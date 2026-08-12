Nyukasl Yunaytedga Inter yarim himoyachisi Frattesi taklif qilindi

·48·Sport
Nyukasl Yunaytedga Inter yarim himoyachisi Frattesi taklif qilindi
Qisqacha

Nyukasl Yunaytedga Inter yarim himoyachisi Davide Frattesini transfer qilish imkoniyati taklif qilindi va klub bu variantni jiddiy ko'rib chiqmoqda. Ingliz jamoasi Bruno Gimaraes ketganidan keyin markaziy yarim himoyadagi bo'shliqni to'ldirishga harakat qilmoqda. Tomonlar futbolchining narxi va o'yin uslubiga mosligini baholamoqda, ammo hozircha rasmiy kelishuv yo'q. Aleksandar Stankovich ham Nyukasl Yunaytedning transfer nishonlaridan biri sifatida tilga olingan.

Angliyaning Nyukasl Yunayted klubiga yaqinlashib kelayotgan transferlar oynasida tarkibni kuchaytirish uchun Milanning Inter jamoasi yarim himoyachisi Davide Frattesini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyati taqdim etildi. Goal.com xabar berishicha, ingliz klubi rahbariyati maydon markazidagi boʻshliqni toʻldirish maqsadida ushbu variantni jiddiy koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Nyukasl Yunayted uchun maydon markazini kuchaytirish eng dolzarb vazifalardan biri boʻlib turibdi. Rahbariyat joriy mavsumdagi yuqori maqsadlarga erishish uchun tajribali futbolchini jalb qilish hal qiluvchi ahamiyat kasb etishiga ishonmoqda. Klub skautlari transfer bozoridagi imkoniyatlarni diqqat bilan oʻrganishmoqda.

Markazdagi yoʻqotish va yangi nomzodlar

«Qargʻalar» jamoasi oldida Bruno Gimaraes ketganidan keyin hosil boʻlgan ulkan boʻshliqni munosib tarzda yopish vazifasi turibdi. Murabbiylar shtabi sobiq yetakchining oʻyiniga teng keladigan va uning taʼsirini toʻlaqonli takrorlay oladigan futbolchini topish jamoa barqarorligi uchun oʻta muhim ekanini taʼkidlamoqda.

Davide Frattesining transfer bozorida mavjudligi ingliz klubining seleksiya boʻlimi eʼtiborini tortdi. Inter yarim himoyachisining xizmatlari Nyukasl Yunaytedga yaqinda taklif qilingan boʻlib, hozirda tomonlar futbolchining narxi va uning jamoa oʻyin uslubiga mos kelishini baholashmoqda.

Transfer muzokaralari va kelgusidagi rejalar

Maʼlum boʻlishicha, Davide Frattesidan tashqari, «Sent- Jeyms Park» stadioniga bogʻlanayotgan boshqa futbolchilar ham bor. Jumladan, Aleksandar Stankovich ham klub transfer nishonlaridan biriga aylangani va skautlar tarmogʻi uning oʻsishini yaqindan kuzatib borayotgani aytilmoqda.

Klub bosh murabbiyi va sport direktorlari mavsum davomida yuqori natijalarni saqlab qolish uchun asosiy tarkibda raqobatni kuchaytira oladigan yosh va iqtidorli oʻyinchilarni jalb etish ustida ishlamoqda. Hozircha rasmiy kelishuvga erishilmagan boʻlsa-da, transfer muzokaralari davom etmoqda.

Nyukasl YunaytedDavide FrattesiInter MilanAPL transferlarBruno Gimaraes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi