Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi

·95·Texno
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Qisqacha

Redmi K100 Pro Max smartfoni sotuvning ilk kunida avvalgi avlod modelidan 150 foizga yuqori natija ko'rsatdi. Xiaomi kompaniyasi prezidenti Lu Veybinger yangi qurilmaning ilk savdo ko'rsatkichlari va texnik jihatlarini ma'lum qildi. Smartfon 6,9 dyuymli OLED-ekran, 200 megapikselli asosiy kamera, 9070 mA·ch sig'imli akkumulyator hamda 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash imkoniyatiga ega. Qurilma HyperOS 3.

Xiaomi kompaniyasining yangi flagman qurilmasi boʻlgan Redmi K100 Pro Max bozorda chinakam shov-shuv koʻtarib, oʻzining avvalgi avlodiga nisbatan ulkan ustunlikni namoyish etdi. Ushbu gadjet taqdim etilgan ilk kuniyoq xaridorlar orasida oʻta ommalashib, sotuv hajmi boʻyicha oʻzidan oldingi model koʻrsatkichlarini 150 foizga ortda qoldirdi. Ushbu muvaffaqiyat brend muxlislari yangi flagmandan yuqori texnologik imkoniyatlarni kutganini yaqqol tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya prezidenti Lu Veybingerning rasmiy bayonotida yangi smartfonning texnik jihatlari va ilk savdo natijalari eʼlon qilingan. Xaridorlar tomonidan bunday iliq kutib olinishi qurilmaning texnik xususiyatlari va zamonaviy talablarga toʻlaqonli javob berishi bilan izohlanadi. Flagman sinfidagi bunday keskin sakrash bozordagi raqobat muhitiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymaydi.

Taʼsirchan ekran va ilgʻor texnologiyalar

Yangi Redmi flagmani eng soʻnggi ishlanmalarni oʻz ichiga olgan boʻlib, foydalanuvchilarga yuqori sifatli kontentni taqdim etishga moʻljallangan. Smartfon oʻlchami 6,9 dyuymli tekis OLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2608 ga 1200 piksichni tashkil etadi. Shuningdek, displey 185 Hz chastotada ishlaydigan yuqori yangilanish tezligiga ega boʻlib, M11 materiallari asosida yigʻilgan.

Optik barqarorlashtirish tizimiga ega boʻlgan asosiy kamera naq 200 megapikselli aniqlikda suratga oladi. Unga qoʻshimcha ravishda 50 megapikselli periskopik televizor moduli hamda shuncha pikselli oʻta keng burchakli obyektiv oʻrnatilgan. Ushbu kombinatsiya foydalanuvchilarga professional darajadagi surat va video kontentini yaratish imkonini beradi.

Batareya quvvati va ixcham dizayn

Qurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning akkumulyatoridir. Akkumulyator sigʻimi 9070 mA·ch tashkil etib, uning tarkibida 16 foiz kremniy mavjud. Shunchalik katta sigʻimli batareyaga qaramay, smartfon korpusining qalinligi atigi 8,45 millimetrni, ogʻirligi esa 238 grammni tashkil qiladi.

Quvvatlash imkoniyatlari ham oʻta keng: 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi. Bundan tashqari, 27 vattli simli hamda 22,5 vattli simsiz orqali boshqa qurilmalarni quvvatlantirish (teskari quvvatlash) imkoniyati ham mavjud.

Orqa panel shisha-tolali materialdan yasalgan boʻlib, korpus IP66, IP68 va IP69 standartlari asosida suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan. Xavfsizlikni taʼminlash uchun ekran ostiga ultratovushli barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Dasturiy taʼminot sifatida HyperOS 3.0 tizimi tanlangan boʻlib, tezkor maʼlumot almashish uchun USB 3.2 Gen 1 porti koʻzda tutilgan. Shuningdek, Bose akustikasiga ega 2.1-kanal sxemasidagi audiotizim yuqori sifatli ovoz chiqarishni kafolatlaydi.

RedmiXiaomiSmartfonTexnologiyaFlagman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi