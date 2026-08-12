O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda
O'zbekistonda plastik butilka va alyuminiy bankalarni qabul qiluvchi Fandomat'lar o'rnatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Qurilmaga topshirilgan chiqindi uchun mablag' kartaga o'tkaziladi va hozircha bitta butilka uchun 78 so'm to'lanmoqda. Tizimning asosiy maqsadi daromad olishdan ko'ra plastik chiqindilarni yig'ish va qayta ishlashga yo'naltirish orqali ekologiyani asrashdan iborat.
Endilikda O‘zbekistonda ham chiqindilarni topshirib, buning evaziga pul olish imkoniyati paydo bo‘ldi. Germaniyadagi tizimga o‘xshash tarzda shaharlarda plastik butilka va alyuminiy bankalarni qabul qiluvchi maxsus Fandomat'lar o‘rnatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi.
Tizimdan foydalanish juda oddiy: foydalanilgan butilka yoki bankani maxsus qurilmaga topshirasiz va belgilangan mablag‘ kartangizga o‘tkaziladi. Bu nafaqat qo‘shimcha daromad olish, balki atrof-muhitni toza saqlashga ham xizmat qiladi.
Hozircha bitta butilka uchun 78 so‘m to‘lanmoqda. Masalan, 150 ta butilka topshirilsa, taxminan 1 dollar miqdorida mablag‘ yig‘ish mumkin.
Albatta, hozircha bu orqali katta daromad olish qiyin. Biroq tizimning asosiy maqsadi ham pul topish emas, balki plastik chiqindilarni belgilangan joylarga topshirish va ularni qayta ishlashga yo‘naltirish orqali ekologiyani asrashdan iborat.
Ayni paytda Fandomat'lar ayrim hududlarda paydo bo‘layotgan bo‘lsa, kelgusida ularni viloyatlar, mahallalar va hatto qishloqlarda ham ko‘rish mumkin. Bir dona plastik butilka uchun to‘lanadigan mablag‘ kam bo‘lsa-da, bunday chiqindilarni to‘g‘ri yig‘ish ekologiya uchun muhim.
Hozircha bu ma’lumotlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Fandomat'lar O‘zbekistonda aynan nechta ekani, qaysi hudud va manzillarga o‘rnatilgani haqida ham rasmiy ma’lumot berilmagan.
…