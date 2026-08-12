Lautaro Martines va Barselona: Deku agent bilan uchrashdi

·45·Sport
Lautaro Martines va Barselona: Deku agent bilan uchrashdi
Qisqacha

Barselona Julian Alvarez transferi amalga oshmasa, Lautaro Martinesni qo'lga kiritish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda va sport direktori Deku futbolchining agenti bilan uchrashdi. Atletiko Madrid Julian Alvarezni faqat shartnomasidagi tovon puli to'liq to'langan taqdirdagina qo'yib yuborishga tayyor. Shu sababli Barselona Italiyaning Inter jamoasi sardori Lautaro Martinesga e'tibor qaratgan.

Ispaniyaning Barselona klubi transfer bozorida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida oʻz rejalarini tuzishda davom etmoqda. Kataloniyaliklar jamoasi Atletiko Madrid futbolchisi Julian Alvarez qoʻlga kiritilmagan taqdirda, uning oʻrniga Lautaro Martines variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Ushbu qiziqish fonida sport direktori Deku futbolchining agenti bilan uchrashuv oʻtkazgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Julian Alvarez transferidagi qiyinchiliklar

Goal.com xabar berishicha, Barselona bir necha haftadan buyon Julian Alvarez transferi ustida ish olib bormoqda. Biroq Atletiko Madrid klubi bu borada murosasiz pozitsiyada qolmoqda. Madridliklar oʻz hujumchisini faqatgina uning shartnomasida koʻrsatilgan tovon puli toʻliq toʻlangandagina qoʻyib yuborishga tayyor ekanini qatʼiy taʼkidlamoqda.

Aynan shu muzokaralardagi turgʻunlik va moliyaviy talablar Kataloniya klubini muqobil variantlarni qidirishga majbur qilmoqda. Natijada diqqat eʼtibor Italiyaning Inter jamoasi sardori va yetakchi hujumchisi Lautaro Martinesga qaratildi.

Inter va muxlislarning munosabati

Ispaniya OAV tarqatgan xabarlar Milan shahridagi qizgʻin muhit va Inter muxlislarining hafsalasi pir boʻlishiga sabab boʻlmoqda. Jamoa ishqibozlari oʻz yetakchisi va sardorining yozgi transfer oynasida boshqa klubga oʻtib ketishidan jiddiy xavotir bildirmoqda.

Shunga qaramay, Italiya manbalari va Inter rahbariyatiga yaqin shaxslar bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etmoqda. Milan klubi oʻzining asosiy toʻpurarini sotish niyati yoʻqligini va uning kelajagini jamoa loyihasining markazida koʻrishini ochiqchasiga maʼlum qildi.

Xulosa qilib aytganda, Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa muqobil variantlarni ham oʻrganishga majbur boʻladi. Lautaro Martines atrofidagi vaziyat esa yozgi transfer mavsumining eng qiziqarli va shov-shuvli mavzularidan biriga aylanishi kutilmoqda.

Lautaro MartinesBarselonaInterJulian AlvarezTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi