida yashovchi fermer bir yildan buyon ekin ekish, o‘g‘itlash va pestitsidlardan foydalanish bo‘yicha sun’iy intellektdan maslahat olib kelgan. Iyul oyida u kunjut dalasidagi begona o‘tlar va zararkunandalarga qarshi kurashish usulini so‘ragan.
Sun’iy intellekt unga bir nechta preparatdan foydalanishni tavsiya qilgan. Fermer esa agronomlar bilan maslahatlashmasdan, tavsiya qilingan vositalar bilan dalaga ishlov bergan. Bir kun o‘tib, kunjut ko‘chatlari ham begona o‘tlar singari qurib, nobud bo‘la boshlagan.
Mutaxassislardan biri preparatlardan asosan soya dalalaridagi keng bargli begona o‘tlarga qarshi foydalanilishini aniqlagan. Shu sababli uni kunjut maydoniga to‘liq qo‘llash mumkin bo‘lmagan.
Bu holat sun’iy intellekt tavsiyalarini mutaxassis maslahatisiz so‘zsiz amalga oshirish xavfli bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.
Shu bilan birga, sun’iy intellekt ilm-fanda katta imkoniyatlar ochmoqda. Avvalroq Stenford universiteti olimlari Evo 2 modeli yordamida E. coli bakteriyalarini yo‘q qilishga qodir yangi bakteriofaglarni yaratgan edi.
SI yordamida genomlarni loyihalash kelajakda yangi dori vositalarini ishlab chiqishga yordam berishi mumkin. Biroq bu texnologiya bilan bir qatorda bioxavfsizlik va biologik tahdidlardan himoyalanish masalalari ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.
…