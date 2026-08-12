Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdi

·41·Texno
Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdi
Qisqacha

Dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazishga ixtisoslashgan Blacksmith 45 million dollar investitsiya jalb qilib, kompaniya qiymatini 550 million dollarga yetkazdi. Peak XV Partners boshchiligidagi Series B raundida GV va Y Combinator ham qatnashdi, natijada startapning jami jalb qilgan mablag'lari 58,5 million dollarga yetdi; bir yil avval uning qiymati 60 million dollar edi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi dasturlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirgani bois, bugungi kunda asosiy muammo kod yozish emas, balki uni sinovdan oʻtkazish va tasdiqlashga aylanib ulgurdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dasturiy taʼminotni sinovdan oʻtkazishga ixtisoslashgan Blacksmith stattapi ushbu bozordagi oʻzgarishlardan foydalanish maqsadida 45 million dollar miqdorida yangi investitsiya mablagʻini jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Peak XV Partners boshchiligida oʻtkazilgan Series B raundi natijasida Blacksmith kompaniyasining umumiy qiymati 550 million dollarga baholandi. Eslatib oʻtamiz, bundan bir yil avval kompaniya 10 million dollarlik Series A investitsiyasini olganida uning qiymati atigi 60 million dollarni tashkil etgan edi. Shuningdek, mazkur moliyalashtirish raundida GV va Y Combinator kabi mavjud investorlar ham ishtirok etib, stattapning umumiy jalb qilgan mablagʻlari hajmini 58,5 million dollarga yetkazdi.

Sunʼiy intellekt keltirib chiqargan yangi muammo

2024-yilda tashkil etilgan Blacksmith kompaniyasi korxonalarga dasturiy taʼminotni ishlab chiqarishga chiqarishdan oldin uni yaratish, sinovdan oʻtkazish va tekshirishda koʻmaklashadi. Kompaniya hammuassisi va bosh direktori Aditiya Jayaprakashning eksklyuziv intervyusida taʼkidlashicha, stattap mijozlari soni bir yil ichida 700 tadan oshiqroqdan 5000 tadan koʻproqqa yetgan. Ularning orasida Mercury, Supabase, Clerk, Ashby va Expensify kabi yetakchi kompaniyalar bor.

Cursor, OpenAI kompaniyasining Codex va Anthropic tomonidan yaratilgan Claude Code kabi sunʼiy intellektga asoslangan kodlash vositalari dasturiy taʼminot guruhlariga kod yaratishni ancha osonlashtirdi. Biroq, sunʼiy intellekt yozgan kodlarning sifati har doim ham kafolatlanmagani sababli, uning xatolarsiz ishlashini tekshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kompaniyaning bozordagi oʻrni va raqobat muhiti

Jayaprakashning soʻzlariga koʻra, kodni tekshirish jarayoni mutaxassislar oldida turgan asosiy toʻsiqlardan biri boʻlib qolmoqda va odamlar koʻproq kod yozgani sari bu muammo yanada dolzarblashmoqda. Dastlab uzluksiz integratsiya ish jarayonlari uchun bulutli provayder sifatida ish boshlagan Blacksmith keyinchalik oʻz platformasini xato kod tekshiruvlarini avtomatik ravishda tuzatuvchi Codesmith nomli sunʼiy intellekt agenti bilan kengaytirdi.

Atigi 10 nafar xodim bilan 10 million dollarlik yillik daromad surʼatiga erishgan stattap oʻz jamoasini 30 kishiga yetkazdi va daromadini oʻn millionlab dollarlarga oshirdi. Ayrim yirik mijozlar platforma uchun yiliga 1 million dollardan ortiq mablagʻ sarflamoqda. Shunga qaramay, Blacksmith raqobat muhiti yuqori boʻlgan bozorda faoliyat yuritmoqda.

Kompaniyaning asosiy raqobatchilari qatoriga GitHub Actions, Cursor Automations, Codex hamda Claude Code tarkibidagi tekshiruv imkoniyatlari, shuningdek, Amazon Web Services, Microsoft Azure va Google Cloud taklif etayotgan sunʼiy intellekt kodini sinovdan oʻtkazish xizmatlari kiradi. Jayaprakashning bildirishicha, ularning stattapi raqobatda sinov tezligi va qulay narx siyosatiga tayanmoqda. Kelgusida Blacksmith dasturchilarga dasturiy taʼminotni tezroq yozish, tasdiqlash va birlashtirishda yordam beruvchi kengroq vositalar majmuasini yaratishni rejalashtirgan.

BlacksmithSunʼiy intellektInvestitsiyaDasturlashStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiRedmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi