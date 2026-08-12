Kristian Kofane Arsenalga transfer mish-mishlari va 100 millionlik narxga munosabat bildirdi
Bayer Leverkuzenning 20 yoshli hujumchisi Kristian Kofane Arsenal bilan bog'liq transfer mish-mishlaridan bexabar ekanini va faqat futbolga e'tibor qaratayotganini aytdi. U agenti Erik Depolo tomonidan belgilangan 100 million yevrolik bahoni eshitib hayratlangan, Transfermarkt esa futbolchini hozircha 40 million yevroga baholamoqda. Kofanenning Bayer Leverkuzen bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha mo'ljallangan.
Bayer Leverkuzen klubining iqtidorli hujumchisi Kristian Kofane o‘zining transfer qiymati va Angliyaning Arsenal jamoasi bilan bog‘layotgan qizg‘in mish-mishlar borasida ilk bor o‘z fikrlarini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, 20 yoshli futbolchi Bundesligadagi yorqin o‘yinlari ortidan yirik Yevropa klublari, jumladan, Londonning Arsenal jamoasi e’tiboriga tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mikel Arteta jamoasi o‘z hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida dinamik futbolchilarni izlayotgani va Kofane klubning transfer strategiyasiga to‘la mos kelishi aytilmoqda. Biroq yosh hujumchi bu kabi xabarlardan bexabar ekanini va faqat yashil maydondagi o‘yinlarga e’tibor qaratayotganini ta’kidladi.
Agent tomonidan e’lon qilingan 100 million yevrolik baho futbolchini hayratda qoldirdiKölner Stadt-Anzeiger nashriga bergan intervyusida Kristian Kofane transfer qiziqishlari haqida to‘xtalib o‘tdi. uning so‘zlariga ko‘ra, bu kabi gap-so‘zlar uning qulog‘iga yetib kelmagan va u hech qaysi tomon bilan shaxsan aloqaga chiqmagan.
Joriy mavsumda o‘zini ko‘rsata olgan futbolchi agenti Erik Depolo tomonidan unga qo‘yilgan 100 million yevrolik bahoni eshitib yanada ko‘proq ajablandi. Transfermarkt portali futbolchini hozircha 40 million yevroga baholayotgan bir paytda, agentining bunday ulkan raqamlarni keltirgani Kofane uchun kutilmagan holat bo‘ldi.
«Voy. Yo‘q, men bu haqda bilmasdim. Siz meni aniq bilmaysiz: men ijtimoiy tarmoqlar va shunga o‘xshash narsalar bilan qiziqmayman», deya ta’kidladi hujumchi o‘z hayratini yashirmasdan.
Kofane Bayer Leverkuzendagi rivojlanishiga e’tibor qaratmoqdaYosh futbolchining ta’kidlashicha, uning agenti yoki OAV istalgan narsani gapirishi mumkin, ammo uning asosiy vazifasi faqat futbol o‘ynashdan iborat. Bayer Leverkuzen safida barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan 20 yoshli o‘yinchi uchun Germaniya klubi o‘z mahoratini oshirish uchun qulay muhit bo‘lib xizmat qilmoqda.
Hozirda nemis klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha mo‘ljallangan bo‘lib, bu Bayer Leverkuzenga kelgusidagi muzokaralarda ustunlik taqdim etadi. O‘z kelajagi haqida gapirar ekan, Kofane hozirgi paytda faqat futbolga e’tibor qaratganini, biroq jurnalistlar bu mavzuni ochganidan keyin u haqida o‘ylay boshlashini qo‘shimcha qildi.
…