Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldi
Kolumbiyaning Kali shahrida qutqaruvchilar vayronalar ostida 48 soatdan ortiq qolgan ikki oylik chaqaloq Salomonni tirik holda qutqarishdi. Uning otasi o‘z tanasi bilan bolasini beton parchalarining to'g'ridan to'g'ri zarbasidan himoya qilgan. Ota va Salomonga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, biroq bolaning onasi va amakisi hanuz bedarak yo'qolganlar ro'yxatida.
Foto: Bild
Kolumbiyada sodir bo‘lgan dahshatli zilzila fojiasi ichida otalik mehri va irodasining beqiyos namunasi namoyon bo‘ldi. Kali shahrida qutqaruvchilar vayronalar ostida 48 soatdan ortiq vaqt davomida qolgan ikki oylik chaqaloqni omon-eson olib chiqishga muvaffaq bo‘lishdi.
Gaz hidi va vayronalar ostidagi yig‘i ovozi
Mahalliy politsiya va qutqaruvchilar guruhi vayronalarni tozalash va qidiruv-qutqaruv ishlarini olib borayotgan bir paytda, qulagan bino parchalari ostidan zaif chaqaloq yig‘isi eshitildi. Hududda kuchli gaz sizib chiqishi kuzatilayotgani va portlash xavfi yuqoriligiga qaramay, ikki nafar politsiyachi va mahalliy ko‘ngillilar xavf-xatarni bo‘ynilariga olib, vayronalarni qo‘l bilan tozalashga kirishishdi.
Qulab tushgan og‘ir beton plitalar ostidan dahshatli va shu bilan birga ta’sirli manzara namoyon bo‘ldi: ota qattiq vayronalar bilan qoplangan bo‘lishiga qaramay, o‘z tanasini siporga qilib, ikki oylik jigarbandini bag‘riga mahkam bosib olgandi. Aynan otaning tanasi chaqaloqni beton parchalarining to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbasidan saqlab qolgan.
«U bizni ko‘rishi bilan faqat bir narsani — nima bo‘lgan taqdirda ham bolasini o‘lishiga yo‘l qo‘ymasligimizni yalinib so‘radi», — deya eslaydi qidiruvda ishtirok etgan politsiya xodimlaridan biri.
Ota va kichik Salomon omon qoldi, lekin kurash davom etmoqda
Shifokorlarning ma’lum qilishicha, ota va uning ikki oylik o‘g‘li — kichik Salomon tirik qolgan va hozirda ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda. Afsuski, ushbu oila uchun suronli kunlar hali tugagani yo‘q — bolaning onasi va amakisi hanuzgacha bedarak yo‘qolganlar ro‘yxatida qolmoqda.
Kolumbiyadagi 7,4 magnitudali ofat: Vaqt omili boy berilmoqda
Eslatib o‘tamiz, 10 avgust kuni Kolumbiyada 7,4 magnitudali vayronkor zilzila sodir bo‘ldi. Rasmiy va so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra:
Kamida 240 kishi halok bo‘lgan;
2 600 ga yaqin aholi turli darajadagi jarohatlar olgan.
Qutqaruv xizmatlari vayronalar ostidan odamlarni qidirishda kechayu kunduz tinim bilmay ishlamoqda. Biroq seysmolog va ekspertlar ofatdan so‘ng dastlabki 72 soat o‘tgach, vayronalar ostida qolgan odamlarni tirik topish ehtimoli keskin pasayishidan ogohlantirishmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…