Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdi
Dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazishga ixtisoslashgan Blacksmith 45 million dollar investitsiya jalb qilib, kompaniya qiymatini 550 million dollarga yetkazdi. Peak XV Partners boshchiligidagi Series B raundida GV va Y Combinator ham qatnashdi, natijada startapning jami jalb qilgan mablag'lari 58,5 million dollarga yetdi; bir yil avval uning qiymati 60 million dollar edi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi dasturlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirgani bois, bugungi kunda asosiy muammo kod yozish emas, balki uni sinovdan oʻtkazish va tasdiqlashga aylanib ulgurdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dasturiy taʼminotni sinovdan oʻtkazishga ixtisoslashgan Blacksmith stattapi ushbu bozordagi oʻzgarishlardan foydalanish maqsadida 45 million dollar miqdorida yangi investitsiya mablagʻini jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Peak XV Partners boshchiligida oʻtkazilgan Series B raundi natijasida Blacksmith kompaniyasining umumiy qiymati 550 million dollarga baholandi. Eslatib oʻtamiz, bundan bir yil avval kompaniya 10 million dollarlik Series A investitsiyasini olganida uning qiymati atigi 60 million dollarni tashkil etgan edi. Shuningdek, mazkur moliyalashtirish raundida GV va Y Combinator kabi mavjud investorlar ham ishtirok etib, stattapning umumiy jalb qilgan mablagʻlari hajmini 58,5 million dollarga yetkazdi.
Sunʼiy intellekt keltirib chiqargan yangi muammo2024-yilda tashkil etilgan Blacksmith kompaniyasi korxonalarga dasturiy taʼminotni ishlab chiqarishga chiqarishdan oldin uni yaratish, sinovdan oʻtkazish va tekshirishda koʻmaklashadi. Kompaniya hammuassisi va bosh direktori Aditiya Jayaprakashning eksklyuziv intervyusida taʼkidlashicha, stattap mijozlari soni bir yil ichida 700 tadan oshiqroqdan 5000 tadan koʻproqqa yetgan. Ularning orasida Mercury, Supabase, Clerk, Ashby va Expensify kabi yetakchi kompaniyalar bor.
Cursor, OpenAI kompaniyasining Codex va Anthropic tomonidan yaratilgan Claude Code kabi sunʼiy intellektga asoslangan kodlash vositalari dasturiy taʼminot guruhlariga kod yaratishni ancha osonlashtirdi. Biroq, sunʼiy intellekt yozgan kodlarning sifati har doim ham kafolatlanmagani sababli, uning xatolarsiz ishlashini tekshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Kompaniyaning bozordagi oʻrni va raqobat muhitiJayaprakashning soʻzlariga koʻra, kodni tekshirish jarayoni mutaxassislar oldida turgan asosiy toʻsiqlardan biri boʻlib qolmoqda va odamlar koʻproq kod yozgani sari bu muammo yanada dolzarblashmoqda. Dastlab uzluksiz integratsiya ish jarayonlari uchun bulutli provayder sifatida ish boshlagan Blacksmith keyinchalik oʻz platformasini xato kod tekshiruvlarini avtomatik ravishda tuzatuvchi Codesmith nomli sunʼiy intellekt agenti bilan kengaytirdi.
Atigi 10 nafar xodim bilan 10 million dollarlik yillik daromad surʼatiga erishgan stattap oʻz jamoasini 30 kishiga yetkazdi va daromadini oʻn millionlab dollarlarga oshirdi. Ayrim yirik mijozlar platforma uchun yiliga 1 million dollardan ortiq mablagʻ sarflamoqda. Shunga qaramay, Blacksmith raqobat muhiti yuqori boʻlgan bozorda faoliyat yuritmoqda.
Kompaniyaning asosiy raqobatchilari qatoriga GitHub Actions, Cursor Automations, Codex hamda Claude Code tarkibidagi tekshiruv imkoniyatlari, shuningdek, Amazon Web Services, Microsoft Azure va Google Cloud taklif etayotgan sunʼiy intellekt kodini sinovdan oʻtkazish xizmatlari kiradi. Jayaprakashning bildirishicha, ularning stattapi raqobatda sinov tezligi va qulay narx siyosatiga tayanmoqda. Kelgusida Blacksmith dasturchilarga dasturiy taʼminotni tezroq yozish, tasdiqlash va birlashtirishda yordam beruvchi kengroq vositalar majmuasini yaratishni rejalashtirgan.
…