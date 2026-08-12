Aqliy isitgichlar: Reservoir uy va energiya tarmogʻi uchun yangi qurilmani taqdim etdi

·47·Texno
Aqliy isitgichlar: Reservoir uy va energiya tarmogʻi uchun yangi qurilmani taqdim etdi
Qisqacha

Reservoir startupsi aqlli suv isitgichlarini ishlab chiqish uchun Asymmetric Capital Partners boshchiligida 8 million dollar investitsiya jalb qildi. Qurilmalar uyda suv iste'moli odatlarini bir oy davomida o'rganib, issiq suvga bo'lgan ehtiyojni bashorat qiladi va elektr narxi past paytlarda bakni qizdiradi. Reservoir issiqlik pompasi oddiy elektr suv isitgichlariga qaraganda deyarli to'rt baravar, tabiiy gazda ishlaydigan versiyalarga nisbatan esa besh baravar samaraliroq.

Uy xoʻjaligidagi eng eʼtibordan chetda qolgan, biroq energiya sarfi boʻyicha eng muhim maishiy texnika vositalaridan biri boʻlgan suv isitgichlarini tubdan yangilash vaqti keldi. Odatda odamlar faqat dushdan sovuq suv kelganda yoki favqulodda vaziyatlarda eslaydigan bu qurilmalar uy energiya byudjetining qariyb 18 foizini tashkil qiladi va turar joylardagi suv toshqinlarining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. ixbt.com va boshqa texnologiya nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur muammoni hal etishga kirishgan Reservoir startupsi oʻzining aqlli suv isitgichlarini yaratish uchun 8 million dollar miqdorida investitsiya mablagʻini jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Formlabs 3D-bosma kompaniyasining sobiq bosh biznes direktori Lyuk Uinston-Almanzar Gabriel Pari-Amon va Jeyk Felser bilan birgalikda Reservoir loyihasiga asos solgan. Uning taʼkidlashicha, anʼanaviy suv isitgichlari mutlaqo aqlsiz boʻlib, ularni ishlatish uchun ketadigan energiya hatto elektr avtomobilini haydashga sarflanadigan quvvatdan ham oshib ketishi mumkin. Yangi jalb qilingan 8 million dollarlik boshlangʻich kapital Asymmetric Capital Partners boshchiligida, shuningdek Founder Collective va MCJ ishtirokida yigʻildi.

Aqlli texnologiya va energiya tarmogʻini barqarorlashtirish

Moliyalashtirish bosqichi yakunlangach, kompaniya oʻz qurilmalarini oʻzining ilk bozori hisoblangan Boston shahri va uning atrofdagi hududlardagi uylarga oʻrnatishni kengaytirmoqda. Hozirga qadar Reservoir taxminan 100 ta qurilmani oʻrnatgan boʻlib, kelasi yilning oxirigacha bu koʻrsatkichni 1000 taga yetkazish rejalashtirilgan. Uinston-Almanzar bu koʻrsatkich quvvat boʻyicha megavatt miqyosiga chiqishni anglatishini va issiq suv koʻrinishida megavatt-soat energiyani saqlash elektr tarmoqlarini barqarorlashtirishga ulkan hissa qoʻshishini taʼkidladi.

Aksariyat zamonaviy boʻlmagan qurilmalardan farqli oʻlaroq, Reservoir isteʼmolchilarning issiq suvga boʻlgan ehtiyojini oldindan bashorat qila oladi. Bu esa tizimga elektr energiyasiga talab past va narxlar arzon boʻlgan paytlarda bakni qizdirish imkonini beradi. Qolaversa, qurilmaning issiqlik pompasi oddiy elektr suv isitgichiga nisbatan deyarli toʻrt baravar, tabiiy gazda ishlaydigan versiyasiga qaraganda esa besh baravar yuqori samaradorlikka ega.

Isteʼmolchilar uchun qulaylik va kelajakdagi rejalar

Startap vakillari tarmoq mutaxassislarini energiya saqlash imkoniyatlari quvvatlashi mumkin boʻlsa-da, oddiy xaridorlarni faqat shu bilan jalb qilib boʻlmasligini yaxshi tushunishadi. Aksariyat odamlar suv isitgichi buzilganda santexnikda qaysi biri mavjud boʻlsa, oʻshani sotib olishadi. Shu sababli Reservoir jamoasi ekologik toza mahsulot ayni paytda eng qulay mahsulot ham boʻlishi kerak degan tamoyilga tayanib ish koʻrmoqda.

Odamlar oʻzi qidirib topib sotib oladigan qurilmani yaratish uchun unga odatiy suv isitgichlarida uchramaydigan bir qator funksiyalar kiritildi. Xususan, bashoratli isitish funksiyasi energiya ombori bilan uzviy bogʻlangan. Reservoir qurilmasi uyga oʻrnatilgach, ilk bir oy davomida suv isteʼmoli odatlarini oʻrganib, maxsus sunʼiy intellekt modelini mashq qildiradi. Oʻqitish jarayoni tugagandan soʻng, tizim pulni tejash va yetarli zaxirani taʼminlash uchun issiqlik nasosini eng samarali va tejamkor vaqtlarda ishga tushiradi.

Kelgusida Reservoir oʻz qurilmalari parkini birlashtirgan holda kommunal xizmatlarning talabga javob berish dasturlarida qatnashishni rejalashtirmoqda. Bunday dasturlar yirik isteʼmolchilarga maʼlum vaqtlarda tarmoqdan quvvat olmaslik evaziga yaxshigina daromad keltiradi. Uinston-Almanzar ushbu toʻlovlardan foydalangan holda Reservoir mahsulotlari narxini maqbul darajada saqlab qolish yoʻllarini koʻrib chiqayotganini maʼlum qildi.

ReservoirSuv isitgichStartapInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdiGoogle Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdiBugun, 19:26Xitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdiXitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdiBugun, 19:24Google Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildiGoogle Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildiBugun, 19:21VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi