Lautaro Martinez transferi: Barselona va Inter atrofidagi vaziyat

·52·Sport
Lautaro Martinez transferi: Barselona va Inter atrofidagi vaziyat
Qisqacha

Barselona Julian Alvarez transferi amalga oshmasa, hujum chizig'ini kuchaytirish uchun Inter hujumchisi Lautaro Martinez nomzodini ko'rib chiqishi mumkin. Barselona sport direktori Deku Lautaro Martinezning agenti Alexandro Kamano bilan uchrashgan, biroq muzokaralar boshqa futbolchilarni ham qamrab olgan. Inter klubi va futbolchiga yaqin manbalar mish-mishlarga xotirjam munosabatda bo'lib, Milan klubi o'z sardorini sotish niyatida emasligini bildirgan.

Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transferlar mavsumida oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish uchun muqobil variantlarni koʻrib chiqmoqda. Kataloniyaliklar jamoaning asosiy transfer maqsadi boʻlgan Julian Alvarez qoʻlga kiritilmagan taqdirda, Inter hujumchisi Lautaro Martinez variantiga eʼtibor qaratishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu ehtimoliy qiziqish futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi haftalarda Barselona rahbariyati Julian Alvarez transferi ustida faol ish olib borgan edi. Biroq Atletiko Madrid klubi oʻz futbolchisini qoʻyib yuborish niyatida emas va uning tovon pulini toʻliq toʻlashni qatʼiy talab qilmoqda. Transfer narxining yuqoriligi va Madrid klubining murosasiz pozitsiyasi kataloniyaliklarni boshqa futbolchilarni qidirishga majbur qilmoqda.

Deku va agent uchrashuvi tafsilotlari

Ispaniya OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, shu fonda Barselona sport direktori Deku Lautaro Martinezning agenti bilan muzokaralar oʻtkazgan. Biroq Fabritsio Romano oʻzining YouTube kanalida bergan maʼlumotiga tayanib xabar qilishicha, bu uchrashuv faqatgina argentinalik hujumchi bilan cheklanib qolmagan. Agent Alexandro Kamano boshqa futbolchilarning ham vakili hisoblanadi va uchrashuv kun tartibi kengroq mavzularni oʻz ichiga olgan.

Milanning Inter klubi va futbolchining oʻziga yaqin manbalar bu mish-mishlarga nisbatan juda xotirjam munosabatda ekanligini bildirishmoqda. Milan shahridan olingan xabarlarga koʻra, Italiya klubi oʻz sardorini sotish niyatida emas. Neradzurrilar rahbariyati Lautaro jamoaning kelajagi uchun qanchalik muhimligini yaxshi tushunadi va uni qoʻyib yuborish haqidagi har qanday urinishlarni rad etishga tayyor.

Inter muxlislari xavotiri va kelajak

Shunga qaramay, mazkur transfer mish-mishlari Inter muxlislari orasida maʼlum maʼnoda xavotir uygʻotdi. Jamoaning yetakchi toʻpurari atrofidagi har qanday yangilik ishqibozlar eʼtiboridan chetda qolmayapti. Klub va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma hamda tomonlarning oʻzaro munosabatlari hozircha har qanday transfer ehtimolini istisno qilmoqda.

Hozirgi bosqichda Barselona uchun Julian Alvarez asosiy ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Agar Atletiko Madrid bilan muzokaralarda ijobiy natijaga erishilmasa, kataloniyaliklar boshqa nomzodlarga jiddiyroq yondashishi mumkin. Biroq Lautaro Martinez masalasida Milan klubining qatʼiy pozitsiyasi bu transfer amalga oshishini murakkablashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sari Yevropa grandlari atrofidagi mish-mishlar koʻpayib bormoqda. Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun imkoniyatlarni qidirishda davom etar ekan, Inter oʻz yetakchisini saqlab qolish uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Yaqin oylar bu masala boʻyicha yakuniy javobni beradi.

Lautaro MartinezBarselonaInterJulian AlvarezTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi