Hindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdi
Hindistonlik Renu Dhariyal 8 fut 10 dyuym (2,44 metr) uzunlikdagi sochlari bilan hozirda yashayotgan ayollar orasida eng uzun soch egasi sifatida Ginnesning Rekordlar kitobiga kiritildi. U avvalgi rekordchi ukrainalik Aliya Nosirovani (sochi uzunligi 8 fut 5,3 dyuym) ortda qoldirdi. Renu 2015 yildan beri sochini oldirmaganini, uni parvarishlashda kimyoviy vositalardan foydalanmasligini va tabiiy mahsulotlarni qo'llashini aytdi.
Inson irodasi, sabr-toqati va milliy qadriyatlarga bo‘lgan ehtiromi gohida olamshumul natijalarga sabab bo‘ladi. Hindistonlik Renu Dhariyal (Renu Dhariyal) o‘zining 8 fut 10 dyuym (2,44 metr) uzunlikdagi sochlari evaziga Ginnesning Rekordlar kitobiga kiritildi va sayyoramizdagi eng uzun sochli ayol unvonini qo‘lga kiritdi.
Ukraina taxtdan ag‘darildi: Renuning rekordi qanday qayd etildi?
YouTube platformasida go‘zallik va soch parvarishi bo‘yicha blog yurituvchi Renu Dhariyal ushbu ko‘rsatkich bilan hozirda yashayotgan ayollar orasida eng uzun soch egasi sifatida rasman tan olindi. U shu paytgacha ushbu unvonni egallab kelgan ukrainalik Aliya Nosirovani (sochi uzunligi 8 fut 5,3 dyuym) ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi.
Renuning ta’kidlashicha, u 2015 yildan beri, ya’ni 11 yildan ortiq vaqt davomida umuman sochini oldirmagan va faqat o‘stirish bilan shug‘ullangan.
«2015 yildan beri uzluksiz soch o‘stirib kelaman. Hind madaniyati va azaldan kelayotgan an’analarimizda uzun sochlar ayol kishining favqulodda go‘zalligi va iffati ramzi hisoblanadi. Aynan mana shu milliy qadriyatlarimiz meni sochimni shunchalik uzun qilib o‘stirishga ruhlantirdi», — dedi Renu Ginnes vakillariga bergan intervyusida.
Tabiiy sirlar va soatlab ketadigan parvarish
2,5 metrga yaqinlashib qolgan sochlarni asrab-avaylash va ularni sog‘lom tutish oson kechmaydi. Renu ushbu go‘zallik ortida katta mehnat va mashaqqat jarayoni turganini yashirmadi:
«Bunday uzun sochlarni parvarish qilish juda katta sabr-toqatni talab qiladi. Ularni yuvish, quritish va tartib bilan tarash uchun har safar soatlab vaqtimni sarflayman. Men hech qachon kimyoviy vositalardan foydalanmayman — mening eng katta sirim faqat va faqat tabiiy mahsulotlardir».
Tarixiy rekord hanuzgacha Xitoyda!
Ma’lumot uchun, Renu Dhariyal hozirda yashab kelayotgan ayollar orasida rekordchi bo‘lsa-da, insoniyat tarixidagi ayollar o‘rtasidagi absolyut rekord xitoylik Se Szyupinga (Xie Qiuping) tegishli. 2004 yilda o‘tkazilgan rasmiy o‘lchovlarda uning sochlari uzunligi aqlbovar qilmas 18 fut 5,54 dyuymni (deyarli 5,63 metr) tashkil etgan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…