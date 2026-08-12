«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?
11 avgust kuni soat 19:13 larda Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanidagi Gulsara ko‘chasida, «Inbazar» yaqinida elektr kabeli qisqa tutashuv oqibatida uzilib, yo‘lga tushgan. Hodisa joyi zudlik bilan o‘rab olinib, nosozlik Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, avariyaviy brigada va tegishli xizmatlar tomonidan bartaraf etilgan. Voqea oqibatida hech kim jabrlanmagan, fuqarolar va transport vositalariga zarar yetmagan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida harakatlanayotgan Yutong elektrobusining ustiga yuqori kuchlanishli elektr kabeli uzilib tushgani va xavfli vaziyat yuzaga kelgani haqida xabarlar va videotasvirlar tarqaldi.
Ushbu holat bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tumani hokimligi matbuot xizmati rasmiy ma’lumot berib, aslida nima sodir bo‘lganiga aniqlik kiritdi.
«Inbazar» yaqinidagi qisqa tutashuv
Ma’lum qilinishicha, voqea 11 avgust kuni soat 19:13 larda Mirzo Ulug‘bek tumanining Gulsara ko‘chasida, «Inbazar» savdo markaziga yaqin hududda yuz bergan. Elektr uzatish tarmog‘ida kutilmaganda qisqa tutashuv sodir bo‘lishi oqibatida kabel uzilib, yo‘lning qatnov qismiga tushgan.
Hodisa joyiga zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) xodimlari, tuman elektr tarmoqlari korxonasining avariyaviy brigadasi va tegishli soha xizmatlari yetib borishgan. Xavfsizlik choralari ko‘rilib, hudud zudlik bilan o‘rab olingan va nosozlik to‘liq bartaraf etilgan.
Jarohatlanganlar va zarar ko‘rganlar bormi?
Hokimlik xabariga ko‘ra, tarmoqlarda tarqalgan ba’zi xavotirli xabarlar o‘z tasdig‘ini topmadi:
Hodisa oqibatida jabrlanganlar va jarohat olganlar yo‘q;
Atrofdagi fuqarolarga hamda harakatlanayotgan transport vositalariga hech qanday zarar yetmagan;
Voqea markazida bo‘lgan Yutong elektrobusiga ham shikast yetmagani va u texnik soz holatda ekani ta’kidlandi.
Hozirda hududda oqibatlar to‘liq bartaraf etilib, elektr ta’minoti qayta tiklangan. Vaziyat tuman mas’ullari tomonidan to‘liq nazoratga olingan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…