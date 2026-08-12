Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlar

·131·Madaniyat
Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlar
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu model va inflyuyenser Jorjina Rodriges bilan 11 avgust kuni Portugaliyada turmush qurdi. Nikoh marosimi Lissabon yaqinidagi Kashkaysh sohil shahrida o'tkazilib, unda juftlikning besh nafar farzandi ham ishtirok etdi. Ronaldu to'ydan so'ng Jorjinaning qo'li va nikoh uzuklari aks etgan suratni Instagram'ga joyladi va post 30 daqiqada uch milliondan ortiq layk to'pladi.

Futbol olamining mashhur yulduzi Krishtianu Ronaldu uzoq yillardan beri birga bo‘lib kelayotgan sevgilisi, model va inflyuyenser Jorjina Rodriges bilan turmush qurdi. Juftlikning nikoh marosimi 11 avgust kuni Portugaliyada bo‘lib o‘tgan. Bu haqda Ronalduning vakillari “Reuters”ga ma’lum qildi.

To‘ydan so‘ng Ronaldu o‘zining Instagram sahifasida Jorjinaning qo‘li va undagi nikoh uzuklari aks etgan suratni e’lon qildi. Ushbu post qisqa vaqt ichida muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Xususan, surat joylanganidan atigi 30 daqiqa o‘tib, uch milliondan ortiq layk to‘pladi.

Ma’lum bo‘lishicha, yilning eng ko‘p kutilgan marosimlaridan biri Portugaliya poytaxti Lissabon yaqinidagi Kashkaysh sohil shahrida tashkil etilgan. Tantanada Ronaldu va Jorjinaning besh nafar farzandi ham ishtirok etgan.

Juftlik qariyb 10 yildan beri birga

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges qariyb 10 yildan beri birga hayot kechirib kelmoqda. Ular Jorjina ishlagan Madriddagi Gucci do‘konida tanishgan. O‘sha davrda Ronaldu “Real Madrid” klubi safida to‘p tepar edi.

Qizig‘i, Ronaldu aynan bir yil avval, 11 avgust kuni Jorjinaga turmush qurish taklifini bildirgan edi. O‘shanda Rodriges katta nikoh uzugi aks etgan suratni ijtimoiy tarmoqda e’lon qilib, ispan tilida: “Ha, men roziman. Bu safar ham, butun hayotim davomida ham”, deya yozgan.

Shu tariqa, uzoq yillik munosabatlar rasmiy nikoh bilan yangi bosqichga ko‘tarildi.

Ronalduning futboldagi faoliyati

Krishtianu Ronaldu professional faoliyati davomida Lissabonning “Sporting”, “Manchester Yunayted”, “Real Madrid”, “Yuventus” hamda Saudiya Arabistonining “An-Nasr” klublari sharafini himoya qilgan.

Futbolchi yaqinda faoliyatidagi oltinchi Jahon chempionatida ham ishtirok etdi. Bu ko‘rsatkich erkaklar o‘rtasidagi Jahon chempionatlarida eng ko‘p ishtirok etish rekordi hisoblanadi. Ronaldu ushbu natijani argentinalik futbol yulduzi Lionel Messi bilan baham ko‘rmoqda.

Shunday qilib, Ronaldu uchun 11 avgust nafaqat sport faoliyatidagi muhim sanalardan biri, balki shaxsiy hayotidagi eng quvonchli kunlardan biri sifatida ham tarixda qoldi.

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezPortugaliyaReal MadridLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 14:55Ann Xeteuey homiladorligi haqidagi mish-mishlarga javob berdiAnn Xeteuey homiladorligi haqidagi mish-mishlarga javob berdiBugun, 13:42Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiDjenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiBugun, 10:40Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Bugun, 00:54Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Kecha, 23:59Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiAktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiKecha, 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!