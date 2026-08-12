Lautaro Martines va Barselona: Deku agent bilan uchrashdi
Barselona Julian Alvarez transferi amalga oshmasa, Lautaro Martinesni qo'lga kiritish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda va sport direktori Deku futbolchining agenti bilan uchrashdi. Atletiko Madrid Julian Alvarezni faqat shartnomasidagi tovon puli to'liq to'langan taqdirdagina qo'yib yuborishga tayyor. Shu sababli Barselona Italiyaning Inter jamoasi sardori Lautaro Martinesga e'tibor qaratgan.
Ispaniyaning Barselona klubi transfer bozorida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida oʻz rejalarini tuzishda davom etmoqda. Kataloniyaliklar jamoasi Atletiko Madrid futbolchisi Julian Alvarez qoʻlga kiritilmagan taqdirda, uning oʻrniga Lautaro Martines variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Ushbu qiziqish fonida sport direktori Deku futbolchining agenti bilan uchrashuv oʻtkazgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Julian Alvarez transferidagi qiyinchiliklarGoal.com xabar berishicha, Barselona bir necha haftadan buyon Julian Alvarez transferi ustida ish olib bormoqda. Biroq Atletiko Madrid klubi bu borada murosasiz pozitsiyada qolmoqda. Madridliklar oʻz hujumchisini faqatgina uning shartnomasida koʻrsatilgan tovon puli toʻliq toʻlangandagina qoʻyib yuborishga tayyor ekanini qatʼiy taʼkidlamoqda.
Aynan shu muzokaralardagi turgʻunlik va moliyaviy talablar Kataloniya klubini muqobil variantlarni qidirishga majbur qilmoqda. Natijada diqqat eʼtibor Italiyaning Inter jamoasi sardori va yetakchi hujumchisi Lautaro Martinesga qaratildi.
Inter va muxlislarning munosabatiIspaniya OAV tarqatgan xabarlar Milan shahridagi qizgʻin muhit va Inter muxlislarining hafsalasi pir boʻlishiga sabab boʻlmoqda. Jamoa ishqibozlari oʻz yetakchisi va sardorining yozgi transfer oynasida boshqa klubga oʻtib ketishidan jiddiy xavotir bildirmoqda.
Shunga qaramay, Italiya manbalari va Inter rahbariyatiga yaqin shaxslar bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etmoqda. Milan klubi oʻzining asosiy toʻpurarini sotish niyati yoʻqligini va uning kelajagini jamoa loyihasining markazida koʻrishini ochiqchasiga maʼlum qildi.
Xulosa qilib aytganda, Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa muqobil variantlarni ham oʻrganishga majbur boʻladi. Lautaro Martines atrofidagi vaziyat esa yozgi transfer mavsumining eng qiziqarli va shov-shuvli mavzularidan biriga aylanishi kutilmoqda.
…