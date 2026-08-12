SpaceX kelajagi sunʼiy intellekt bilan bogʻlanmoqda

·38·Texno
SpaceX kelajagi sunʼiy intellekt bilan bogʻlanmoqda
Qisqacha

Ilon Maskning aytishicha, kelgusi to'rt-besh yil ichida sun'iy intellekt SpaceX umumiy qiymatining 99 foizini tashkil qiladi. U sun'iy intellektdan olinadigan tushum sentyabr oyidayoq kompaniyaning boshqa barcha daromadlaridan oshib ketishi, to'rtinchi chorakda esa sezilarli darajada yuqori bo'lishini ta'kidladi.

SpaceX kompaniyasi rahbari Ilon Mask xodimlar uchun uyushtirgan chiqishida sunʼiy intellekt texnologiyalari korxona kelajagida hal qiluvchi oʻrin tutishini maʼlum qildi. ixbt.com nashrining yozishicha, yaqin yillarda sunʼiy intellekt yoʻnalishi kompaniya qiymatining mutlaq qismiga aylanishi kutilmoqda va bu anʼanaviy raketasozlik hamda sunʼiy yoʻldosh loyihalarini ortda qoldiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, joriy yil boshida SpaceX Ilon Mask tomonidan 2023-yilda asos solingan xAI startapini oʻz tarkibiga qoʻshib olgan edi. Ushbu tuzilma ommaga mashhur Grok chat-botini ishlab chiqqan hamda AQShning Tennessi shtatida Colossus nomli quvvatli superkompyuterlar klasterini boshqarib kelmoqda. Bu esa kompaniyaning texnologik transformatsiyasidagi ilk qadam boʻldi.

Moliyaviy koʻrsatkichlardagi keskin burilish

Kompaniyaning birja chiqishidan keyingi ilk choraklik hisoboti eʼlon qilinganidan bir hafta oʻtib oʻtgan 29 daqiqalik chiqishida Mask sunʼiy intellektga kiritilayotgan ulkan investitsiyalar haqida batafsil toʻxtaldi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur yoʻnalishdan keladigan tushumlar tez orada boshqa barcha sohalar daromadidan yuqori boʻladi.

«Bizning sunʼiy intellekt boʻyicha tushumimiz butun boshli SpaceXʼning boshqa daromadlarini hatto sentyabr oyiyoq — kelasi oyning oʻzidayoq ortda qoldiradi va toʻrtinchi chorakda ulardan sezilarli darajada oshib ketadi», — deya taʼkidladi Ilon Mask oʻz chiqishida. Bu holat aerokosmik gigant uchun yangi davr boshlanayotganidan darak beradi.

Kelgusi besh yillikdagi ulkan rejalar

Maskning bashorat qilishicha, kelgusi toʻrt-besh yil ichida sunʼiy intellekt SpaceX umumiy qiymatining naqd 99 foizini tashkil qiladi. U besh yildan soʻng bu koʻrsatkich muqarrarligini va kompaniya qiymati misli koʻrilmagan astronomik darajaga yetishini alohida qayd etdi.

Hozirgi kunda kompaniya oʻz infratuzilmasini jadal kengaytirmoqda. Xususan, rejalarga koʻra, kelasi yilning oxiriga qadar umumiy quvvati 10 gigavatt boʻlgan sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan hisoblash quvvatlarini ishga tushirish koʻzda tutilgan. Bu esa kelajakdagi texnologik sakrashlar uchun mustahkam poydevor hozirlaydi.

SpaceXIlon Masksunʼiy intellektxAIGrok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi