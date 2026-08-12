Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)
Buyuk Britaniyada odamlar stressdan xalos bo‘lish uchun £1,200 to‘lab cho‘chqa kabi yashaydigan “Pig Spa” faoliyat yuritayotgani haqidagi xabar asossiz. Tarqalgan video “The B@it” satirik komediya dasturi uchun suratga olingan bo‘lib, undagi “mehmonlar” aktyorlar hisoblanadi. Channel 4 Comedy videoni 2022 yil 27 noyabrda Buyuk Britaniyadagi ilk “Pig Spa” haqidagi satirik lavha sifatida e’lon qilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Buyuk Britaniyada odamlar stressdan xalos bo‘lish uchun ikki kun davomida cho‘chqa kabi yashaydigan noodatiy “Pig Spa”ga borayotgani haqida video tarqaldi. Unda ishtirokchilar maxsus kiyimlarda loyga ag‘darilib, tog‘oradan ovqatlanayotgani va cho‘chqaga o‘xshab ovoz chiqarayotgani aks etgan.
Videodagi ma’lumotlarga ko‘ra, bunday g‘ayrioddiy tajriba uchun odamlar 1 200 funt sterling (taxminan 1 620 dollar) to‘laydi. Go‘yoki uning maqsadi ish, telefon va kundalik majburiyatlardan uzoqlashib, stressni kamaytirishdan iborat.
Biroq bu xabar haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. FactCheck manbalari tarqalgan videoni tekshirib, uning Buyuk Britaniyaning “The B@it” nomli satirik komediya dasturi uchun suratga olinganini aniqlagan. Videodagi “mehmonlar” ham aslida aktyorlar bo‘lgan.
Channel 4 Comedy tomonidan 2022 yil 27 noyabrda e’lon qilingan videoning o‘zi ham “Buyuk Britaniyadagi ilk “Pig Spa” tarzida satirik lavha sifatida taqdim etilgan.
Shu sababli Buyuk Britaniyada odamlar haqiqatan ham £1,200 to‘lab cho‘chqa bo‘lib yashaydigan spa faoliyat yuritayotgani haqidagi ma’lumot asossiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video esa kulgi va kinoya asosidagi sahnalashtirilgan kontentdir.
…