Nyukasl Yunaytedga Inter yarim himoyachisi Frattesi taklif qilindi
Nyukasl Yunaytedga Inter yarim himoyachisi Davide Frattesini transfer qilish imkoniyati taklif qilindi va klub bu variantni jiddiy ko'rib chiqmoqda. Ingliz jamoasi Bruno Gimaraes ketganidan keyin markaziy yarim himoyadagi bo'shliqni to'ldirishga harakat qilmoqda. Tomonlar futbolchining narxi va o'yin uslubiga mosligini baholamoqda, ammo hozircha rasmiy kelishuv yo'q. Aleksandar Stankovich ham Nyukasl Yunaytedning transfer nishonlaridan biri sifatida tilga olingan.
Angliyaning Nyukasl Yunayted klubiga yaqinlashib kelayotgan transferlar oynasida tarkibni kuchaytirish uchun Milanning Inter jamoasi yarim himoyachisi Davide Frattesini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyati taqdim etildi. Goal.com xabar berishicha, ingliz klubi rahbariyati maydon markazidagi boʻshliqni toʻldirish maqsadida ushbu variantni jiddiy koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Nyukasl Yunayted uchun maydon markazini kuchaytirish eng dolzarb vazifalardan biri boʻlib turibdi. Rahbariyat joriy mavsumdagi yuqori maqsadlarga erishish uchun tajribali futbolchini jalb qilish hal qiluvchi ahamiyat kasb etishiga ishonmoqda. Klub skautlari transfer bozoridagi imkoniyatlarni diqqat bilan oʻrganishmoqda.
Markazdagi yoʻqotish va yangi nomzodlar«Qargʻalar» jamoasi oldida Bruno Gimaraes ketganidan keyin hosil boʻlgan ulkan boʻshliqni munosib tarzda yopish vazifasi turibdi. Murabbiylar shtabi sobiq yetakchining oʻyiniga teng keladigan va uning taʼsirini toʻlaqonli takrorlay oladigan futbolchini topish jamoa barqarorligi uchun oʻta muhim ekanini taʼkidlamoqda.
Davide Frattesining transfer bozorida mavjudligi ingliz klubining seleksiya boʻlimi eʼtiborini tortdi. Inter yarim himoyachisining xizmatlari Nyukasl Yunaytedga yaqinda taklif qilingan boʻlib, hozirda tomonlar futbolchining narxi va uning jamoa oʻyin uslubiga mos kelishini baholashmoqda.
Transfer muzokaralari va kelgusidagi rejalarMaʼlum boʻlishicha, Davide Frattesidan tashqari, «Sent- Jeyms Park» stadioniga bogʻlanayotgan boshqa futbolchilar ham bor. Jumladan, Aleksandar Stankovich ham klub transfer nishonlaridan biriga aylangani va skautlar tarmogʻi uning oʻsishini yaqindan kuzatib borayotgani aytilmoqda.
Klub bosh murabbiyi va sport direktorlari mavsum davomida yuqori natijalarni saqlab qolish uchun asosiy tarkibda raqobatni kuchaytira oladigan yosh va iqtidorli oʻyinchilarni jalb etish ustida ishlamoqda. Hozircha rasmiy kelishuvga erishilmagan boʻlsa-da, transfer muzokaralari davom etmoqda.
…