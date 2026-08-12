HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqda
HMD kompaniyasi ishlab chiqarilishi bekor qilingan Nokia N95 g'oyasi asosida zamonaviy va hamyonbop slayder-smartfon tayyorlamoqda. Qurilma oldinga suriladigan ekran mexanizmiga ega bo'lib, qo'shimcha fizik boshqaruv elementlari yoki klaviaturadan foydalanish imkonini beradi. U 6,39 dyuymli IPS LCD displey, ZEISS optikasiga ega 48, 8 va 5 megapikselli uch karrali kamera, 16 megapikselli old kamera hamda 4500 mA•ch sig'imli akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda.
HMD kompaniyasi zamonaviy talablarga moslashtirilgan oʻziga xos slayder-smartfonni chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma avvalroq ishlab chiqarishi bekor qilingan Nokia N95 gʻoyasini davom ettiradi, biroq ancha hamyonbop narxda taklif etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Afsonaviy dizaynning yangicha talqiniMazkur loyiha texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotgan avvalgi konseptlarga tayanadi. Yangi slayder konstruksiyasi foydalanuvchilarga klassik va zamonaviy funksionallikni birdek qulay tarzda birlashtirgan holda taqdim etilishi bilan ahamiyatlidir.
Insayderlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma oldinga suriladigan ekran mexanizmiga ega boʻladi. Bu orqali foydalanuvchilar qoʻshimcha fizik boshqaruv elementlari yoki klaviaturadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Texnik imkoniyatlar va displeyQurilmaning asosiy qismi zamonaviy talablarga javob beradigan sifatli butlovchi qismlar bilan jihozlanishi rejalashtirilgan. Xususan, oldingi bekor qilingan versiya xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, yangi gadjet quyidagi texnik parametrlarga ega boʻlishi mumkin:
- 6,39 dyuymli IPS LCD displey va FHD+ aniqlik
- Ekran surilganda ochiladigan maxsus klaviatura bloki
- Ikki karrali dinamiklar tizimi va oʻrnatilgan qulay qism-tayanch (podstavka)
- ZEISS optikasiga ega uch karrali asosiy kamera moduli
Avtonomlik va narx siyosatiQurilmaning quvvat zaxirasi ham kundalik foydalanish uchun yetarli darajada boʻlishi vaʼda qilinmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, smartfon 4500 mA•ch sigʻimli akkumulyator hamda 20 vatt quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi.
HMD bu gal ham oʻz anʼanasiga sodiq qolib, ilgʻor dizayn yechimlarini ommaviy xaridorlar uchun hamyonbop narxlarda taqdim etishni maqsad qilgan. Ushbu slayderning bozorga chiqarilish sanasi va boshqa tafsilotlari tez orada maʼlum qilinishi kutilmoqda.
…