Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?

·61·Jamiyat
Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?
Qisqacha

2026 yil 29 avgustdan 1 sentyabrgacha besh kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar ketma-ket 4 kun, olti kunlik ish haftasidagilar esa 3 kun dam oladi. Prezidentning 2025 yil 24 dekabrda imzolangan PF–257-son farmoniga muvofiq, 31 avgust — dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. 1 sentyabr — Mustaqillik kuni, 2 sentyabr — chorshanba esa odatdagi ish kuni hisoblanadi.

Mustaqillik kuni munosabati bilan O‘zbekistonda navbatdagi uzoq dam olish kunlari yaqinlashmoqda. Bu yil ayrim xodimlar ketma-ket 4 kun, boshqalar esa 3 kun dam oladi.

Prezidentning 2025 yil 24 dekabrda imzolangan PF–257-son farmoniga muvofiq, 2026 yil 31 avgust — dushanba barcha xodimlar uchun, ish haftasining turidan qat’i nazar, qo‘shimcha dam olish kuni etib belgilangan.

5 kunlik ish haftasida — ketma-ket 4 kun dam

Besh kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun bayram arafasida ancha uzoq tanaffus hosil bo‘ladi.

  • 29 avgust — shanba, odatiy dam olish kuni.

  • 30 avgust — yakshanba, odatiy dam olish kuni.

  • 31 avgust — dushanba, qo‘shimcha dam olish kuni.

  • 1 sentyabr — seshanba, Mustaqillik kuni.

Shunday qilib, besh kunlik ish rejimidagi xodimlar 29 avgustdan 1 sentyabrgacha ketma-ket to‘rt kun dam oladi. 1 sentyabr Mehnat kodeksiga muvofiq ishlanmaydigan rasmiy bayram kuni hisoblanadi.

6 kunlik ish haftasida necha kun dam beriladi?

Olti kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 29 avgust — shanba odatda ish kuni hisoblanadi.

Ularning dam olishi:

  • 30 avgust — yakshanba,

  • 31 avgust — qo‘shimcha dam olish kuni,

  • 1 sentyabr — Mustaqillik kuni

hisobiga ketma-ket uch kun davom etadi. Farmonda 31 avgust ish haftasining turidan qat’i nazar barcha xodimlarga dam olish kuni sifatida belgilangan.

2 sentyabrda ish boshlanadi

Uzoq dam olishdan keyin 2 sentyabr, chorshanba — odatdagi ish kuni bo‘ladi.

Demak, alohida yangi qaror qabul qilinmasa, besh kunlik ish haftasida ishlovchilar 4 kunlik, olti kunlik ish haftasidagilar esa 3 kunlik dam olishdan so‘ng chorshanba kuni ishga qaytadi. Prezident farmonida 2026 yil Mustaqillik bayrami uchun 31 avgustdan tashqari yana qo‘shimcha kun belgilanmagan.

Qisqa kalendar

Sana

Hafta kuni

Holati

29 avgust

Shanba

5 kunliklarda dam, 6 kunliklarda ish

30 avgust

Yakshanba

Dam olish kuni

31 avgust

Dushanba

Barcha uchun qo‘shimcha dam

1 sentyabr

Seshanba

Mustaqillik kuni

2 sentyabr

Chorshanba

Odatdagi ish kuni

Besh kunlik ish haftasida xodimlarga haftada ikki kun, olti kunlik ish haftasida esa bir kun dam berilishi belgilangan; umumiy dam olish kuni yakshanba hisoblanadi.

Demak, kichik ta’til uchun imkoniyat bor

To‘rt kunlik tanaffus besh kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qisqa sayohat, oilaviy dam olish yoki shunchaki kuch to‘plash uchun qulay imkoniyat bo‘lishi mumkin.

Eng muhimi, sanalarni adashtirmaslik: 29 avgustdan dam boshlanadi, 1 sentyabr Mustaqillik kuni nishonlanadi, 2 sentyabrdan esa odatiy ish tartibi qayta tiklanadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Uzbekistan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiBugun, 18:27Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Bugun, 17:57«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?Bugun, 16:43O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaO‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaBugun, 16:28YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)Bugun, 15:0380 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi