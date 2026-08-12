HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqda

·69·Texno
HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqda
Qisqacha

HMD kompaniyasi ishlab chiqarilishi bekor qilingan Nokia N95 g'oyasi asosida zamonaviy va hamyonbop slayder-smartfon tayyorlamoqda. Qurilma oldinga suriladigan ekran mexanizmiga ega bo'lib, qo'shimcha fizik boshqaruv elementlari yoki klaviaturadan foydalanish imkonini beradi. U 6,39 dyuymli IPS LCD displey, ZEISS optikasiga ega 48, 8 va 5 megapikselli uch karrali kamera, 16 megapikselli old kamera hamda 4500 mA•ch sig'imli akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda.

HMD kompaniyasi zamonaviy talablarga moslashtirilgan oʻziga xos slayder-smartfonni chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma avvalroq ishlab chiqarishi bekor qilingan Nokia N95 gʻoyasini davom ettiradi, biroq ancha hamyonbop narxda taklif etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Afsonaviy dizaynning yangicha talqini

Mazkur loyiha texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotgan avvalgi konseptlarga tayanadi. Yangi slayder konstruksiyasi foydalanuvchilarga klassik va zamonaviy funksionallikni birdek qulay tarzda birlashtirgan holda taqdim etilishi bilan ahamiyatlidir.

Insayderlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma oldinga suriladigan ekran mexanizmiga ega boʻladi. Bu orqali foydalanuvchilar qoʻshimcha fizik boshqaruv elementlari yoki klaviaturadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Texnik imkoniyatlar va displey

Qurilmaning asosiy qismi zamonaviy talablarga javob beradigan sifatli butlovchi qismlar bilan jihozlanishi rejalashtirilgan. Xususan, oldingi bekor qilingan versiya xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, yangi gadjet quyidagi texnik parametrlarga ega boʻlishi mumkin:

  • 6,39 dyuymli IPS LCD displey va FHD+ aniqlik
  • Ekran surilganda ochiladigan maxsus klaviatura bloki
  • Ikki karrali dinamiklar tizimi va oʻrnatilgan qulay qism-tayanch (podstavka)
  • ZEISS optikasiga ega uch karrali asosiy kamera moduli
Smartfonning optik imkoniyatlari ham eʼtiborga loyiq boʻlib, asosiy blokda 48, 8 va 5 megapikselli sensorlar boʻlishi kutilmoqda. Selfi ixlosmandlari uchun esa maxsus yoritish chirogʻi bilan jihozlangan 16 megapikselli old kamera taqdim etilishi koʻzda tutilgan.

Avtonomlik va narx siyosati

Qurilmaning quvvat zaxirasi ham kundalik foydalanish uchun yetarli darajada boʻlishi vaʼda qilinmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, smartfon 4500 mA•ch sigʻimli akkumulyator hamda 20 vatt quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi.

HMD bu gal ham oʻz anʼanasiga sodiq qolib, ilgʻor dizayn yechimlarini ommaviy xaridorlar uchun hamyonbop narxlarda taqdim etishni maqsad qilgan. Ushbu slayderning bozorga chiqarilish sanasi va boshqa tafsilotlari tez orada maʼlum qilinishi kutilmoqda.

HMDNokiaSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiRedmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi