Kristian Kofane Arsenalga transfer mish-mishlari va 100 millionlik narxga munosabat bildirdi

·43·Sport
Kristian Kofane Arsenalga transfer mish-mishlari va 100 millionlik narxga munosabat bildirdi
Qisqacha

Bayer Leverkuzenning 20 yoshli hujumchisi Kristian Kofane Arsenal bilan bog'liq transfer mish-mishlaridan bexabar ekanini va faqat futbolga e'tibor qaratayotganini aytdi. U agenti Erik Depolo tomonidan belgilangan 100 million yevrolik bahoni eshitib hayratlangan, Transfermarkt esa futbolchini hozircha 40 million yevroga baholamoqda. Kofanenning Bayer Leverkuzen bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha mo'ljallangan.

Bayer Leverkuzen klubining iqtidorli hujumchisi Kristian Kofane o‘zining transfer qiymati va Angliyaning Arsenal jamoasi bilan bog‘layotgan qizg‘in mish-mishlar borasida ilk bor o‘z fikrlarini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, 20 yoshli futbolchi Bundesligadagi yorqin o‘yinlari ortidan yirik Yevropa klublari, jumladan, Londonning Arsenal jamoasi e’tiboriga tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mikel Arteta jamoasi o‘z hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida dinamik futbolchilarni izlayotgani va Kofane klubning transfer strategiyasiga to‘la mos kelishi aytilmoqda. Biroq yosh hujumchi bu kabi xabarlardan bexabar ekanini va faqat yashil maydondagi o‘yinlarga e’tibor qaratayotganini ta’kidladi.

Agent tomonidan e’lon qilingan 100 million yevrolik baho futbolchini hayratda qoldirdi

Kölner Stadt-Anzeiger nashriga bergan intervyusida Kristian Kofane transfer qiziqishlari haqida to‘xtalib o‘tdi. uning so‘zlariga ko‘ra, bu kabi gap-so‘zlar uning qulog‘iga yetib kelmagan va u hech qaysi tomon bilan shaxsan aloqaga chiqmagan.

Joriy mavsumda o‘zini ko‘rsata olgan futbolchi agenti Erik Depolo tomonidan unga qo‘yilgan 100 million yevrolik bahoni eshitib yanada ko‘proq ajablandi. Transfermarkt portali futbolchini hozircha 40 million yevroga baholayotgan bir paytda, agentining bunday ulkan raqamlarni keltirgani Kofane uchun kutilmagan holat bo‘ldi.

«Voy. Yo‘q, men bu haqda bilmasdim. Siz meni aniq bilmaysiz: men ijtimoiy tarmoqlar va shunga o‘xshash narsalar bilan qiziqmayman», deya ta’kidladi hujumchi o‘z hayratini yashirmasdan.

Kofane Bayer Leverkuzendagi rivojlanishiga e’tibor qaratmoqda

Yosh futbolchining ta’kidlashicha, uning agenti yoki OAV istalgan narsani gapirishi mumkin, ammo uning asosiy vazifasi faqat futbol o‘ynashdan iborat. Bayer Leverkuzen safida barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan 20 yoshli o‘yinchi uchun Germaniya klubi o‘z mahoratini oshirish uchun qulay muhit bo‘lib xizmat qilmoqda.

Hozirda nemis klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha mo‘ljallangan bo‘lib, bu Bayer Leverkuzenga kelgusidagi muzokaralarda ustunlik taqdim etadi. O‘z kelajagi haqida gapirar ekan, Kofane hozirgi paytda faqat futbolga e’tibor qaratganini, biroq jurnalistlar bu mavzuni ochganidan keyin u haqida o‘ylay boshlashini qo‘shimcha qildi.

Kristian KofaneArsenalBayer LeverkuzenBundesligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi