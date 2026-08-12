Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)

·98·Dunyo
Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)
Qisqacha

Buyuk Britaniyada odamlar stressdan xalos bo‘lish uchun £1,200 to‘lab cho‘chqa kabi yashaydigan “Pig Spa” faoliyat yuritayotgani haqidagi xabar asossiz. Tarqalgan video “The B@it” satirik komediya dasturi uchun suratga olingan bo‘lib, undagi “mehmonlar” aktyorlar hisoblanadi. Channel 4 Comedy videoni 2022 yil 27 noyabrda Buyuk Britaniyadagi ilk “Pig Spa” haqidagi satirik lavha sifatida e’lon qilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda Buyuk Britaniyada odamlar stressdan xalos bo‘lish uchun ikki kun davomida cho‘chqa kabi yashaydigan noodatiy “Pig Spa”ga borayotgani haqida video tarqaldi. Unda ishtirokchilar maxsus kiyimlarda loyga ag‘darilib, tog‘oradan ovqatlanayotgani va cho‘chqaga o‘xshab ovoz chiqarayotgani aks etgan.

Videodagi ma’lumotlarga ko‘ra, bunday g‘ayrioddiy tajriba uchun odamlar 1 200 funt sterling (taxminan 1 620 dollar) to‘laydi. Go‘yoki uning maqsadi ish, telefon va kundalik majburiyatlardan uzoqlashib, stressni kamaytirishdan iborat.

Biroq bu xabar haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. FactCheck manbalari tarqalgan videoni tekshirib, uning Buyuk Britaniyaning “The B@it” nomli satirik komediya dasturi uchun suratga olinganini aniqlagan. Videodagi “mehmonlar” ham aslida aktyorlar bo‘lgan.

Channel 4 Comedy tomonidan 2022 yil 27 noyabrda e’lon qilingan videoning o‘zi ham “Buyuk Britaniyadagi ilk “Pig Spa” tarzida satirik lavha sifatida taqdim etilgan.

Shu sababli Buyuk Britaniyada odamlar haqiqatan ham £1,200 to‘lab cho‘chqa bo‘lib yashaydigan spa faoliyat yuritayotgani haqidagi ma’lumot asossiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video esa kulgi va kinoya asosidagi sahnalashtirilgan kontentdir.

United KingdomChannel 4The B@it
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:39Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:3297 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Bugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi