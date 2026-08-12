O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda

·79·Jamiyat
O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda
Qisqacha

O'zbekistonda plastik butilka va alyuminiy bankalarni qabul qiluvchi Fandomat'lar o'rnatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Qurilmaga topshirilgan chiqindi uchun mablag' kartaga o'tkaziladi va hozircha bitta butilka uchun 78 so'm to'lanmoqda. Tizimning asosiy maqsadi daromad olishdan ko'ra plastik chiqindilarni yig'ish va qayta ishlashga yo'naltirish orqali ekologiyani asrashdan iborat.

Endilikda O‘zbekistonda ham chiqindilarni topshirib, buning evaziga pul olish imkoniyati paydo bo‘ldi. Germaniyadagi tizimga o‘xshash tarzda shaharlarda plastik butilka va alyuminiy bankalarni qabul qiluvchi maxsus Fandomat'lar o‘rnatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi.

Tizimdan foydalanish juda oddiy: foydalanilgan butilka yoki bankani maxsus qurilmaga topshirasiz va belgilangan mablag‘ kartangizga o‘tkaziladi. Bu nafaqat qo‘shimcha daromad olish, balki atrof-muhitni toza saqlashga ham xizmat qiladi.

Hozircha bitta butilka uchun 78 so‘m to‘lanmoqda. Masalan, 150 ta butilka topshirilsa, taxminan 1 dollar miqdorida mablag‘ yig‘ish mumkin.

Albatta, hozircha bu orqali katta daromad olish qiyin. Biroq tizimning asosiy maqsadi ham pul topish emas, balki plastik chiqindilarni belgilangan joylarga topshirish va ularni qayta ishlashga yo‘naltirish orqali ekologiyani asrashdan iborat.

Ayni paytda Fandomat'lar ayrim hududlarda paydo bo‘layotgan bo‘lsa, kelgusida ularni viloyatlar, mahallalar va hatto qishloqlarda ham ko‘rish mumkin. Bir dona plastik butilka uchun to‘lanadigan mablag‘ kam bo‘lsa-da, bunday chiqindilarni to‘g‘ri yig‘ish ekologiya uchun muhim.

Hozircha bu ma’lumotlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Fandomat'lar O‘zbekistonda aynan nechta ekani, qaysi hudud va manzillarga o‘rnatilgani haqida ham rasmiy ma’lumot berilmagan.

O'zbekistonGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiBugun, 18:27Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Bugun, 17:57Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Bugun, 16:46«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?Bugun, 16:43YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)Bugun, 15:0380 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi