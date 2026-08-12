Manchester Siti Marseldan Jeronimo Rullini oʻz safiga qoʻshib oldi
Manchester Siti Marsel klubidan 34 yoshli argentinalik darvozabon Jeronimo Rullini rasman transfer qildi. U Jeyms Trafford Lidz Yunayted safiga ketganidan keyin darvozabonlar chizig'idagi bo'shliqni to'ldiradi va Gianluigi Donnarummaga zaxira posboni sifatida yordam beradi. Rulli klub bilan 2028-yilning yoziga qadar shartnoma imzoladi, transfer summasi esa taxminan 1,7 million funt sterlingni tashkil etdi.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti transfer bozorida faol harakat qilib, darvozabonlar chizigʻini tajribali posbon bilan kuchaytirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoa Marsel klubidan 34 yoshli argentinalik darvozabon Jeronimo Rullini oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qilindi. Ushbu transfer klub tarbiyalanuvchisi Jeyms Trafford Lidz Yunayted safiga koʻchib oʻtganidan soʻng amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tajribali darvozabon Manchester Siti uchun begona emas, chunki u 2016-2017-yilgi mavsumda ham ushbu klub sharafini himoya qilish uchun kelgan edi. Biroq oʻsha davrda u asosiy jamoadagi rasmiy oʻyinlarda maydonga tusha olmagan edi. Oradan yillar oʻtib, Jeronimo Yevropaning yetakchi chempionatlari va xalqaro maydonlarda ulkan tajriba toʻplab, jamoaga qaytdi.
Yangi shartnoma va darvozabonlar chizigʻidagi oʻzgarishlarTomonlar imzolagan kelishuvga koʻra, Jeronimo Rulli Manchester Siti bilan 2028-yilning yoziga qadar moʻljallangan shartnoma tuzdi. Transfer summasi taxminan 1,7 million funt sterlingni tashkil etgani aytilmoqda. Tajribali posbon Gianluigi Donnarummaga ikkinchi raqamli zaxira darvozaboni sifatida yordam beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti rahbariyati Jeyms Trafford Lidz Yunaytedga ketganidan soʻng darvozabonlar pozitsiyasidagi boʻshliqni tezkorlik bilan yopishga qaror qilgan. Rullining transferi aynan shu ehtiyojga toʻgʻridan-toʻgʻri javob sifatida amalga oshirildi. Klub boshqaruvi uning xalqaro maydondagi boy tajribasiga tayanmoqda.
Futbolchining dastlabki taassurotlariJeronimo Rulli Manchester klubiga qaytganidan xursand ekanini yashirmadi va dunyoning eng talabchan muhitlaridan birida yana oʻzini sinab koʻrishga shayligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning obroʻsi va yuqori standartlari bu qarorni qabul qilishni osonlashtirgan.
“Bu men uchun ajoyib imkoniyat va men uni qoʻldan boy bermasligim kerak edi. Manchester Sitiga qoʻshilish imkoniyati tugʻilganida, siz albatta bunga rozi boʻlasiz,” — deya taʼkidladi Jeronimo Rulli klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Futbolchi har doim oʻsish va oʻrganishni asosiy ustuvor vazifa deb bilishini qoʻshimcha qildi.
Sport direktori fikrlari va jamoaning kelajagiManchester Siti futbol direktori Ugo Viana ham transferga munosabat bildirib, Jeronimoning professional fazilatlari tanlov jarayonida hal qiluvchi rol oʻynaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirda klubning darvozabonlar guruhi juda baquvvat holatda shakllandi.
“U olib kelayotgan tajriba yaqqol koʻrinib turibdi — u koʻp yillar davomida eng yuqori darajada oʻynagan. Gigio, Markush Bettinelli va Rulli birgalikda ajoyib jamoani tashkil qiladi,” — dedi Ugo Viana. Murabbiylar shtabi ham darvozabonlar guruhining holatidan mamnun ekanligi bildirildi.
…