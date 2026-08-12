Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldi

·149·Dunyo
Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldi
Qisqacha

Kolumbiyaning Kali shahrida qutqaruvchilar vayronalar ostida 48 soatdan ortiq qolgan ikki oylik chaqaloq Salomonni tirik holda qutqarishdi. Uning otasi o‘z tanasi bilan bolasini beton parchalarining to'g'ridan to'g'ri zarbasidan himoya qilgan. Ota va Salomonga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, biroq bolaning onasi va amakisi hanuz bedarak yo'qolganlar ro'yxatida.

Foto: Bild

Kolumbiyada sodir bo‘lgan dahshatli zilzila fojiasi ichida otalik mehri va irodasining beqiyos namunasi namoyon bo‘ldi. Kali shahrida qutqaruvchilar vayronalar ostida 48 soatdan ortiq vaqt davomida qolgan ikki oylik chaqaloqni omon-eson olib chiqishga muvaffaq bo‘lishdi.

Gaz hidi va vayronalar ostidagi yig‘i ovozi

Mahalliy politsiya va qutqaruvchilar guruhi vayronalarni tozalash va qidiruv-qutqaruv ishlarini olib borayotgan bir paytda, qulagan bino parchalari ostidan zaif chaqaloq yig‘isi eshitildi. Hududda kuchli gaz sizib chiqishi kuzatilayotgani va portlash xavfi yuqoriligiga qaramay, ikki nafar politsiyachi va mahalliy ko‘ngillilar xavf-xatarni bo‘ynilariga olib, vayronalarni qo‘l bilan tozalashga kirishishdi.

Qulab tushgan og‘ir beton plitalar ostidan dahshatli va shu bilan birga ta’sirli manzara namoyon bo‘ldi: ota qattiq vayronalar bilan qoplangan bo‘lishiga qaramay, o‘z tanasini siporga qilib, ikki oylik jigarbandini bag‘riga mahkam bosib olgandi. Aynan otaning tanasi chaqaloqni beton parchalarining to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbasidan saqlab qolgan.

«U bizni ko‘rishi bilan faqat bir narsani — nima bo‘lgan taqdirda ham bolasini o‘lishiga yo‘l qo‘ymasligimizni yalinib so‘radi», — deya eslaydi qidiruvda ishtirok etgan politsiya xodimlaridan biri.

Ota va kichik Salomon omon qoldi, lekin kurash davom etmoqda

Shifokorlarning ma’lum qilishicha, ota va uning ikki oylik o‘g‘li — kichik Salomon tirik qolgan va hozirda ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda. Afsuski, ushbu oila uchun suronli kunlar hali tugagani yo‘q — bolaning onasi va amakisi hanuzgacha bedarak yo‘qolganlar ro‘yxatida qolmoqda.

Kolumbiyadagi 7,4 magnitudali ofat: Vaqt omili boy berilmoqda

Eslatib o‘tamiz, 10 avgust kuni Kolumbiyada 7,4 magnitudali vayronkor zilzila sodir bo‘ldi. Rasmiy va so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Kamida 240 kishi halok bo‘lgan;

  • 2 600 ga yaqin aholi turli darajadagi jarohatlar olgan.

Qutqaruv xizmatlari vayronalar ostidan odamlarni qidirishda kechayu kunduz tinim bilmay ishlamoqda. Biroq seysmolog va ekspertlar ofatdan so‘ng dastlabki 72 soat o‘tgach, vayronalar ostida qolgan odamlarni tirik topish ehtimoli keskin pasayishidan ogohlantirishmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ColombiaCaliSalomon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:3997 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Bugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi