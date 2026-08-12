Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni sotuvning ilk kunida avvalgi avlod modelidan 150 foizga yuqori natija ko'rsatdi. Xiaomi kompaniyasi prezidenti Lu Veybinger yangi qurilmaning ilk savdo ko'rsatkichlari va texnik jihatlarini ma'lum qildi. Smartfon 6,9 dyuymli OLED-ekran, 200 megapikselli asosiy kamera, 9070 mA·ch sig'imli akkumulyator hamda 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash imkoniyatiga ega. Qurilma HyperOS 3.
Xiaomi kompaniyasining yangi flagman qurilmasi boʻlgan Redmi K100 Pro Max bozorda chinakam shov-shuv koʻtarib, oʻzining avvalgi avlodiga nisbatan ulkan ustunlikni namoyish etdi. Ushbu gadjet taqdim etilgan ilk kuniyoq xaridorlar orasida oʻta ommalashib, sotuv hajmi boʻyicha oʻzidan oldingi model koʻrsatkichlarini 150 foizga ortda qoldirdi. Ushbu muvaffaqiyat brend muxlislari yangi flagmandan yuqori texnologik imkoniyatlarni kutganini yaqqol tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya prezidenti Lu Veybingerning rasmiy bayonotida yangi smartfonning texnik jihatlari va ilk savdo natijalari eʼlon qilingan. Xaridorlar tomonidan bunday iliq kutib olinishi qurilmaning texnik xususiyatlari va zamonaviy talablarga toʻlaqonli javob berishi bilan izohlanadi. Flagman sinfidagi bunday keskin sakrash bozordagi raqobat muhitiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymaydi.
Taʼsirchan ekran va ilgʻor texnologiyalarYangi Redmi flagmani eng soʻnggi ishlanmalarni oʻz ichiga olgan boʻlib, foydalanuvchilarga yuqori sifatli kontentni taqdim etishga moʻljallangan. Smartfon oʻlchami 6,9 dyuymli tekis OLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2608 ga 1200 piksichni tashkil etadi. Shuningdek, displey 185 Hz chastotada ishlaydigan yuqori yangilanish tezligiga ega boʻlib, M11 materiallari asosida yigʻilgan.
Optik barqarorlashtirish tizimiga ega boʻlgan asosiy kamera naq 200 megapikselli aniqlikda suratga oladi. Unga qoʻshimcha ravishda 50 megapikselli periskopik televizor moduli hamda shuncha pikselli oʻta keng burchakli obyektiv oʻrnatilgan. Ushbu kombinatsiya foydalanuvchilarga professional darajadagi surat va video kontentini yaratish imkonini beradi.
Batareya quvvati va ixcham dizaynQurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning akkumulyatoridir. Akkumulyator sigʻimi 9070 mA·ch tashkil etib, uning tarkibida 16 foiz kremniy mavjud. Shunchalik katta sigʻimli batareyaga qaramay, smartfon korpusining qalinligi atigi 8,45 millimetrni, ogʻirligi esa 238 grammni tashkil qiladi.
Quvvatlash imkoniyatlari ham oʻta keng: 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi. Bundan tashqari, 27 vattli simli hamda 22,5 vattli simsiz orqali boshqa qurilmalarni quvvatlantirish (teskari quvvatlash) imkoniyati ham mavjud.
Orqa panel shisha-tolali materialdan yasalgan boʻlib, korpus IP66, IP68 va IP69 standartlari asosida suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan. Xavfsizlikni taʼminlash uchun ekran ostiga ultratovushli barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Dasturiy taʼminot sifatida HyperOS 3.0 tizimi tanlangan boʻlib, tezkor maʼlumot almashish uchun USB 3.2 Gen 1 porti koʻzda tutilgan. Shuningdek, Bose akustikasiga ega 2.1-kanal sxemasidagi audiotizim yuqori sifatli ovoz chiqarishni kafolatlaydi.
…