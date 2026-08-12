97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi
Hindistonning Assam shtatida 97 yoshli Lokada Duarhni kuchli toshqin vaqtida oila a'zolari banan tanalaridan yasagan vaqtinchalik sol yordamida xavfsiz joyga olib chiqdi. 19 iyul kuni suv Charing qishlog'ini bosganda, Lokadani kelini Bornali Barua va uning turmush o'rtog'i 90–120 santimetr chuqurlikdagi kuchli oqimdan bir soat ichida vaqtinchalik boshpanaga yetkazdi.
Hindistonning Assam shtatida kuchli toshqinlar paytida 97 yoshli Lokada Duarhni oila a’zolari banan tanalaridan yasalgan oddiy sol yordamida xavfsiz joyga olib chiqishdi.
19 iyul kuni yarim tunda suv Charing qishlog‘ini bosib kelganida, deyarli yotoqdan tura olmaydigan Lokadani olib chiqish uchun na qayiq, na qutqaruvchilar va na yordam beradigan qo‘shni bor edi. Shunda uni kelini Bornali Barua va turmush o‘rtog‘i banan tanalaridan yasalgan vaqtinchalik solga joylashtirib, kuchli oqim orasida boshpana tomon olib ketishdi.
Suv 90–120 santimetr chuqurlikda bo‘lib, oqim shu qadar kuchli ediki, ular bir-birining qo‘lidan ushlab, tayoqlar yordamida asta-sekin harakatlanishga majbur bo‘lgan. Bir soatdan so‘ng uchalasi milliy avtomagistral bo‘yida tashkil etilgan vaqtinchalik boshpanaga yetib borgan.
Toshqinlar nafaqat ularning uyini, balki Bornali Baruaning yillar davomida mehnat qilib yaratgan xo‘jaligini ham vayron qilgan. U ilgari jurnalist bo‘lib ishlagan, 2016 yilda chorvachilik bilan shug‘ullana boshlagan va 2019 yilda Assamning “Eng yaxshi chorvador fermeri” deb topilgan.
Uning xo‘jaligida qariyb 300 ta echki, 500 ta o‘rdak, 1 000 ta tovuq va baliqlar bor edi. Toshqin oqibatida u chorvasining katta qismidan, jumladan 300 ta o‘rdak, 300 ta tovuq va ko‘plab echkilaridan ayrildi. Shuningdek, ozuqa tayyorlash mashinasi, mebel, noutbuklar, transport vositalari va oilaviy kitoblar kolleksiyasi ham zarar ko‘rdi.
Assamda toshqinlar odatiy hodisa bo‘lsa-da, mutaxassislar so‘nggi yillarda ularning chastotasi, kuchliligi va ko‘lami tarixiy me’yorlardan oshib borayotganini ta’kidlamoqda. Bunga kuchli yog‘ingarchilik, daryolarga cho‘kmalar tushishi, o‘rmonlarning qisqarishi, tog‘larni kesish va suv toshqinlariga yetarlicha moslashtirilmagan infratuzilma sabab bo‘layotgani aytilmoqda.
Barua oilasi 10 kun davomida vaqtinchalik boshpanada yashadi. U yerda bir necha kun elektr va mobil aloqa ham bo‘lmagan. Shunga qaramay, notanish insonlar ham oilaga yordam berib, oziq-ovqat tayyorlash, tozalash va tirik qolgan echkilarga qarashda ko‘maklashgan.
Hozir Bornali va oilasi vayron bo‘lgan uyi yaqinidagi qo‘shnisi xonadonida yashamoqda. Ular uyiga qaytishni rejalashtirmoqda. Bornali esa qishloqni tark etmoqchi emas.
U kelajakda kuchli yog‘ingarchilik yana takrorlansa, uy poydevorini balandroq qilish, xavfsiz joy sifatida maxsus platforma qurish hamda oziq-ovqat va ichimlik suvini oldindan zaxiralash kerakligini anglab yetgan.
“Biz toshqinlar bilan birga yashashni o‘rganishimiz kerak”, deydi u.v
…