Lautaro Martinez transferi: Barselona va Inter atrofidagi vaziyat
Barselona Julian Alvarez transferi amalga oshmasa, hujum chizig'ini kuchaytirish uchun Inter hujumchisi Lautaro Martinez nomzodini ko'rib chiqishi mumkin. Barselona sport direktori Deku Lautaro Martinezning agenti Alexandro Kamano bilan uchrashgan, biroq muzokaralar boshqa futbolchilarni ham qamrab olgan. Inter klubi va futbolchiga yaqin manbalar mish-mishlarga xotirjam munosabatda bo'lib, Milan klubi o'z sardorini sotish niyatida emasligini bildirgan.
Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transferlar mavsumida oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish uchun muqobil variantlarni koʻrib chiqmoqda. Kataloniyaliklar jamoaning asosiy transfer maqsadi boʻlgan Julian Alvarez qoʻlga kiritilmagan taqdirda, Inter hujumchisi Lautaro Martinez variantiga eʼtibor qaratishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu ehtimoliy qiziqish futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi haftalarda Barselona rahbariyati Julian Alvarez transferi ustida faol ish olib borgan edi. Biroq Atletiko Madrid klubi oʻz futbolchisini qoʻyib yuborish niyatida emas va uning tovon pulini toʻliq toʻlashni qatʼiy talab qilmoqda. Transfer narxining yuqoriligi va Madrid klubining murosasiz pozitsiyasi kataloniyaliklarni boshqa futbolchilarni qidirishga majbur qilmoqda.
Deku va agent uchrashuvi tafsilotlariIspaniya OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, shu fonda Barselona sport direktori Deku Lautaro Martinezning agenti bilan muzokaralar oʻtkazgan. Biroq Fabritsio Romano oʻzining YouTube kanalida bergan maʼlumotiga tayanib xabar qilishicha, bu uchrashuv faqatgina argentinalik hujumchi bilan cheklanib qolmagan. Agent Alexandro Kamano boshqa futbolchilarning ham vakili hisoblanadi va uchrashuv kun tartibi kengroq mavzularni oʻz ichiga olgan.
Milanning Inter klubi va futbolchining oʻziga yaqin manbalar bu mish-mishlarga nisbatan juda xotirjam munosabatda ekanligini bildirishmoqda. Milan shahridan olingan xabarlarga koʻra, Italiya klubi oʻz sardorini sotish niyatida emas. Neradzurrilar rahbariyati Lautaro jamoaning kelajagi uchun qanchalik muhimligini yaxshi tushunadi va uni qoʻyib yuborish haqidagi har qanday urinishlarni rad etishga tayyor.
Inter muxlislari xavotiri va kelajakShunga qaramay, mazkur transfer mish-mishlari Inter muxlislari orasida maʼlum maʼnoda xavotir uygʻotdi. Jamoaning yetakchi toʻpurari atrofidagi har qanday yangilik ishqibozlar eʼtiboridan chetda qolmayapti. Klub va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma hamda tomonlarning oʻzaro munosabatlari hozircha har qanday transfer ehtimolini istisno qilmoqda.
Hozirgi bosqichda Barselona uchun Julian Alvarez asosiy ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Agar Atletiko Madrid bilan muzokaralarda ijobiy natijaga erishilmasa, kataloniyaliklar boshqa nomzodlarga jiddiyroq yondashishi mumkin. Biroq Lautaro Martinez masalasida Milan klubining qatʼiy pozitsiyasi bu transfer amalga oshishini murakkablashtiradi.
Xulosa qilib aytganda, yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sari Yevropa grandlari atrofidagi mish-mishlar koʻpayib bormoqda. Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun imkoniyatlarni qidirishda davom etar ekan, Inter oʻz yetakchisini saqlab qolish uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Yaqin oylar bu masala boʻyicha yakuniy javobni beradi.
…