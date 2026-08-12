Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldi

·87·Dunyo
Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldi
Qisqacha

Hindistonning Panna hududida yetti ishchi 17,96 karat og'irlikdagi, dastlabki qiymati kamida 5 million rupiy — taxminan 52,4 ming dollar deb baholangan olmos topdi. Panna olmos idorasi xodimi Ravi Patel toshni «gem sifatli» olmos deb baholadi. Olmos oktyabr oyidagi choraklik auksionda sotiladi, davlat esa tushumning 12 foizini royalti sifatida ushlab qoladi. Qolgan mablag' yetti ishchi o'rtasida teng taqsimlanadi.

Hindistonning markaziy qismidagi olmos qazib olish hududi hisoblangan Pannada yetti nafar kambag‘al ishchi hayotini butunlay o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan qimmatbaho topilmaga ega bo‘ldi. Ular ikki yil avval ijaraga olgan yer maydonida og‘irligi 17,96 karat bo‘lgan yirik olmos topishdi.

Panna olmos idorasi xodimi Ravi Patel mazkur toshni «gem sifatli», ya’ni tabiiy olmoslarning eng sifatli va nodir turlaridan biri deb baholadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, olmosning dastlabki qiymati kamida 5 million rupiy — taxminan 52,4 ming dollar deb baholanmoqda.

Olmos ishchilar hayotini o‘zgartirishi mumkin

Olmos topilgan Panna Madhya-Pradesh shtatida joylashgan bo‘lib, bu hudud Hindistondagi olmos zaxiralarining asosiy qismi to‘plangan joylardan biri hisoblanadi. Biroq mintaqa mamlakatning eng kam rivojlangan hududlaridan biri bo‘lib, aholi kambag‘allik, ishsizlik va suv tanqisligi kabi muammolarga duch kelmoqda.

Shu sababli mahalliy aholi uchun qimmatbaho olmos topish katta imkoniyat hisoblanadi. Ammo olmos topgan odam har doim ham uning daromadidan foydalana olmaydi. Pannadagi ko‘plab konchilar kunbay ishlaydi va agar ular olmos topsa, tushgan mablag‘ asosan yerni ijaraga bergan shaxsga tegadi.

Bu safar esa vaziyat boshqacha. Olmosni topgan yetti ishchining o‘zi uning sotuvidan daromad olishi mumkin.

Olmosni qanday topishdi?

Ma’lum bo‘lishicha, Axilesh Pal va yana olti nafar ishchi ikki yil avval Pannaning Sarokxa qishlog‘idagi konni arzon narxda ijaraga olgan. Biroq ular uzoq vaqt davomida omadli topilmaga duch kelmagani sababli konni bir yilga yopib qo‘yishgan.

Yaqinda ular qo‘shni hududda yangi kon ishini boshlashgan. Kuchli yomg‘irdan keyin eski konni ham tekshirishga qaror qilishgan va aynan shu paytda qimmatbaho toshni ko‘rib qolishgan.

«Biz u yerda taxminan ikki yil qazib ishladik, ammo omadimiz kelmadi. Shuning uchun konni bir yilga yopdik. Yangi konni boshlaganimizda eskisini ham ko‘rib chiqdik va olmosni aynan o‘sha yerdan topdik», — dedi Pal.

Olmos oktyabr oyida auksionga qo‘yiladi

Ravi Patelning ma’lum qilishicha, olmos oktyabr oyida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi choraklik auksionda sotuvga chiqariladi. Unda Hindistondan tashqari boshqa davlatlardan kelgan xaridorlar ham ishtirok etishi mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, davlat sotuv mablag‘idan 12 foiz royalti ushlab qoladi. Qolgan pul esa olmosni topgan yetti ishchi o‘rtasida teng taqsimlanadi.

Bu esa ishchilar uchun katta moliyaviy imkoniyat bo‘lishi mumkin. Mahalliy OAVga uch nafar ishchi hozirgacha kambag‘allik sababli uylanish imkoniga ega bo‘lmaganini aytgan. Endi esa ushbu kutilmagan topilma ularga hayotini o‘zgartirish va oila qurish imkonini berishi mumkin.

IndiaPannaMadhya PradeshRavi PatelAkhilesh Pal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:3297 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Bugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi