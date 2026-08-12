Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?
2026 yil 29 avgustdan 1 sentyabrgacha besh kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar ketma-ket 4 kun, olti kunlik ish haftasidagilar esa 3 kun dam oladi. Prezidentning 2025 yil 24 dekabrda imzolangan PF–257-son farmoniga muvofiq, 31 avgust — dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. 1 sentyabr — Mustaqillik kuni, 2 sentyabr — chorshanba esa odatdagi ish kuni hisoblanadi.
Mustaqillik kuni munosabati bilan O‘zbekistonda navbatdagi uzoq dam olish kunlari yaqinlashmoqda. Bu yil ayrim xodimlar ketma-ket 4 kun, boshqalar esa 3 kun dam oladi.
Prezidentning 2025 yil 24 dekabrda imzolangan PF–257-son farmoniga muvofiq, 2026 yil 31 avgust — dushanba barcha xodimlar uchun, ish haftasining turidan qat’i nazar, qo‘shimcha dam olish kuni etib belgilangan.
5 kunlik ish haftasida — ketma-ket 4 kun dam
Besh kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun bayram arafasida ancha uzoq tanaffus hosil bo‘ladi.
29 avgust — shanba, odatiy dam olish kuni.
30 avgust — yakshanba, odatiy dam olish kuni.
31 avgust — dushanba, qo‘shimcha dam olish kuni.
1 sentyabr — seshanba, Mustaqillik kuni.
Shunday qilib, besh kunlik ish rejimidagi xodimlar 29 avgustdan 1 sentyabrgacha ketma-ket to‘rt kun dam oladi. 1 sentyabr Mehnat kodeksiga muvofiq ishlanmaydigan rasmiy bayram kuni hisoblanadi.
6 kunlik ish haftasida necha kun dam beriladi?
Olti kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 29 avgust — shanba odatda ish kuni hisoblanadi.
Ularning dam olishi:
30 avgust — yakshanba,
31 avgust — qo‘shimcha dam olish kuni,
1 sentyabr — Mustaqillik kuni
hisobiga ketma-ket uch kun davom etadi. Farmonda 31 avgust ish haftasining turidan qat’i nazar barcha xodimlarga dam olish kuni sifatida belgilangan.
2 sentyabrda ish boshlanadi
Uzoq dam olishdan keyin 2 sentyabr, chorshanba — odatdagi ish kuni bo‘ladi.
Demak, alohida yangi qaror qabul qilinmasa, besh kunlik ish haftasida ishlovchilar 4 kunlik, olti kunlik ish haftasidagilar esa 3 kunlik dam olishdan so‘ng chorshanba kuni ishga qaytadi. Prezident farmonida 2026 yil Mustaqillik bayrami uchun 31 avgustdan tashqari yana qo‘shimcha kun belgilanmagan.
Qisqa kalendar
Sana
Hafta kuni
Holati
29 avgust
Shanba
5 kunliklarda dam, 6 kunliklarda ish
30 avgust
Yakshanba
Dam olish kuni
31 avgust
Dushanba
Barcha uchun qo‘shimcha dam
1 sentyabr
Seshanba
Mustaqillik kuni
2 sentyabr
Chorshanba
Odatdagi ish kuni
Besh kunlik ish haftasida xodimlarga haftada ikki kun, olti kunlik ish haftasida esa bir kun dam berilishi belgilangan; umumiy dam olish kuni yakshanba hisoblanadi.
Demak, kichik ta’til uchun imkoniyat bor
To‘rt kunlik tanaffus besh kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qisqa sayohat, oilaviy dam olish yoki shunchaki kuch to‘plash uchun qulay imkoniyat bo‘lishi mumkin.
Eng muhimi, sanalarni adashtirmaslik: 29 avgustdan dam boshlanadi, 1 sentyabr Mustaqillik kuni nishonlanadi, 2 sentyabrdan esa odatiy ish tartibi qayta tiklanadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…