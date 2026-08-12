Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqda
Kamchatka o'lkasi internet magistral tarmog'idagi ta'mirlash ishlari sabab vaqtincha sun'iy yo'ldosh aloqasi zaxirasiga o'tkazilmoqda. Bunga yarimorolni materik bilan bog'lovchi yagona suv osti to'la-optik aloqa liniyasining Levashov burni yaqinida shikastlanish xavfi tug'ilgani sabab bo'lgan.
Rossiyaning Kamchatka oʻlkasi internet magistral tarmogʻidagi taʼmirlash ishlari munosabati bilan vaqtincha sunʼiy yoʻldosh aloqasi zaxirasiga oʻtkazilmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu chora yarimorolni materik bilan bogʻlovchi yagona suv osti toʻla-optik aloqa liniyasida yuzaga kelgan xavf tufayli zaruratga aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hukumat vakillarining taʼkidlashicha, hozirgi kunda deyarli barcha aloqa operatorlari oʻz quvvatlarini toʻliq zaxira kanallarga yoʻnaltirishga ulgurgan. Mintaqadagi barcha muhim infratuzilma obyektlari, jumladan, tezkor xizmatlar, shifoxonalar, bankomatlar va yirik savdo tarmoqlari shtat rejimida ishlashda davom etishi taʼminlanmoqda.
Aloqa tarmoqlarini qayta sozlash jarayoniKamchatka oʻlkasi raqamli rivojlanish vaziri Grigoriy Bondarenkoning soʻzlariga koʻra, mazkur jarayondagi asosiy vazifa butun marshrutizatsiyani sunʼiy yoʻldosh kanaliga toʻliq moslashtirishdan iborat. Ushbu murakkab texnik vazifani bajarishga oʻnlab mutaxassislar jalb qilingan boʻlib, bunga qadar ulkan tayyorgarlik ishlari amalga oshirilgan.
Asosiy tarmoqni zaxiraga oʻtkazish jarayoni 11-avgustdan 12-avgustga oʻtar kechasi boshlangan va abonentlar uchun bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Suv osti optik tolali aloqa liniyasidagi eng asosiy taʼmirlash ishlari 12-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi rejalashtirilgan.
Internet cheklovlari va xizmatlar barqarorligiTaʼmirlash ishlari ketayotgan vaqtda Kamchatka hududida uy va mobil internet vaqtincha ishlamaydi. Shunga qaramay, ovozli uyali aloqa, SMS xabarlar, efir televideniyesi hamda stasionar telefonlar oʻz faoliyatini saqlab qoladi.
Shuningdek, bank kartalari yordamida toʻlovlarni amalga oshirish 12-avgust oʻrtalaridan boshlab toʻxtatilgan. Mutaxassislar ushbu favqulodda taʼmirlashga Levashov burni yaqinida qirgʻoqning tanqidiy darajada yuvilib ketishi sabab boʻlganini, natijada kabelning quruqlikka chiqish qismiga shikast yetish xavfi tugʻilganini bildirishmoqda.
Mazkur hududda Rostelekom mutaxassislari kabelning shikastlangan qismini almashtirib, uni yer ostiga chuqurroq koʻmib chiqishadi va ikkita birlashtiruvchi muftani oʻrnatishadi.
…