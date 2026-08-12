Bolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindi
Kanadada yosh bola xavfsizlik kamarini taqishdan bosh tortgani sababli Porter Airlines aviakompaniyasining Viktoriyadan Toronto shahriga uchishi kerak bo‘lgan reysi bekor qilindi. Voqea 6 avgust kuni sodir bo‘lib, ekipaj samolyotni terminalga qaytardi va bola hamda uning ota-onasini bortdan tushirdi. Natijada barcha yo‘lovchilar keyingi kungi parvozga qayta ro‘yxatdan o‘tkazildi. Bolalar aviatsiyasi xavfsizligi bo‘yicha ekspert Lia Tuso ekipaj qarorini to‘g‘ri deb baholadi.
Kanadada yo‘lovchi samolyoti bortidagi yosh bola xavfsizlik kamarini taqishdan bosh tortgani sababli reys bekor qilindi. Natijada barcha yo‘lovchilar keyingi kungi parvozga qayta ro‘yxatdan o‘tkazildi. Bu haqda BBC xabar berdi.
Voqea 6 avgust kuni Porter Airlines aviakompaniyasining Viktoriyadan Toronto shahriga uchishi kerak bo‘lgan samolyotida sodir bo‘lgan. Parvozga tayyorgarlik vaqtida bola o‘rindig‘ida tik turgan va xavfsizlik kamarini taqishdan bosh tortgan.
Bolaning ota-onasi va ekipaj a’zolari uni kamar taqishga ko‘ndirishga uringan, ammo u bunga rozi bo‘lmagan. Shundan so‘ng ekipaj samolyotni terminalga qaytarib, bola va uning ota-onasini samolyotdan tushirgan.
Aviakompaniya bunday xavfsizlik talablari bajarilmagan holatda samolyotning parvoz qilishi mumkin emasligini bildirdi. Reys kechikkani sababli samolyot yarim tunga qadar parvoz qila olmay, barcha yo‘lovchilar keyingi kungi reysga joylashtirildi.
Mutaxassis qarorni to‘g‘ri deb baholadi
Bolalar aviatsiyasi xavfsizligi bo‘yicha ekspert Lia Tuso ekipajning qarorini to‘g‘ri deb hisobladi. Uning ta’kidlashicha, xavfsizlik kamarini taqmagan bola kuchli turbulentlikda, ayniqsa samolyot ko‘tarilayotgan yoki qo‘nayotgan paytda, o‘z o‘rnidan siljib ketib, o‘ziga va boshqa yo‘lovchilarga xavf tug‘dirishi mumkin.
Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda turli munozaralarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar ota-onalar farzandini qat’iyroq nazorat qilishi kerakligini aytgan bo‘lsa, boshqalar bolalar samolyotdan qo‘rqishi yoki kamar taqishga qiynalishi mumkinligini ta’kidladi.
Yo‘lovchilardan biri Ariye Kozuchning aytishicha, bola bezovtalik qilmagan, aksincha, qo‘rqib ketgandek ko‘ringan. U hatto o‘rindiq ostiga yashiringan va ekipaj uni kamar bilan bog‘lashga uringanida yana o‘sha yerga sirg‘alib kirgan.
…