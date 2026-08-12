SpaceX kelajagi sunʼiy intellekt bilan bogʻlanmoqda
Ilon Maskning aytishicha, kelgusi to'rt-besh yil ichida sun'iy intellekt SpaceX umumiy qiymatining 99 foizini tashkil qiladi. U sun'iy intellektdan olinadigan tushum sentyabr oyidayoq kompaniyaning boshqa barcha daromadlaridan oshib ketishi, to'rtinchi chorakda esa sezilarli darajada yuqori bo'lishini ta'kidladi.
SpaceX kompaniyasi rahbari Ilon Mask xodimlar uchun uyushtirgan chiqishida sunʼiy intellekt texnologiyalari korxona kelajagida hal qiluvchi oʻrin tutishini maʼlum qildi. ixbt.com nashrining yozishicha, yaqin yillarda sunʼiy intellekt yoʻnalishi kompaniya qiymatining mutlaq qismiga aylanishi kutilmoqda va bu anʼanaviy raketasozlik hamda sunʼiy yoʻldosh loyihalarini ortda qoldiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, joriy yil boshida SpaceX Ilon Mask tomonidan 2023-yilda asos solingan xAI startapini oʻz tarkibiga qoʻshib olgan edi. Ushbu tuzilma ommaga mashhur Grok chat-botini ishlab chiqqan hamda AQShning Tennessi shtatida Colossus nomli quvvatli superkompyuterlar klasterini boshqarib kelmoqda. Bu esa kompaniyaning texnologik transformatsiyasidagi ilk qadam boʻldi.
Moliyaviy koʻrsatkichlardagi keskin burilishKompaniyaning birja chiqishidan keyingi ilk choraklik hisoboti eʼlon qilinganidan bir hafta oʻtib oʻtgan 29 daqiqalik chiqishida Mask sunʼiy intellektga kiritilayotgan ulkan investitsiyalar haqida batafsil toʻxtaldi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur yoʻnalishdan keladigan tushumlar tez orada boshqa barcha sohalar daromadidan yuqori boʻladi.
«Bizning sunʼiy intellekt boʻyicha tushumimiz butun boshli SpaceXʼning boshqa daromadlarini hatto sentyabr oyiyoq — kelasi oyning oʻzidayoq ortda qoldiradi va toʻrtinchi chorakda ulardan sezilarli darajada oshib ketadi», — deya taʼkidladi Ilon Mask oʻz chiqishida. Bu holat aerokosmik gigant uchun yangi davr boshlanayotganidan darak beradi.
Kelgusi besh yillikdagi ulkan rejalarMaskning bashorat qilishicha, kelgusi toʻrt-besh yil ichida sunʼiy intellekt SpaceX umumiy qiymatining naqd 99 foizini tashkil qiladi. U besh yildan soʻng bu koʻrsatkich muqarrarligini va kompaniya qiymati misli koʻrilmagan astronomik darajaga yetishini alohida qayd etdi.
Hozirgi kunda kompaniya oʻz infratuzilmasini jadal kengaytirmoqda. Xususan, rejalarga koʻra, kelasi yilning oxiriga qadar umumiy quvvati 10 gigavatt boʻlgan sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan hisoblash quvvatlarini ishga tushirish koʻzda tutilgan. Bu esa kelajakdagi texnologik sakrashlar uchun mustahkam poydevor hozirlaydi.
…