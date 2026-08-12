Aqliy isitgichlar: Reservoir uy va energiya tarmogʻi uchun yangi qurilmani taqdim etdi
Reservoir startupsi aqlli suv isitgichlarini ishlab chiqish uchun Asymmetric Capital Partners boshchiligida 8 million dollar investitsiya jalb qildi. Qurilmalar uyda suv iste'moli odatlarini bir oy davomida o'rganib, issiq suvga bo'lgan ehtiyojni bashorat qiladi va elektr narxi past paytlarda bakni qizdiradi. Reservoir issiqlik pompasi oddiy elektr suv isitgichlariga qaraganda deyarli to'rt baravar, tabiiy gazda ishlaydigan versiyalarga nisbatan esa besh baravar samaraliroq.
Uy xoʻjaligidagi eng eʼtibordan chetda qolgan, biroq energiya sarfi boʻyicha eng muhim maishiy texnika vositalaridan biri boʻlgan suv isitgichlarini tubdan yangilash vaqti keldi. Odatda odamlar faqat dushdan sovuq suv kelganda yoki favqulodda vaziyatlarda eslaydigan bu qurilmalar uy energiya byudjetining qariyb 18 foizini tashkil qiladi va turar joylardagi suv toshqinlarining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. ixbt.com va boshqa texnologiya nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur muammoni hal etishga kirishgan Reservoir startupsi oʻzining aqlli suv isitgichlarini yaratish uchun 8 million dollar miqdorida investitsiya mablagʻini jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Formlabs 3D-bosma kompaniyasining sobiq bosh biznes direktori Lyuk Uinston-Almanzar Gabriel Pari-Amon va Jeyk Felser bilan birgalikda Reservoir loyihasiga asos solgan. Uning taʼkidlashicha, anʼanaviy suv isitgichlari mutlaqo aqlsiz boʻlib, ularni ishlatish uchun ketadigan energiya hatto elektr avtomobilini haydashga sarflanadigan quvvatdan ham oshib ketishi mumkin. Yangi jalb qilingan 8 million dollarlik boshlangʻich kapital Asymmetric Capital Partners boshchiligida, shuningdek Founder Collective va MCJ ishtirokida yigʻildi.
Aqlli texnologiya va energiya tarmogʻini barqarorlashtirishMoliyalashtirish bosqichi yakunlangach, kompaniya oʻz qurilmalarini oʻzining ilk bozori hisoblangan Boston shahri va uning atrofdagi hududlardagi uylarga oʻrnatishni kengaytirmoqda. Hozirga qadar Reservoir taxminan 100 ta qurilmani oʻrnatgan boʻlib, kelasi yilning oxirigacha bu koʻrsatkichni 1000 taga yetkazish rejalashtirilgan. Uinston-Almanzar bu koʻrsatkich quvvat boʻyicha megavatt miqyosiga chiqishni anglatishini va issiq suv koʻrinishida megavatt-soat energiyani saqlash elektr tarmoqlarini barqarorlashtirishga ulkan hissa qoʻshishini taʼkidladi.
Aksariyat zamonaviy boʻlmagan qurilmalardan farqli oʻlaroq, Reservoir isteʼmolchilarning issiq suvga boʻlgan ehtiyojini oldindan bashorat qila oladi. Bu esa tizimga elektr energiyasiga talab past va narxlar arzon boʻlgan paytlarda bakni qizdirish imkonini beradi. Qolaversa, qurilmaning issiqlik pompasi oddiy elektr suv isitgichiga nisbatan deyarli toʻrt baravar, tabiiy gazda ishlaydigan versiyasiga qaraganda esa besh baravar yuqori samaradorlikka ega.
Isteʼmolchilar uchun qulaylik va kelajakdagi rejalarStartap vakillari tarmoq mutaxassislarini energiya saqlash imkoniyatlari quvvatlashi mumkin boʻlsa-da, oddiy xaridorlarni faqat shu bilan jalb qilib boʻlmasligini yaxshi tushunishadi. Aksariyat odamlar suv isitgichi buzilganda santexnikda qaysi biri mavjud boʻlsa, oʻshani sotib olishadi. Shu sababli Reservoir jamoasi ekologik toza mahsulot ayni paytda eng qulay mahsulot ham boʻlishi kerak degan tamoyilga tayanib ish koʻrmoqda.
Odamlar oʻzi qidirib topib sotib oladigan qurilmani yaratish uchun unga odatiy suv isitgichlarida uchramaydigan bir qator funksiyalar kiritildi. Xususan, bashoratli isitish funksiyasi energiya ombori bilan uzviy bogʻlangan. Reservoir qurilmasi uyga oʻrnatilgach, ilk bir oy davomida suv isteʼmoli odatlarini oʻrganib, maxsus sunʼiy intellekt modelini mashq qildiradi. Oʻqitish jarayoni tugagandan soʻng, tizim pulni tejash va yetarli zaxirani taʼminlash uchun issiqlik nasosini eng samarali va tejamkor vaqtlarda ishga tushiradi.
Kelgusida Reservoir oʻz qurilmalari parkini birlashtirgan holda kommunal xizmatlarning talabga javob berish dasturlarida qatnashishni rejalashtirmoqda. Bunday dasturlar yirik isteʼmolchilarga maʼlum vaqtlarda tarmoqdan quvvat olmaslik evaziga yaxshigina daromad keltiradi. Uinston-Almanzar ushbu toʻlovlardan foydalangan holda Reservoir mahsulotlari narxini maqbul darajada saqlab qolish yoʻllarini koʻrib chiqayotganini maʼlum qildi.
…