Hindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdi

·84·Dunyo
Hindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdi
Qisqacha

Hindistonlik Renu Dhariyal 8 fut 10 dyuym (2,44 metr) uzunlikdagi sochlari bilan hozirda yashayotgan ayollar orasida eng uzun soch egasi sifatida Ginnesning Rekordlar kitobiga kiritildi. U avvalgi rekordchi ukrainalik Aliya Nosirovani (sochi uzunligi 8 fut 5,3 dyuym) ortda qoldirdi. Renu 2015 yildan beri sochini oldirmaganini, uni parvarishlashda kimyoviy vositalardan foydalanmasligini va tabiiy mahsulotlarni qo'llashini aytdi.

Inson irodasi, sabr-toqati va milliy qadriyatlarga bo‘lgan ehtiromi gohida olamshumul natijalarga sabab bo‘ladi. Hindistonlik Renu Dhariyal (Renu Dhariyal) o‘zining 8 fut 10 dyuym (2,44 metr) uzunlikdagi sochlari evaziga Ginnesning Rekordlar kitobiga kiritildi va sayyoramizdagi eng uzun sochli ayol unvonini qo‘lga kiritdi.

Ukraina taxtdan ag‘darildi: Renuning rekordi qanday qayd etildi?

YouTube platformasida go‘zallik va soch parvarishi bo‘yicha blog yurituvchi Renu Dhariyal ushbu ko‘rsatkich bilan hozirda yashayotgan ayollar orasida eng uzun soch egasi sifatida rasman tan olindi. U shu paytgacha ushbu unvonni egallab kelgan ukrainalik Aliya Nosirovani (sochi uzunligi 8 fut 5,3 dyuym) ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi.

Renuning ta’kidlashicha, u 2015 yildan beri, ya’ni 11 yildan ortiq vaqt davomida umuman sochini oldirmagan va faqat o‘stirish bilan shug‘ullangan.

«2015 yildan beri uzluksiz soch o‘stirib kelaman. Hind madaniyati va azaldan kelayotgan an’analarimizda uzun sochlar ayol kishining favqulodda go‘zalligi va iffati ramzi hisoblanadi. Aynan mana shu milliy qadriyatlarimiz meni sochimni shunchalik uzun qilib o‘stirishga ruhlantirdi», — dedi Renu Ginnes vakillariga bergan intervyusida.

Tabiiy sirlar va soatlab ketadigan parvarish

2,5 metrga yaqinlashib qolgan sochlarni asrab-avaylash va ularni sog‘lom tutish oson kechmaydi. Renu ushbu go‘zallik ortida katta mehnat va mashaqqat jarayoni turganini yashirmadi:

«Bunday uzun sochlarni parvarish qilish juda katta sabr-toqatni talab qiladi. Ularni yuvish, quritish va tartib bilan tarash uchun har safar soatlab vaqtimni sarflayman. Men hech qachon kimyoviy vositalardan foydalanmayman — mening eng katta sirim faqat va faqat tabiiy mahsulotlardir».

Tarixiy rekord hanuzgacha Xitoyda!

Ma’lumot uchun, Renu Dhariyal hozirda yashab kelayotgan ayollar orasida rekordchi bo‘lsa-da, insoniyat tarixidagi ayollar o‘rtasidagi absolyut rekord xitoylik Se Szyupinga (Xie Qiuping) tegishli. 2004 yilda o‘tkazilgan rasmiy o‘lchovlarda uning sochlari uzunligi aqlbovar qilmas 18 fut 5,54 dyuymni (deyarli 5,63 metr) tashkil etgan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Renu DhariyalGuinness World RecordsYouTubeAliya NasyrovaXie Qiuping
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:39Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:3297 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi