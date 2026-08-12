Napoli Benua Badashil transferiga yaqin turibdi

·41·Sport
Napoli Benua Badashil transferiga yaqin turibdi
Qisqacha

Napoli va Chelsi Benua Badashilning 3 million yevroga ijara asosida transferi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi, biroq sotib olish huquqi qiymati yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. Chelsi ushbu summani 18 milliondan 20 million yevrogacha belgilagan, Napoli esa xarajatlarni kamaytirishga urinmoqda. Benua Badashil Napoliga o'tishni istayotgani va boshqa Angliya klubining taklifini rad etgani transferning tez yakunlanishiga umid uyg'otmoqda.

Italiyaning Napoli klubi Angliya Premyer-ligasi vakili Chelsi himoyachisi Benua Badashilni oʻz safiga qoʻshib olishga ishonch bilan qarayapti. Garchi London klubi futbolchi uchun talab qilinadigan moliyaviy summani oshirgan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar ijobiy yakunlanishi kutilmoqda. Goal.com xabariga koʻra, fransiyalik futbolchi bosh murabbiy Massimiliano Allegri uchun qishki transfer oynasidagi asosiy nishonga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

A Seriya vakili himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida fransiyalik futbolchini jamoaga olib kelishni rejalashtirgan. Ikki klub oʻrtasida 3 million yevro qiymatdagi ijara shartnomasi boʻyicha dastlabki kelishuvga erishilgan. Biroq, sotib olish huquqining yakuniy qiymati borasida muzokaralar hamon davom etmoqda.

Transfer tafsilotlari va shaxsiy omil

Futbolchining oʻzi ham Stadio Diego Armando Maradona stadioniga koʻchib oʻtishni faol ravishda istamoqda. Benua Badashil Napoliga yoʻl olishni ustuvor vazifa deb bilib, Angliyaning boshqa nomi oshkor etilmagan klubidan tushgan takliflarni rad etgan. Bu esa italyan klubining pozitsiyasini yanada mustahkamlamoqda.

Chelsi dastlab sotib olish majburiyatini 15 million yevro etib belgilashni soʻragan edi. Keyinchalik tomonlar majburiyatni sotib olish huquqiga oʻzgartirgan boʻlsa-da, londonliklar ushbu raqamni 18 milliondan 20 million yevrogacha koʻtarishdi. Hozirda Napoli rahbariyati ushbu transfer summasini imkon qadar pastroq qilish ustida ishlamoqda.

Himoyadagi krizis va Allegri rejalari

Napolining Chelsi markaziy himoyachisi uchun harakati jamoa himoya chizigʻidagi jiddiy jarohatlar inqirozi tufayli oʻta muhim vazifaga aylandi. Asosiy himoyachi Alessandro Buongiorno tizzasidan jarrohlik amaliyotini boshdan kechirib, uchdan toʻrt oygacha boʻlgan muddatga safdan chiqqan.

Shuningdek, Sam Beukema Axill payidan jarohat olgan boʻlsa, Luka Marianucci yaqinda tizza boylamlarini yirtib oldi. Ushbu yoʻqotishlar Massimiliano Allegri yuzaga kelgan mavsumoldi tayyorgarlikda himoya variantlari boʻyicha jiddiy muammoga duch kelishiga sabab boʻldi.

Futbolchining oʻzi jamoaga qoʻshilishni xohlayotgani va tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy farq unchalik katta emasligi sababli, Napoli transferni tez fursatda yakunlashga umid qilmoqda. Allegri fransiyalik himoyachini imkon qadar tezroq tarkibga integratsiya qilishni va yangi mavsum oldidan oʻz safiga qoʻshib olishni istamoqda.

NapoliChelsiBenua BadashilA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi