Manchester Siti Marseldan Jeronimo Rullini oʻz safiga qoʻshib oldi

·45·Sport
Manchester Siti Marseldan Jeronimo Rullini oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Manchester Siti Marsel klubidan 34 yoshli argentinalik darvozabon Jeronimo Rullini rasman transfer qildi. U Jeyms Trafford Lidz Yunayted safiga ketganidan keyin darvozabonlar chizig'idagi bo'shliqni to'ldiradi va Gianluigi Donnarummaga zaxira posboni sifatida yordam beradi. Rulli klub bilan 2028-yilning yoziga qadar shartnoma imzoladi, transfer summasi esa taxminan 1,7 million funt sterlingni tashkil etdi.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti transfer bozorida faol harakat qilib, darvozabonlar chizigʻini tajribali posbon bilan kuchaytirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoa Marsel klubidan 34 yoshli argentinalik darvozabon Jeronimo Rullini oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qilindi. Ushbu transfer klub tarbiyalanuvchisi Jeyms Trafford Lidz Yunayted safiga koʻchib oʻtganidan soʻng amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tajribali darvozabon Manchester Siti uchun begona emas, chunki u 2016-2017-yilgi mavsumda ham ushbu klub sharafini himoya qilish uchun kelgan edi. Biroq oʻsha davrda u asosiy jamoadagi rasmiy oʻyinlarda maydonga tusha olmagan edi. Oradan yillar oʻtib, Jeronimo Yevropaning yetakchi chempionatlari va xalqaro maydonlarda ulkan tajriba toʻplab, jamoaga qaytdi.

Yangi shartnoma va darvozabonlar chizigʻidagi oʻzgarishlar

Tomonlar imzolagan kelishuvga koʻra, Jeronimo Rulli Manchester Siti bilan 2028-yilning yoziga qadar moʻljallangan shartnoma tuzdi. Transfer summasi taxminan 1,7 million funt sterlingni tashkil etgani aytilmoqda. Tajribali posbon Gianluigi Donnarummaga ikkinchi raqamli zaxira darvozaboni sifatida yordam beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti rahbariyati Jeyms Trafford Lidz Yunaytedga ketganidan soʻng darvozabonlar pozitsiyasidagi boʻshliqni tezkorlik bilan yopishga qaror qilgan. Rullining transferi aynan shu ehtiyojga toʻgʻridan-toʻgʻri javob sifatida amalga oshirildi. Klub boshqaruvi uning xalqaro maydondagi boy tajribasiga tayanmoqda.

Futbolchining dastlabki taassurotlari

Jeronimo Rulli Manchester klubiga qaytganidan xursand ekanini yashirmadi va dunyoning eng talabchan muhitlaridan birida yana oʻzini sinab koʻrishga shayligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning obroʻsi va yuqori standartlari bu qarorni qabul qilishni osonlashtirgan.

“Bu men uchun ajoyib imkoniyat va men uni qoʻldan boy bermasligim kerak edi. Manchester Sitiga qoʻshilish imkoniyati tugʻilganida, siz albatta bunga rozi boʻlasiz,” — deya taʼkidladi Jeronimo Rulli klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Futbolchi har doim oʻsish va oʻrganishni asosiy ustuvor vazifa deb bilishini qoʻshimcha qildi.

Sport direktori fikrlari va jamoaning kelajagi

Manchester Siti futbol direktori Ugo Viana ham transferga munosabat bildirib, Jeronimoning professional fazilatlari tanlov jarayonida hal qiluvchi rol oʻynaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirda klubning darvozabonlar guruhi juda baquvvat holatda shakllandi.

“U olib kelayotgan tajriba yaqqol koʻrinib turibdi — u koʻp yillar davomida eng yuqori darajada oʻynagan. Gigio, Markush Bettinelli va Rulli birgalikda ajoyib jamoani tashkil qiladi,” — dedi Ugo Viana. Murabbiylar shtabi ham darvozabonlar guruhining holatidan mamnun ekanligi bildirildi.

Manchester CityJeronimo RulliPremier LeagueTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi