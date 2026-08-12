Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqda

·48·Texno
Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqda
Qisqacha

Kamchatka o'lkasi internet magistral tarmog'idagi ta'mirlash ishlari sabab vaqtincha sun'iy yo'ldosh aloqasi zaxirasiga o'tkazilmoqda. Bunga yarimorolni materik bilan bog'lovchi yagona suv osti to'la-optik aloqa liniyasining Levashov burni yaqinida shikastlanish xavfi tug'ilgani sabab bo'lgan.

Rossiyaning Kamchatka oʻlkasi internet magistral tarmogʻidagi taʼmirlash ishlari munosabati bilan vaqtincha sunʼiy yoʻldosh aloqasi zaxirasiga oʻtkazilmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu chora yarimorolni materik bilan bogʻlovchi yagona suv osti toʻla-optik aloqa liniyasida yuzaga kelgan xavf tufayli zaruratga aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hukumat vakillarining taʼkidlashicha, hozirgi kunda deyarli barcha aloqa operatorlari oʻz quvvatlarini toʻliq zaxira kanallarga yoʻnaltirishga ulgurgan. Mintaqadagi barcha muhim infratuzilma obyektlari, jumladan, tezkor xizmatlar, shifoxonalar, bankomatlar va yirik savdo tarmoqlari shtat rejimida ishlashda davom etishi taʼminlanmoqda.

Aloqa tarmoqlarini qayta sozlash jarayoni

Kamchatka oʻlkasi raqamli rivojlanish vaziri Grigoriy Bondarenkoning soʻzlariga koʻra, mazkur jarayondagi asosiy vazifa butun marshrutizatsiyani sunʼiy yoʻldosh kanaliga toʻliq moslashtirishdan iborat. Ushbu murakkab texnik vazifani bajarishga oʻnlab mutaxassislar jalb qilingan boʻlib, bunga qadar ulkan tayyorgarlik ishlari amalga oshirilgan.

Asosiy tarmoqni zaxiraga oʻtkazish jarayoni 11-avgustdan 12-avgustga oʻtar kechasi boshlangan va abonentlar uchun bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Suv osti optik tolali aloqa liniyasidagi eng asosiy taʼmirlash ishlari 12-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi rejalashtirilgan.

Internet cheklovlari va xizmatlar barqarorligi

Taʼmirlash ishlari ketayotgan vaqtda Kamchatka hududida uy va mobil internet vaqtincha ishlamaydi. Shunga qaramay, ovozli uyali aloqa, SMS xabarlar, efir televideniyesi hamda stasionar telefonlar oʻz faoliyatini saqlab qoladi.

Shuningdek, bank kartalari yordamida toʻlovlarni amalga oshirish 12-avgust oʻrtalaridan boshlab toʻxtatilgan. Mutaxassislar ushbu favqulodda taʼmirlashga Levashov burni yaqinida qirgʻoqning tanqidiy darajada yuvilib ketishi sabab boʻlganini, natijada kabelning quruqlikka chiqish qismiga shikast yetish xavfi tugʻilganini bildirishmoqda.

Mazkur hududda Rostelekom mutaxassislari kabelning shikastlangan qismini almashtirib, uni yer ostiga chuqurroq koʻmib chiqishadi va ikkita birlashtiruvchi muftani oʻrnatishadi.

KamchatkaInternetAloqaTexnologiyaRostelekom
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiRedmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi