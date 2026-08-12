Qiyin davrdan chiqishga yordam beradigan 10 oddiy odat...
Qiyin davrda hayotni bir kunda o'zgartirishga urinishdan ko'ra, kichik va barqaror odatlarni joriy etish o'zini anglash, ichki tayanchni kuchaytirish va nazorat hissini tiklashga yordam berishi mumkin. Har kuni 10 daqiqa sayr qilish, 3 ta yaxshi narsani yozish, kuniga 15 daqiqa tanani va nafasni tinchlantirish, hislarni yaqinlar bilan bo'lishish hamda haftalik maqsadlar qo'yish tavsiya etiladi.
Hayotda shunday davrlar bo‘ladiki, inson charchaydi, nimadan boshlashni bilmaydi va hatto oddiy ishlar ham og‘irdek tuyuladi. Bunday paytda hammasini bir kunda o‘zgartirishga urinishdan ko‘ra, kundalik hayotga kichik, ammo barqaror odatlarni kiritish ko‘proq samara berishi mumkin.
Quyidagi usullar «barcha muammoni davolaydigan» retsept emas. Lekin ular o‘zingizni yaxshiroq tushunish, ichki tayanchni kuchaytirish va hayotingiz ustidan nazorat hissini qayta tiklashga yordam berishi mumkin.
1. Har kuni 10 daqiqa o‘zingiz bilan yolg‘iz sayr qiling
Telefonsiz, musiqasiz va xabarlarsiz qisqa sayr qilib ko‘ring.
Bu vaqtni faqat yurish uchun emas, o‘zingizni eshitish uchun ishlating:
«Bugun menga nima og‘ir bo‘ldi?»
«Nimadan xursand bo‘ldim?»
«Qaysi masala meni ichdan bezovta qilyapti?»
Bunday o‘z-o‘zini tahlil qilish insonga avtomatik ravishda yashashdan biroz chiqib, ichki holatini anglashga yordam beradi.
2. Kun oxirida 3 ta yaxshi narsani yozing
Bu katta voqea bo‘lishi shart emas.
Masalan:
yaxshi suhbat,
mazali ovqat,
sog‘-salomat uyga qaytish,
bajarilgan bir kichik vazifa.
Minnatdorlik muammolarni yo‘q qilib yubormaydi. Ammo diqqatning faqat yetishmayotgan narsalarda qolib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi.
Ba’zan inson hayotida yaxshi narsalar borligini sezmay qolishining sababi — ular yo‘qligi emas, balki diqqat boshqa joydaligidir.
3. Kuniga 15 daqiqa tanangizni va nafasingizni tinchlantiring
Yoga, meditatsiya, nafas mashqlari yoki sokin cho‘zilish mashqlari — qaysi biri sizga mos bo‘lsa, shuni tanlang.
Maqsad «ideal xotirjamlik»ka erishish emas. Shunchaki miyaga kun davomidagi shovqindan qisqa tanaffus berish.
Agar meditatsiya sizga yoqmasa, uni majburiy qilmang. 15 daqiqalik sekin sayr yoki yengil mashq ham yaxshi variant.
4. Kelajakdagi o‘zingizdan xat yozing
O‘zingizni bir yil keyingi holatda tasavvur qiling.
Qayerdasiz?
Nima o‘zgargan?
Nimani o‘rgandingiz?
Qaysi muammoni ortda qoldirdingiz?
Endi o‘sha kelajakdagi «siz» bugungi o‘zingizga xat yozayotgandek yozing.
Masalan:
«Men sendan minnatdorman, chunki o‘sha paytda qo‘rqsang ham birinchi qadamni tashlagan eding».
Bu mashq orzu bilan voqelik o‘rtasidagi masofani ko‘rish va maqsadni aniqlashga yordam berishi mumkin.
5. Hislaringizni ichiga yutib yuravermang
Har kuni kim bilandir barcha siringizni baham ko‘rish shart emas.
Ammo doimo «menda hammasi yaxshi» deb yurish ham insonni charchatadi.
Ishonchli do‘st, oila a’zosi yoki mutaxassis bilan:
«Men charchadim».
«Bu vaziyat meni xafa qildi».
«Men hozir qo‘rqyapman».
deb ochiq ayta olishning o‘zi ichki bosimni kamaytirishi mumkin.
Hisni tan olish zaiflik emas. Uni qanday boshqarishni o‘rganish uchun birinchi qadamdir.
6. Siz uchun haqiqatan muhim bo‘lgan narsani aniqlang
Odamlar ko‘pincha boshqalarning maqsadini o‘ziniki deb qabul qilib qo‘yadi.
Katta maosh.
Qimmat mashina.
Muayyan lavozim.
Hammaga yoqish.
Lekin bularning qaysi biri sizga haqiqatan kerak?
Qog‘ozga hayotingizdagi eng muhim 5 qadriyatni yozing. Masalan: oila, sog‘liq, erkinlik, bilim, xotirjamlik.
Keyin kundalik qarorlaringiz shu qadriyatlarga mos kelyaptimi-yo‘qmi, tekshirib ko‘ring.
7. Katta orzu emas, haftalik maqsad qo‘ying
«Hayotimni o‘zgartiraman» degan gap juda katta.
«Bu hafta uch marta sayr qilaman» — aniq.
«Ko‘p kitob o‘qiyman» — noaniq.
«Yakshanbagacha 50 sahifa o‘qiyman» — o‘lchab bo‘ladigan maqsad.
Kichik maqsadlarni bajarish insonga harakat qila olishini qayta-qayta isbotlab boradi. Bu esa ishonchni oshiradi.
8. Haftada bir marta yangi narsa sinab ko‘ring
Yangi kafe.
Boshqa yo‘ldan uyga qaytish.
Yangi taom.
Yangi mashg‘ulot.
Tanimagan inson bilan suhbat.
O‘zgarish katta bo‘lishi shart emas.
Bir xil kunlar uzoq davom etsa, insonda «hayot to‘xtab qoldi» degan his paydo bo‘lishi mumkin. Kichik yangiliklar esa qiziqishni qayta uyg‘otadi.
9. Sizni tushunadigan jamoani toping
Inson hamma qiyinchilikni yolg‘iz yengishi shart emas.
Ayollar uchun qo‘llab-quvvatlash guruhi, qiziqish klubi, sport jamoasi, kasbiy hamjamiyat yoki boshqa xavfsiz muhit insonga:
«Faqat menda shunday emas ekan»,
degan hisni berishi mumkin.
Muhimi, bunday guruh hurmatli, xavfsiz va odamni qaram qilib qo‘ymaydigan muhit bo‘lishi kerak.
10. Do‘stlikni faqat chatda qoldirmang
Ba’zan inson yuzlab odam bilan onlayn muloqot qiladi, ammo chindan ham eshitadigan bir inson yetishmaydi.
Shuning uchun do‘stlar bilan oddiy uchrashuv tashkil qiling.
Telefonlarni chetga qo‘ying.
Qahva iching.
Sayr qiling.
Bir-biringizni eshiting.
Qo‘llab-quvvatlash har doim katta maslahat emas. Ba’zan kimdir yoningizda o‘tirib, gapingizni bo‘lmasdan eshitishi ham yetarli.
«Qiyin hayot»ni bir kunda o‘zgartirish shart emas
Ko‘pchilik bir xatoga yo‘l qo‘yadi: hayot og‘irlashganda o‘zini hamma narsani zudlik bilan tuzatishga majbur qiladi.
Yangi ish.
Yangi tana.
Yangi munosabat.
Yangi hayot.
Birdaniga.
Aslida esa barqaror o‘zgarish ko‘pincha ancha zerikarli ko‘rinadi: 10 daqiqa sayr, 15 daqiqa tinchlanish, bitta kichik maqsad, bitta samimiy suhbat.
Ammo aynan shu mayda ishlar hafta, oy va yillar davomida yig‘ilib, insonning kundalik hayotini o‘zgartiradi.
Eng muhimi — o‘zingizni «tuzatish kerak bo‘lgan muammo» deb emas, e’tibor, dam va rivojlanishga muhtoj inson deb qabul qilish.
Agar tushkunlik, kuchli xavotir, umidsizlik yoki kundalik vazifalarni bajarish qiyinligi uzoq vaqt davom etsa, buni faqat odatlar bilan hal qilishga urinish shart emas — psixolog yoki boshqa malakali mutaxassisga murojaat qilish foydali bo‘lishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…