Napoli Benua Badashil transferiga yaqin turibdi
Napoli va Chelsi Benua Badashilning 3 million yevroga ijara asosida transferi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi, biroq sotib olish huquqi qiymati yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. Chelsi ushbu summani 18 milliondan 20 million yevrogacha belgilagan, Napoli esa xarajatlarni kamaytirishga urinmoqda. Benua Badashil Napoliga o'tishni istayotgani va boshqa Angliya klubining taklifini rad etgani transferning tez yakunlanishiga umid uyg'otmoqda.
Italiyaning Napoli klubi Angliya Premyer-ligasi vakili Chelsi himoyachisi Benua Badashilni oʻz safiga qoʻshib olishga ishonch bilan qarayapti. Garchi London klubi futbolchi uchun talab qilinadigan moliyaviy summani oshirgan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar ijobiy yakunlanishi kutilmoqda. Goal.com xabariga koʻra, fransiyalik futbolchi bosh murabbiy Massimiliano Allegri uchun qishki transfer oynasidagi asosiy nishonga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
A Seriya vakili himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida fransiyalik futbolchini jamoaga olib kelishni rejalashtirgan. Ikki klub oʻrtasida 3 million yevro qiymatdagi ijara shartnomasi boʻyicha dastlabki kelishuvga erishilgan. Biroq, sotib olish huquqining yakuniy qiymati borasida muzokaralar hamon davom etmoqda.
Transfer tafsilotlari va shaxsiy omilFutbolchining oʻzi ham Stadio Diego Armando Maradona stadioniga koʻchib oʻtishni faol ravishda istamoqda. Benua Badashil Napoliga yoʻl olishni ustuvor vazifa deb bilib, Angliyaning boshqa nomi oshkor etilmagan klubidan tushgan takliflarni rad etgan. Bu esa italyan klubining pozitsiyasini yanada mustahkamlamoqda.
Chelsi dastlab sotib olish majburiyatini 15 million yevro etib belgilashni soʻragan edi. Keyinchalik tomonlar majburiyatni sotib olish huquqiga oʻzgartirgan boʻlsa-da, londonliklar ushbu raqamni 18 milliondan 20 million yevrogacha koʻtarishdi. Hozirda Napoli rahbariyati ushbu transfer summasini imkon qadar pastroq qilish ustida ishlamoqda.
Himoyadagi krizis va Allegri rejalariNapolining Chelsi markaziy himoyachisi uchun harakati jamoa himoya chizigʻidagi jiddiy jarohatlar inqirozi tufayli oʻta muhim vazifaga aylandi. Asosiy himoyachi Alessandro Buongiorno tizzasidan jarrohlik amaliyotini boshdan kechirib, uchdan toʻrt oygacha boʻlgan muddatga safdan chiqqan.
Shuningdek, Sam Beukema Axill payidan jarohat olgan boʻlsa, Luka Marianucci yaqinda tizza boylamlarini yirtib oldi. Ushbu yoʻqotishlar Massimiliano Allegri yuzaga kelgan mavsumoldi tayyorgarlikda himoya variantlari boʻyicha jiddiy muammoga duch kelishiga sabab boʻldi.
Futbolchining oʻzi jamoaga qoʻshilishni xohlayotgani va tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy farq unchalik katta emasligi sababli, Napoli transferni tez fursatda yakunlashga umid qilmoqda. Allegri fransiyalik himoyachini imkon qadar tezroq tarkibga integratsiya qilishni va yangi mavsum oldidan oʻz safiga qoʻshib olishni istamoqda.
…