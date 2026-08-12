Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges 11 avgust kuni Portugaliyada rasman nikohdan o'tdi. Juftlik katta tantana o'rniga muhim kunni faqat eng yaqin insonlari davrasida nishonladi. Marosimda ularning besh nafar farzandi ham ishtirok etdi. Ronaldu Instagram sahifasida “C&G” yozuvi tushirilgan nikoh uzuklari suratini ulashib, nikohini tasdiqladi.
Krishtianu Ronaldu va uning uzoq yillik sevgilisi Jorjina Rodrigesning to‘yi bo‘lishi haqidagi xabarlar bir necha bor muhokama qilingan edi. Juftlikning nikohi hashamatli marosim tarzida o‘tishi va unda ko‘plab mashhur mehmonlar ishtirok etishi kutilgandi.
Biroq Us weekly nashri ma’lumotiga ko‘ra, Ronaldu va Jorjina 11 avgust kuni Portugaliyada rasman nikohdan o‘tgan. Sevishganlar katta tantana uyushtirish o‘rniga, ushbu muhim kunni faqat eng yaqin insonlari davrasida nishonlashni ma’qul ko‘rgan. Tantanada Ronaldu va Jorjinaning besh nafar farzandi ham ishtirok etgan.
Futbol yulduzi Instagram sahifasida nikoh uzuklarining suratini “C&G” yozuvi bilan ulashib, nikohdan o‘tganini tasdiqlagan.
Shu tariqa, ko‘p yillardan beri birga hayot kechirib kelayotgan Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges munosabatlarini rasman nikoh bilan mustahkamladi. Ularga uzoq va baxtli oilaviy hayot tilaymiz.
…