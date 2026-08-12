Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlar
Krishtianu Ronaldu model va inflyuyenser Jorjina Rodriges bilan 11 avgust kuni Portugaliyada turmush qurdi. Nikoh marosimi Lissabon yaqinidagi Kashkaysh sohil shahrida o'tkazilib, unda juftlikning besh nafar farzandi ham ishtirok etdi. Ronaldu to'ydan so'ng Jorjinaning qo'li va nikoh uzuklari aks etgan suratni Instagram'ga joyladi va post 30 daqiqada uch milliondan ortiq layk to'pladi.
Futbol olamining mashhur yulduzi Krishtianu Ronaldu uzoq yillardan beri birga bo‘lib kelayotgan sevgilisi, model va inflyuyenser Jorjina Rodriges bilan turmush qurdi. Juftlikning nikoh marosimi 11 avgust kuni Portugaliyada bo‘lib o‘tgan. Bu haqda Ronalduning vakillari “Reuters”ga ma’lum qildi.
To‘ydan so‘ng Ronaldu o‘zining Instagram sahifasida Jorjinaning qo‘li va undagi nikoh uzuklari aks etgan suratni e’lon qildi. Ushbu post qisqa vaqt ichida muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Xususan, surat joylanganidan atigi 30 daqiqa o‘tib, uch milliondan ortiq layk to‘pladi.
Ma’lum bo‘lishicha, yilning eng ko‘p kutilgan marosimlaridan biri Portugaliya poytaxti Lissabon yaqinidagi Kashkaysh sohil shahrida tashkil etilgan. Tantanada Ronaldu va Jorjinaning besh nafar farzandi ham ishtirok etgan.
Juftlik qariyb 10 yildan beri birga
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges qariyb 10 yildan beri birga hayot kechirib kelmoqda. Ular Jorjina ishlagan Madriddagi Gucci do‘konida tanishgan. O‘sha davrda Ronaldu “Real Madrid” klubi safida to‘p tepar edi.
Qizig‘i, Ronaldu aynan bir yil avval, 11 avgust kuni Jorjinaga turmush qurish taklifini bildirgan edi. O‘shanda Rodriges katta nikoh uzugi aks etgan suratni ijtimoiy tarmoqda e’lon qilib, ispan tilida: “Ha, men roziman. Bu safar ham, butun hayotim davomida ham”, deya yozgan.
Shu tariqa, uzoq yillik munosabatlar rasmiy nikoh bilan yangi bosqichga ko‘tarildi.
Ronalduning futboldagi faoliyati
Krishtianu Ronaldu professional faoliyati davomida Lissabonning “Sporting”, “Manchester Yunayted”, “Real Madrid”, “Yuventus” hamda Saudiya Arabistonining “An-Nasr” klublari sharafini himoya qilgan.
Futbolchi yaqinda faoliyatidagi oltinchi Jahon chempionatida ham ishtirok etdi. Bu ko‘rsatkich erkaklar o‘rtasidagi Jahon chempionatlarida eng ko‘p ishtirok etish rekordi hisoblanadi. Ronaldu ushbu natijani argentinalik futbol yulduzi Lionel Messi bilan baham ko‘rmoqda.
Shunday qilib, Ronaldu uchun 11 avgust nafaqat sport faoliyatidagi muhim sanalardan biri, balki shaxsiy hayotidagi eng quvonchli kunlardan biri sifatida ham tarixda qoldi.
…