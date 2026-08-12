97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi

·62·Dunyo
97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi
Qisqacha

Hindistonning Assam shtatida 97 yoshli Lokada Duarhni kuchli toshqin vaqtida oila a'zolari banan tanalaridan yasagan vaqtinchalik sol yordamida xavfsiz joyga olib chiqdi. 19 iyul kuni suv Charing qishlog'ini bosganda, Lokadani kelini Bornali Barua va uning turmush o'rtog'i 90–120 santimetr chuqurlikdagi kuchli oqimdan bir soat ichida vaqtinchalik boshpanaga yetkazdi.

Hindistonning Assam shtatida kuchli toshqinlar paytida 97 yoshli Lokada Duarhni oila a’zolari banan tanalaridan yasalgan oddiy sol yordamida xavfsiz joyga olib chiqishdi.

19 iyul kuni yarim tunda suv Charing qishlog‘ini bosib kelganida, deyarli yotoqdan tura olmaydigan Lokadani olib chiqish uchun na qayiq, na qutqaruvchilar va na yordam beradigan qo‘shni bor edi. Shunda uni kelini Bornali Barua va turmush o‘rtog‘i banan tanalaridan yasalgan vaqtinchalik solga joylashtirib, kuchli oqim orasida boshpana tomon olib ketishdi.

Suv 90–120 santimetr chuqurlikda bo‘lib, oqim shu qadar kuchli ediki, ular bir-birining qo‘lidan ushlab, tayoqlar yordamida asta-sekin harakatlanishga majbur bo‘lgan. Bir soatdan so‘ng uchalasi milliy avtomagistral bo‘yida tashkil etilgan vaqtinchalik boshpanaga yetib borgan.

Toshqinlar nafaqat ularning uyini, balki Bornali Baruaning yillar davomida mehnat qilib yaratgan xo‘jaligini ham vayron qilgan. U ilgari jurnalist bo‘lib ishlagan, 2016 yilda chorvachilik bilan shug‘ullana boshlagan va 2019 yilda Assamning “Eng yaxshi chorvador fermeri” deb topilgan.

Uning xo‘jaligida qariyb 300 ta echki, 500 ta o‘rdak, 1 000 ta tovuq va baliqlar bor edi. Toshqin oqibatida u chorvasining katta qismidan, jumladan 300 ta o‘rdak, 300 ta tovuq va ko‘plab echkilaridan ayrildi. Shuningdek, ozuqa tayyorlash mashinasi, mebel, noutbuklar, transport vositalari va oilaviy kitoblar kolleksiyasi ham zarar ko‘rdi.

Assamda toshqinlar odatiy hodisa bo‘lsa-da, mutaxassislar so‘nggi yillarda ularning chastotasi, kuchliligi va ko‘lami tarixiy me’yorlardan oshib borayotganini ta’kidlamoqda. Bunga kuchli yog‘ingarchilik, daryolarga cho‘kmalar tushishi, o‘rmonlarning qisqarishi, tog‘larni kesish va suv toshqinlariga yetarlicha moslashtirilmagan infratuzilma sabab bo‘layotgani aytilmoqda.

Barua oilasi 10 kun davomida vaqtinchalik boshpanada yashadi. U yerda bir necha kun elektr va mobil aloqa ham bo‘lmagan. Shunga qaramay, notanish insonlar ham oilaga yordam berib, oziq-ovqat tayyorlash, tozalash va tirik qolgan echkilarga qarashda ko‘maklashgan.

Hozir Bornali va oilasi vayron bo‘lgan uyi yaqinidagi qo‘shnisi xonadonida yashamoqda. Ular uyiga qaytishni rejalashtirmoqda. Bornali esa qishloqni tark etmoqchi emas.

U kelajakda kuchli yog‘ingarchilik yana takrorlansa, uy poydevorini balandroq qilish, xavfsiz joy sifatida maxsus platforma qurish hamda oziq-ovqat va ichimlik suvini oldindan zaxiralash kerakligini anglab yetgan.

“Biz toshqinlar bilan birga yashashni o‘rganishimiz kerak”, deydi u.v

AssamHindistonLokada DuarhBornali BaruaCharing
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:39Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:32Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Bugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi