«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?

·68·Jamiyat
«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?
Qisqacha

11 avgust kuni soat 19:13 larda Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanidagi Gulsara ko‘chasida, «Inbazar» yaqinida elektr kabeli qisqa tutashuv oqibatida uzilib, yo‘lga tushgan. Hodisa joyi zudlik bilan o‘rab olinib, nosozlik Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, avariyaviy brigada va tegishli xizmatlar tomonidan bartaraf etilgan. Voqea oqibatida hech kim jabrlanmagan, fuqarolar va transport vositalariga zarar yetmagan.

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida harakatlanayotgan Yutong elektrobusining ustiga yuqori kuchlanishli elektr kabeli uzilib tushgani va xavfli vaziyat yuzaga kelgani haqida xabarlar va videotasvirlar tarqaldi.

Ushbu holat bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tumani hokimligi matbuot xizmati rasmiy ma’lumot berib, aslida nima sodir bo‘lganiga aniqlik kiritdi.

«Inbazar» yaqinidagi qisqa tutashuv

Ma’lum qilinishicha, voqea 11 avgust kuni soat 19:13 larda Mirzo Ulug‘bek tumanining Gulsara ko‘chasida, «Inbazar» savdo markaziga yaqin hududda yuz bergan. Elektr uzatish tarmog‘ida kutilmaganda qisqa tutashuv sodir bo‘lishi oqibatida kabel uzilib, yo‘lning qatnov qismiga tushgan.

Hodisa joyiga zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) xodimlari, tuman elektr tarmoqlari korxonasining avariyaviy brigadasi va tegishli soha xizmatlari yetib borishgan. Xavfsizlik choralari ko‘rilib, hudud zudlik bilan o‘rab olingan va nosozlik to‘liq bartaraf etilgan.

Jarohatlanganlar va zarar ko‘rganlar bormi?

Hokimlik xabariga ko‘ra, tarmoqlarda tarqalgan ba’zi xavotirli xabarlar o‘z tasdig‘ini topmadi:

  • Hodisa oqibatida jabrlanganlar va jarohat olganlar yo‘q;

  • Atrofdagi fuqarolarga hamda harakatlanayotgan transport vositalariga hech qanday zarar yetmagan;

  • Voqea markazida bo‘lgan Yutong elektrobusiga ham shikast yetmagani va u texnik soz holatda ekani ta’kidlandi.

Hozirda hududda oqibatlar to‘liq bartaraf etilib, elektr ta’minoti qayta tiklangan. Vaziyat tuman mas’ullari tomonidan to‘liq nazoratga olingan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TashkentYutongMirzo Ulug‘bekInbazarTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiBugun, 18:27Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Bugun, 17:57Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Bugun, 16:46O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaO‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaBugun, 16:28YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)Bugun, 15:0380 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi