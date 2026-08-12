Bolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindi

·60·Dunyo
Bolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindi
Qisqacha

Kanadada yosh bola xavfsizlik kamarini taqishdan bosh tortgani sababli Porter Airlines aviakompaniyasining Viktoriyadan Toronto shahriga uchishi kerak bo‘lgan reysi bekor qilindi. Voqea 6 avgust kuni sodir bo‘lib, ekipaj samolyotni terminalga qaytardi va bola hamda uning ota-onasini bortdan tushirdi. Natijada barcha yo‘lovchilar keyingi kungi parvozga qayta ro‘yxatdan o‘tkazildi. Bolalar aviatsiyasi xavfsizligi bo‘yicha ekspert Lia Tuso ekipaj qarorini to‘g‘ri deb baholadi.

Kanadada yo‘lovchi samolyoti bortidagi yosh bola xavfsizlik kamarini taqishdan bosh tortgani sababli reys bekor qilindi. Natijada barcha yo‘lovchilar keyingi kungi parvozga qayta ro‘yxatdan o‘tkazildi. Bu haqda BBC xabar berdi.

Voqea 6 avgust kuni Porter Airlines aviakompaniyasining Viktoriyadan Toronto shahriga uchishi kerak bo‘lgan samolyotida sodir bo‘lgan. Parvozga tayyorgarlik vaqtida bola o‘rindig‘ida tik turgan va xavfsizlik kamarini taqishdan bosh tortgan.

Bolaning ota-onasi va ekipaj a’zolari uni kamar taqishga ko‘ndirishga uringan, ammo u bunga rozi bo‘lmagan. Shundan so‘ng ekipaj samolyotni terminalga qaytarib, bola va uning ota-onasini samolyotdan tushirgan.

Aviakompaniya bunday xavfsizlik talablari bajarilmagan holatda samolyotning parvoz qilishi mumkin emasligini bildirdi. Reys kechikkani sababli samolyot yarim tunga qadar parvoz qila olmay, barcha yo‘lovchilar keyingi kungi reysga joylashtirildi.

Mutaxassis qarorni to‘g‘ri deb baholadi

Bolalar aviatsiyasi xavfsizligi bo‘yicha ekspert Lia Tuso ekipajning qarorini to‘g‘ri deb hisobladi. Uning ta’kidlashicha, xavfsizlik kamarini taqmagan bola kuchli turbulentlikda, ayniqsa samolyot ko‘tarilayotgan yoki qo‘nayotgan paytda, o‘z o‘rnidan siljib ketib, o‘ziga va boshqa yo‘lovchilarga xavf tug‘dirishi mumkin.

Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda turli munozaralarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar ota-onalar farzandini qat’iyroq nazorat qilishi kerakligini aytgan bo‘lsa, boshqalar bolalar samolyotdan qo‘rqishi yoki kamar taqishga qiynalishi mumkinligini ta’kidladi.

Yo‘lovchilardan biri Ariye Kozuchning aytishicha, bola bezovtalik qilmagan, aksincha, qo‘rqib ketgandek ko‘ringan. U hatto o‘rindiq ostiga yashiringan va ekipaj uni kamar bilan bog‘lashga uringanida yana o‘sha yerga sirg‘alib kirgan.

CanadaBBCPorter AirlinesVictoriaToronto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:39Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:3297 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi